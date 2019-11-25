En güzel kardeşlik sözler! Kardeşlik sözleri, baba sözleri, anne sözleri evlat sözleri ve evlatla ilgili sözler

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KARDEŞLİK SÖZLERİ

Kardeşlik sözleri ile sevdiğiniz insanalar güzel sözler söyleyebilir, güzel duyguları pekiştirebilirsiniz. İşte en güzel kardeşlik sözleri, kardeşlikle ilgili sözler, kardeşlik ile ilgili sözler, kardeşlik sözleri kısa, kardeşlik sözleri uzun ve kardeşlik sözleri Mevlana gibi özel alternatifleri değerlendirebilirsiniz. İşte en güzel kardeşlik sözleri…

Sizde kardeş lafı kelimelere sığar ama biz aramızdaki bağı yere göğe sığdıramıyoruz.

Kardeşiniz nefesiniz tükendiğinde size nefes olan kişidir.

Dostluk adına yazılmış ne kadar şarkı varsa seni anlatmış kardeşim.

Kardeş demek hayat demektir. Kimi zaman aldığınız nefes, kimi zaman karşınızda bulabilmek.

Benim yanımda kardeşlerim olduğu sürece korkmama gerek yok. Bütün zorlukları aşabilir, bütün dertleri bitirebiliriz. Kardeş, senin diğer yarındır.

Köpeklerdeki kardeşliği test etmek için onlara kemik atın. İnsanlardaki kardeşliği test etmek için onlara para atın. Farkı göreceksiniz

Kardeş gibi yaşamayı öğrenemediğimiz sürece, acı çekmeye mahkum hale geleceğiz. Kardeşlik, sevginin ve dostluğun göstergesidir.

Kardeşim dediğim kişiler bile beni yarı yolda bıraktı. Bu dünyada güveneceğin insanları dikkatli seçeceksin. Onlar seni seçmeyecek.

Gerçek kardeşlerinle tanışacağınız zaman bunu bir şekilde hissedersiniz. Çünkü kardeşlik bağı kutsal bir bağdır. Herkeste bulunmaz.

Yalnız kalmak istiyorum dediğinizde bile arkanızda sizi izleyen insandır kardeşiniz.

Canın pahasına canını hiçe sayacak bir insan varsa etrafında, bil ki başka birine ihtiyacın yoktur.

Kardeşim dediğimiz kişiler işin içine para girince değiştiler. Kardeşi kardeş yapan bütün maddi değerlerin üstünde yer alan dostluk değerleridir.

Güldüğümüzde herkes yanımıza gelirken, ağladığımızda tek başımıza kalırız kardeşim.

Bir ben varım sanıyordum dünyada sonra sen gelip varlığını hissettirdin kardeşim.

Kardeş kardeşe ne ederse, ya en iyisini ister, ya da kötü gideni değiştirmeyi.

Kim ne derse desin dünyada nefes alıp vermeyi seviyorsan bunun tek nedeni yanında olan kardeşlerin olmalı.

Sana senden daha yakın bir nefes ararsan dön yanına bak. Seninle nefes alan bir kardeşin var.

Her düştüğünde yanında kaldıran birinin olup olmadığına bak. Şayet yoksa dostluktan yoksunsun demektir.

En güzel sözler

EVLATLA İLGİLİ SÖZLER

Evladınıza güzel sözler söylemek ve onu etkilemek istiyorsanız evlatla ilgili sözler, evlat sözleri, evlat ile ilgili sözler, evlatla ilgili söz, erkek evlatla ilgili güzel sözler seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. İşte en güzel evlat ile ilgili sözler…

Anneyle evladı arasında kopan tek bağ göbek bağıdır.

Evlat kokusu, Cennet kokusudur. Evlat dünyada nur, ahirette sürurdur.

Bir annenin boynundaki en değerli mücevher, evladının sevgi dolu kollarıdır.

Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir.

Tay at olunca at dinlenir, çocuk adam olunca ata dinlenir.

Cennette ferahlık ve sevinç evi denilen öyle gösterişli bir yer vardır ki, oraya yalnız çocukları sevindirenler girebilir.

Evladımın ayağı taşa değse benim yüreğim kanar…

Evlat istediğin gibi değil, yetiştirdiğin gibi olur.

İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder.

Çocukluk, mantığın uykusudur.

Bir çocuk doğduğu anda, bir anne doğmuş olur.

Çocukları iyi yapmanın en iyi yolu onları sevindirmektir.

Hiçbir çiçek evlat kokusu kadar güzel kokmaz.

Bir Anne dokuz evladını bir odaya sığdırır da dokuz evlat bir anneyi saraya sığdıramaz.

Çocuk, cennet nimetlerinden biridir.

Çocuklara iyilik etmek, sıratı geçmeye sebeptir onlarla beraber yiyip içmek, cehennemden kurtuluştur.

Çocuk kafasının içi bilgiyle doldurulacak bir kap değildir, istediğince açmasına yardım edilecek bir çiçektir. -Noam Chomsky

Çocuklarınıza ikramda bulunun ve onların edebini güzelleştirin.

Bir baba, evladına güzel edepten daha efdal bir şey hediye etmez. -Hz. Muhammed

Evlat neydi tam olarak korktuğun yer, canın en tatlı yer, baktığın gözün tuttuğun ellerini yürüdüğün ayakların yemeğin, suyun nefesin ona gelmesin bana gelsin tüm acılar dediğin tek varlık…

Çocuğunuz yalan söylüyorsa ya sizden korkuyordur ya da sizin yaptığınızı yapıyordur. Yalan söyleyen anne ve babaların, yalan söyleyen çocukları olacaktır.-A. S. Neil

Çocuğun yanında olmalıyız, çocuğun yanında olmak çocuğa sevgi vermek demektir. Sahip çıkan sevgi değil, duygusal sevgi de değil, yalnızca çocuğa onu sevdiğinizi ve onayladığınızı hissettirecek biçimde davranmak.A. S. Neil

Çocuklar, anne ve babalarının kötü örnekleriyle bozulmaya devam ettikçe, yeni bir dünya kurulamaz.-Alexis Carrel

Çocuklarınıza dilini tutmasını öğretin, konuşmasını nasıl olsa öğreneceklerdir.Benjamin Franklin

Annem yalan söyledi… Dadım yalan söyledi… Öğretmenim yalan söyledi. Bana söylenenlerin tam tersi bir dünyada ne yapılabileceğini ben nereden bilebilirim ki?…-Bernard Shaw

Sorun çaresizlik değil, isteksizlik.İsteksiziz; çünkü çocuklukta bize uygulanan ilk şey içimizdeki isteği öldürmektir.Bernard

Çocuklarınıza çok değerli birer hazineymiş gibi bakın, onları ve kendinizi onurlandırın.Bernie Siegel

Dünyada insanın en önemli işi, yüzünü ağartacak çocuklar yetiştirmektir.Bertrand Russell

Bir domuza ve bir çocuğa istedikleri her şeyi verirseniz sonuçta çok iyi bir domuzunuz ve çok kötü bir çocuğunuz olacaktır.

İlk başta anne-babalarımızın çocukları, sonra çocuklarımızın anne-babası oluruz. Daha sonra anne-babamızın anne-babası, En sonunda da çocuklarımızın çocukları oluruz.

Çocuklar biriktirilir dokuz ay on gün, ömür boyu harcanmak için.

Annem yalan söyledi.Dadım yalan söyledi.Öğretmenim yalan söyledi. Bana söylenenlerin tam tersi bir dünyada ne yapılabileceğini ben nereden bilebilirim ki?

Çocuksuz ev, meyvesiz ağaca benzer. Mustafa Kemal Atatürk

Bir çocuk için anası ve babası dünyayı temsil eder. Çocuk, annesi ve babası nasıl davranıyorsa, dünyadaki herkesin de aynı şekilde davranacağını düşünür.

Küçük bir çocuk, paha biçilmez bir rahmet, aynı zamanda da bir beladır.sozsepeti.com

Ana ailenin güneşidir. Bir ailede o olmazsa orada büyüyen çocuklar gölgede kalmış meyveler gibi olgunlaşmazlar.

Hiç şüphe yok ki ideal terbiye, çocuğun kabahatlerinden dolayı cezalandırmak değil, onu kabahat yapmaktan alıkoyacak bir seviyeye çıkarmaktır. Peyami Safa

Çocuk doldurulacak bir kap değil, ısıtılacak bir ocaktır.

Çocuklar, önce ana babalarını severler, biraz büyüyünce, onları eleştirir, sonra sorguya çeker, daha sonra da yargılarlar, bazen de affettikleri olur.

Çocuklarınıza ilk söz olarak Lailahe illallah'ı öğretin.

Tekrar çocuklar gibi olmamız yerine getirilemeyecek bir taleptir; ama en azından çocukların bizler gibi olmasını önlemeye çalışabiliriz.

Oğlan babadan öğrenir meclis gezmeyi, kız anadan öğrenir sofra yazmayı.

Eğer çocuklarınızın gelişmesini istiyorsanız, haklarında başkalarına söylediğiniz iyi şeyleri onların da işitmelerini sağlayınız. Haim Jinott

Çocuğun yanında olmalıyız, çocuğun yanında olmak çocuğa sevgi vermek demektir. Sahip çıkan sevgi değil, duygusal sevgi de değil, yalnızca çocuğa onu sevdiğinizi ve onayladığınızı hissettirecek biçimde davranmak. A. S. Neil

En güzel sözler

AİLE SÖZLERİ

Aile bağlarını kuvvetlendirmek ve aile içinde olumlu sinerji oluşturmak için aile sözleri, aile ile ilgili sözler, aile ilgili sözler, aile ile ilgili güzel sözler, anlamlı aile sözleri ve güzel aile sözleri gibi özel seçeneklerden yardım alabilirsiniz. İşte en güzel aile sözleri…

Aile y?ş?mının güzelliği, hiç bir yerde yoktur. Osc?r Wilde

İns?nın evi, gönlünün b?ğlı olduğu yerdir. N?poleon Bon?p?rte

Ailesine b?ğlı ol?n, v?t?nın? d? b?ğlı olur. Ludwig v?n Beethoven

Aile, her türlü iyilik ve kötülüğün öğretildiği bir okuldur. Wilhelm Stekel

İyi dostl?rl? ve iyi bir ?ile sofr?sınd? ?sl? y?şl?nm?zsınız. İt?ly?n At?sözü

Gerçek ol?n tek bir b?ğ bilirim. O d? ?ile b?ğı. Geri k?l?nı s?dece ?y?k b?ğı.

Sizin en h?yırlıl?rınız, h?nıml?rın? en iyi d?vr?n?nl?rınızd?. Hz. Muh?mmed (s?v.)

An? koll?rı şefk?tten yoğrulmuştur, çocukl?r or?d? derin derin uyurl?r. Victor Hugo

Hiç bir ins?n, iyi eğitilmiş bir ?ile k?d?r önemli bir mir?s bır?k?m?z. Thom?s Scott

Sevginin en güçlü h?lidir ?ile. Onl?rsız bu düny?nın ne derdi çekilir ne de t?s?sı.

K?rı koc? evlerinde, birbirlerinin mis?fıriymiş gibi h?reket etmelidirler. Confucius

Bir ?ileyi id?re etmekle, bir ülkeyi id?re etmek ?r?sınd? çok f?rk yoktur. Mont?igne

Herkese k?rşı t?tlı ve uys?l olm?y? dikk?t ediniz, bilh?ss? evinizde. Fr?nçois de S?les

Her ?ile bir t?rihtir, h?tt? okum?sını bilene göre bir dest?ndır. Alphonse de L? M?rtine

Düny?yı tüm ?r?dıkt?n sonr?, mutluluğun kendi öz yuv?nd? olduğunu öğreneceksin. Volt?ire

Aile b?ğl?rı o k?d?r ?ğırdır ki t?şım?k için iki kişi gerekir, h?tt? üç. Alex?ndre Dum?s

V?t?nınız için k?n, ?rk?d?şınız için gözy?şı; ?m? ?ileniz için ter dökün. Fletcher Christi?n

Aile toplumun özüdür. Onu t?hribe yönelen her şey toplumun t?hribine yönelmiş demektir. Bulter

An? b?b?l?rın çocukl?rın? göstereceği en büyük sevgi, onl?rl? kur?c?ğı ?rk?d?şlıktır. Henry Ford

Evl?tl?rını sevmeyen b?b?l?r ol?bilir; ?m? torununu çıldır?sıy? sevmeyen dede ol?m?z. Victor Hugo

En güzel sözler

BABA SÖZLERİ

Babanıza güzel sözler söylemek istiyorsanız baba sözleri, baba ile ilgili sözler, baba sözler, bana bir masal anlat baba sözleri, anne baba sözleri, baba ve kızı ile ilgili sözleri kullanabilirsiniz. İşte en güzel baba sözleri…

İyiliklerin en güzel, kişinin babasının dostlarıyla ilişkileri, dostluğu sürdürmesidir.

Babamı özlemek mi? Gölgesini görsem sarılırım.

Bana bir bayram verin… İçinde babam olsun…

Baba, fani hayatın, terbiye vereni ise, ebedi hayatın sebebidir.

Baba çınar gibidir… Meyvesi olmasa da gölgesi yeter…

Bana eksikliklerini sorma hayat… Babam derim tamamlayamazsın.

Neden bilmiyorum ama bugün seni çok özledim Babam.

Senin evladın olduğum için Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Babacım

Babana riayet edersen, sende oğlundan hürmet ve riayet bekleyebilirsiniz. Hz. Ali

Prenses olmak için prense ihtiyacım yok. Ben zaten kralın kızıyım.

Sen uzağımda olsan bile, ben seni yüreğimde hissederim BABAM.

Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim sevgili babam.

Dünyaya yeniden gelsem, yine senin evladın olmak isterim BABA.

Sen dünyanın en iyi babasısın. Seni çok seviyorum canım babam.

Baba demek koca çınar demektir. Sen de bizim çınarımız oldun baba. Senin çevrende toplanır, hep birlikte mutlu oluruz. Senin masanda yemek, yediğimiz emeklerin hep en lezzetlisidir. Sen bizim ailemizin direği, mutluluğumuz, huzurumuzsun. İyi ki varsın canım babam…

Hiç durmadan özlüyorum ve hiç durmadan bekliyorum seni, belki bir gün gelirsin diye. Eğer gelirsen, bu sefer sana doymak, ellerini hiç bırakmamak istiyorum canım babam. Ne olur sesimi duy ve gel bul beni. Seni çok özledim bir tanecik babam.

Sendin benim ilk kahramanım ve hayatımı neşelendiren en uzun ve en güçlü adam. Seninle birlikte neler öğrendim neler… Dizlerim her kanadığında pansuman yapan, her ateşim çıktığında sabaha kadar başımda bekleyen muhteşem adam…

İlk adımımı attığım günden beri ellerimi hiç bırakmayan babam. En kötü ve en güzel anımda hep yanımda olduğun için sana binlerce kere teşekkürler. Sen benim en büyük kahramanımsın…

En güzel sözler

ANNE SÖZLERİ

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Anne bir sanatçıdır en güzel eseri de yavrusudur.

En yüce ve en derin sevgi anne sevgisidir.

Anne ile evladı arasında kopan tek bağ göbek bağıdır.

Allah'ın rahmetinin en güzel tecellisi annedir.

Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan annem.

Arkamda koca bir dağ yıkıldı o gün annem öldü.

İyi bir anne nasıl olur görmek isterseniz bizim evin adresini vereyim.

Bana mutluluğu anlat deseler annem yaşıyor der susarım.

Annesinin gönlünü kıran büyük günah işlemiş olur. Hz. Muhammed

Anneler belki her şeyi göremezler ama kalpleriyle duyalar.

Anneyi sevmek cenneti sevmektir. Çünkü anne cennete açılan kapıdır.

Bana dünyayı kucakla deseler ben gidip anneme sarılırım.

Annesinden dayak yediği halde yine anne diye ağlayan bir çocuktur aşk.

Anne olmak demek çocuğu uyuduktan sonra uymak demektir.

Hiç bir doktorun tedavisi senin öpeyim de geçsin sözün kadar işe yaramıyor anne.

Bütün acılar üstüne yağdığında üstüne açılan şemsiyedir anne.

Şuna inanmak lazımdır ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Atatürk

Herkesin bayramda gidebileceği bir köyü bir baba ocağı bir ana kucağı olabilmeli.

Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız söyleyeyim annemdir.

Anne elinden tüm dünyaya tutunur insan o eli bir bıraksa bir ömür yutkunur insan.

Anneye karşı gelmeyelim, nergis çiçeği gibi, ne güzel kokarlar, ellerinde çiçek çok güzel durur.

Annene hizmet et çünkü cennet annelerin ayakları altındadır. Hz. Muhammed (sav.)

Annem benim. Hislerine ihtiyacım var. Güvenilmez insanları bir bakışınla anlamana ihtiyacım var.

Çocuğunu kaybeden bir anne için her gün ilk gündür bu ıstırap ihtiyarlamaz. Victor Hugo

Anne ölüm bir kar gibi yağsa da ayakuçlarına ben ayaklarının altındaki cennette üşümek istiyorum.

Gözümden yaş yüreğimden sızı. Tarif edilmez bu acı yaşayınca anlıyor insan anne babasızlığı.

Ne cenneti merak ediyorum ne de cehennemi çünkü ben annemi gülerken de gördüm ağlarken de.

Ahh annelik sen ne kutsal bir şeysin! Getir ayaklarını öpeyim cennet kokusunu içime çekeyim.

EVLATLA İLGİLİ SÖZLER

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Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir.

Hiçbir çiçek evlat kokusu kadar güzel kokmaz.

Çocuksuz ev, meyvesiz ağaca benzer.

Hiçbir çiçek evlat kokusu kadar güzel kokamaz.

Çocukluğu olmayanın gençliği de olmaz.

Anneyle evladı arasında kopan tek bağ göbek bağıdır.

Bir çocuk doğduğu anda, bir anne doğmuş olur.

Çocuk doldurulacak bir kap değil, ısıtılacak bir ocaktır.

Çocuk sevgisi, cehennem ateşine karşı perdedir.

Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaleti gözetin.

Evladımın ayağı taşa değse benim yüreğim kanar…

Meğer candan öte bir can daha varmış. Ve onun adı evlatmış.

Çocuklarınıza ikram edin ve terbiyelerini güzel yapın.

Çocuklarınıza ikramda bulunun ve onların edebini güzelleştirin.

Çocuklarınıza ilk söz olarak Lailahe illallah ı öğretin.

Çocuklar biriktirilir dokuz ay on gün, ömür boyu harcanmak için.

Çocukları iyi yapmanın en iyi yolu onları sevindirmektir.

İnsanlar çocukken daha mutludur, çünkü oldukları gibi davranırlar.

Tay at olunca at dinlenir, çocuk adam olunca ata dinlenir.