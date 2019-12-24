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En güzel hafta sonu BTM'de…

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi hafta sonu ziyaretçi akınına uğruyor. Binlerce bilim meraklısını ağırlayan BTM, çocuklarıyla birlikte nitelikli zaman geçirmek isteyen ailelerin ilk tercihi…

24.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:20 En güzel hafta sonu BTM'de…

Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) hafta sonu binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.Çocukları ile birlikte nitelikli zaman geçirmek isteyen aileler hafta sonları BTM'yi tercih ediyor.

Hafta içi okul gruplarını ağırlayan BTM de hafta sonları gerçekleştirilen aile etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde 5-6 ve 7-14 yaş arası gruplar için düzenlenen ve zaman aralığı seanslarla belirlenen tematik atölyeler, çocukların olduğu kadar ebeveynlerinin de ilgisini çekiyor. Cumartesi ve Pazar günleri BTM'de bilimle iç içe keyifli bir gün geçirmek isteyen ailelere onlarca farklı etkinlik programı sunuluyor.Fizik, kimya, biyoloji, gastronomi, matematik, elektronik, tasarım, modelleme gibi birçok farklı alandaki etkinlik ve atölyeler çocukları aileleriyle birlikte bilimle buluşturuyor.240'ın üzerinde deney düzeneği, eğlenceli bilim gösterileri ve atölye çalışmaları ile çocuklara ve gençlere, okullarda gördükleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürme imkânı sağlayan BTM'de bilimle iç içe zaman geçiren aileler, ayrıca Görevimiz Mars ve Altın Çağda Bilim sergilerini ücretsiz gezebiliyorlar.


Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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