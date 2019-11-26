En güzel hayat sözleri ve hayata dair sözler! Sert sözler, giderli sözler, harbi sözler, dokunaklı sözler

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HAYATA DAİR SÖZLER

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Sadece bir kez yaşıyorsun ve bu hayatı doğru yaşarsan bir kez de olsa bu yeter.

Olduğun şeyden nefret etmek, olmadığın şey için sevilmekten daha iyidir.

Hayal edebileceğiniz her şey gerçek.

Ölümden korkmuyorum. Sadece ölüm geldiğinde ben olduğu yerde olmak istemiyorum.

Unutma hayatta hep olduğun kadar varsın.

Hayatı ya yaşarsın ya da yazarsın ben yazdım sen yaşa.

Hayat bir oyunsa herkes kendi sahnesinde oynar…

Hayatı kendine mendil edersen; daima gözyaşı dökersin.

Gidecek yerin kalmadığında, zoruna gider hayat.

Hayata küstüğümüz falan yok sadece muhatap olmuyoruz…

Bazı insanları hayata baktığı pencereden, atmalı.

Eğer hayat bir sınavsa ben kâğıdımı verip çıkmak istiyorum…

Hayat ileriye doğru yaşanır, geriye bakarak anlaşılır.

Hayatı hak edenler, yalnızca onu her gün kazanabilenlerdir.

Aklınızın takıldığı yer, hayatınızın takıldığı yer olabilir.

Hayat beklentilerle doludur ama o beklentiler hayatta değildir.

Çalıştırdığımız insanlara iyi davrandığımızda, onların da müşteriye iyi davrandıklarını öğrendim.

Kiminle evleneceğim kararının, hayatta verilen en önemli karar olduğunu öğrendim.

Hayatta her zaman bir son tren olduğunu düşündüm fakat yıllar içerisinde bu son trenin hiç gelmediğini öğrendim.

Hayat hiçbir zaman kendini bulmak ile ilgili olmamıştır. Hayat her zaman kendini yaratmakla ilgilidir.

Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir ve yaşamdan korkanlar şimdiden üç kez ölmüşlerdir.

İki tür insan daima açtır. Biri bilimi arayan, diğeri de parayı.

HAYAT SÖZLERİ

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FazIa ciddiye aImayın şu hayatı nasıI oIsa içinden sağ çıkamayacaksınız.

Kısa bir öyküdür hayat, uğruna upuzun acıIar çektiğimiz. Kısa bir türküdür, bir kez daha söyIemek için deIirdiğimiz.

Bütün yaşamı;sadece kendinizden yoIa çıkarak kendi hikayeniz üzerinden anIamaya çaIışırsanız,hayattan ancak kendiniz kadarını anIarsınız.

Ey Hayat, istediğini yap kahrını çekeceğim gülümseyebilirsin.

Hayatı her zaman güzel sanıyordum fakat güzel olan benim kafammış.

Bir yolum var yürümem gereken, sonuna kadar gitmeliyim. Güzel bir günüm var biliyorum ki canımı yakıyor olsa da hayat yaşamam gerekiyor.

Bu hayat bana kişilerin gülemedikleri için ağladıklarını, susmadıkları için konuşmuş olduklarını, ölemediklerinden de yaşadıklarını öğretti.

Ben yoruldum artık hayat, biraz olsun üzerime gelmeyi bırak. Ne varsa kalbimde sakladığım hepsini aldın götürdün hayat!

İcra memuru gibisin hayat. Ne var ne yok alıp götürüyorsun.

Evet kesinIikIe bir hiçti hayat. Bugün varsan yarın yoktun. Ve eğer bugün var oIacaksan bir anIamı, bir sevinci oImaIıydı bu var oIuşun.

Hayat; ipi sizin eIinize verecek ve tüm yüküyIe ipin diğer tarafına geçip çekmenizi bekIeyecek kadar acımasız.

SERT SÖZLER

Sert sözler, sert sözler kısa, en sert sözler, sert kapak sözler ve duygusal sert sözlerle sitemli sözlerini etkili şekilde ifade edebilirsiniz. İşte en güzel sert sözler…

Kurduğun dostluk ucuzsa, tek başına ağlarken bıraktığı acıların daha pahalı olduğunu anlarsın.

Şimdikiler kendilerine hızlı diyorlar, onlar bu hıza bizden kaça kaça ulaştılar.

Umut bir kapı ötemdeydi ama sen dizlerimdeki feri de aldın giderken.

Rüzgâr dalından düşen yaprağı bir yere savurur, biz adamı kasırgalarda uçan ağaçlar gibi kökünden sökeriz.

Rakıyı gören suyu, kadını gören yatağı düşünür olmuş. Oysa ne içmesini bilen var, ne de sevmesini.

Dürüstlüğümüz hiçbir işe yaramadı. Zaten başka da birşeyimiz yoktu.

Hayatımızı kısaca özetlersek: Şansızlık üstüne şansızlık, acı üstüne acı ve sigara üstüne sigara.. !

Ve bir gün şans kapını çalar; Ama hayatın, misafir kabul edemeyecek kadar dağınık'tır.. !

Oysa: "Ölüm" kadar gerçeksin diye umut etmiştim, meğer "Dünya" kadar yalanmışsın.

Av ya da avcı olmak mesele değil. Ben şunu hep savundum; asla avı, avcıya götüren bir köpek olmayacaksın.

Sevdiğini delice seven kişi pervane gibi özler ateşi. Sevip de yanmaktan korkanın bütün işi masal anlatmaktır.

Dostunu da düşmanını da kendin seçtiğin zaman güçlüsündür.

Yapıan hata affedilir, ama ihanet asla.

İçini dışından daha çok süsle, dışın halkın, için Hak'kın baktığı yerdir.

Canını verir benim dostlarım, yeter ki işleri düşsün.

Ben sigaranın, yalnızlığa iyi gelen tarafına vuruldum.

Bütün bir salonu gülmekten kırıp geçirdikten sonra, odasına geçip sessizce ağlayan bir palyaço gibiyim.

Batır gemiyi kaptan, paket oldu hayaller.

Mücadeleyi göz alan, zirvenin en aslını yaşar.

Elbet bir gün karşılaşmalıyız: Sen çocuklarınla geçmelisin yanımdan, ben acılarımla.

Hayatı boyunca mutsuz oldum, ama hiç bir zaman umutsuz olmadım.

Bazı insanlar da fotoğraf gibidir. Ne kadar büyütürsen, o kadar kalitesi düşer.

Kalbimin kapısı herkese açılır sanma, her laf edeni adam sanma! Bakma insanın dış görünüşüne, tanıyamazsın basmadıkça kuyruğuna.

Bazılarına verilecek en büyük değer, isimlerinin baş harflerini büyük yazmak olur. Gerisine kesinlikle inanın değmezler!

UIaşamadığın kadına kaşar demeyeceksin paşam! Biraz deIikanIı oIup; bu beni aşar diyeceksin! O kadar.

Hainlik yaparak gittin ya helallik için geri döneceksin!

Günün adamı olmaya çalışma, hakikatin adamı olmaya çalış. Çünkü gün değişir ama hakikat asla değişmez.

Kimilerine bakıyorum ki, icraatından çok caka satma derdinde. İcraatın kadar cakan olsun. Gittiğin yerde boş bir cüsse değil, şerefin oturacak yer bulsun.

Hiç tanımadığım insanlarla birden yapmacık davranarak birden samimi olacağıma, egolu davranarak doğal olmayı yeğlerim. Yapmacıklıktan iyidir.

Bizden biri gider canımız yanar, bizim canımız yanarsa analarınız ağıtlar yakmaya başlar.

Geri dönmen içinize değil, o utanmadığın yüz'e ihtiyacın var.

GİDERLİ SÖZLER

Giderli sözler ve atarlı giderli sözlerle kızgın olduğunuz konular aktarabilirsiniz. İşte en etkili giderli sözler…

Ne Kimseyi Takarım, Ne De Canımı Sıkarım. Keyfime Bakar, Hayatımı Yaşarım.

İnsan oImak kuruş iIe değiI, duruş iIe öIçüIür.

SöyIeyecek çok şey var fakat hiç gerek yok.

Ve sen verdiğim hiçbir emeğe, çektiğim hiçbir acıya değmiyorsun.

Bahçıvansın biberin yok daIyaraksın haberin yok.

Üzerini çizdiysem, artık aItındakinin bir değeri kaImadığı içindir.

SöyIeyin geceye, karanIık bakışIarını dikmesin üzerime.

Ben çocukIar gibi sevdim! DevIer gibi acı çektim.

Kaçan giden baIonIara eI saIIayın, nasıIsa bir gün havaIarı inip yere düşecekIer.

Büyük aşkIar ya sonsuzdur, Veyahut O'nsuz!.

Şayet senden koptuysam biI ki; eIime makası sen verdin.

Kafana göre dön dünya ne sen umrumdasın nede senin gibi dönenIer.

AsIında karakter erken yaşta oturuyor ama seninki oturmaya mı geIdik diyip twerk yapar gibi.

HARBİ SÖZLER

Harbi sözlerle motivasyonunuzun yüksek odluğu duygularınızı ifade edebilirsiniz. İşte en güzel harbi sözler…

Sizin reklam yaptıklarınızla biz film çektik!

İp cambazı mısın? Ölümle yaşam arasındaki ince çizgide geziyorsun!

Ben Ahmet Kaya değilim! Kafama değil kafana sıkar giderim!

Bu şehrin en holigan taraftarı bendim, ama senin yüreğindeki deplasmanda sesimizi bile çıkartamadık

İyi geceler dilemem ben, iyi gelecek insanlar ile zaten gece olmaz karanlıklar

Bizim yaktığımız gemilerde kaptandınız siz eyvallah, ama yanlış dümenleri çevirdiniz

Seni görmek bize an sıcak yazın ortasında gelen serinlik

Olurda canını sıkarlar, üzerler seni ve rahatlamak istersin bir yerlere gidip, o zaman aklına son sözüm gelsin 'gidecek tek yerin vardı, onu da yıktın da gittin'

Kimseye yüzüm gülmez tabi, en son tebessüm ettiğimiz de viran etmediği gönül tahtımızı

Herkes her şeyin farkında olabilir, önemli olan yaptığın yanlışın farkına varmada

Hayat kahpe, düzen bozuk olabilir ama sen kendini bozup kahpeleşme

Ben 'helal olsun' u yediğiniz lokmalarınıza değil, yaptığınız kahpeliklere dedim!

Benim umutlarım hep şişenin dibinde, hep boğulmuş bulundu genin sonunda

Senin için ölüp ölüp dirildiğim zamanlar oldu, eyvallah; ama şimdi benim için gülüp geçme zamanı

Biz dostlarımıza sırtımızı bile dönmezken siz elalem için fırıldak oldunuz

Bana gider yaptığına göre, reenkarnasyon inanıyorsun galiba bilader?

Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur.

DOKUNAKLI SÖZLER

Dokunalı sözler ile hisli ve içli duyguları ifade ederek etkili bir anlatım yapabilirsiniz. İşte en güzel dokunaklı sözler…

Hiçbir şeye değişmem aşkla bakan gözlerini. En son anımda bile söylemeliyim sevdiğimi. Hiç bir şeye değişmem senle geçen günlerimi. En son anımda bile tutmalıyım ellerini.

Rastlarsan gözleri yaşlı yavruna, suçuna bağışla sarıl boynuna. Biz bize yaşarken geldik oyuna, eller kadir kıymet bilmiyor annem. Senin kadar kimse sevmiyor annem.

Mehtaplar kadar serin, denizler kadar derin, senin en güzel yerin, bana bakan gözlerin.

Yanında benden yakın bakan biri de olsa, her şeyi inkar etmiş inandırmış olsan da ve ona duygulanmış sevdalanmış olsan da, biliyorum bu gece beni düşüneceksin.

Saçının bir teline dünyalar feda olsun, kalbin hep benimle dolu olsun.

Dün gece seni gördüm rüyamda, ağlayarak uyandım tek hatırladığım. Neredesin ve ne yapmaktasın şimdi, ben hala seni söylüyorum belki bir gün tesadüfen.

Ey tabib! Aşk derdiyle başım hoş benim; yaramdan el çek sen. Bana derman hazırlama ki senin merhemlerin benim ölümüm sayılır.