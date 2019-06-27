27.06.2019 15:48
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En güzel kirazları yetiştirenler ödüllendirildi

En güzel kirazları yetiştirenler ödüllendirildi

Çanakkale'de Lapseki Belediyesince düzenlenen Kiraz Festivali kapsamında, en güzel kirazları yetiştiren üreticiler ödüllendirildi.

Çanakkale 'de Lapseki Belediyesince düzenlenen Kiraz Festivali kapsamında, en güzel kirazları yetiştiren üreticiler ödüllendirildi.
Üreticilere makamında ödüllerini veren Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz , yarışmaya katılanlara teşekkür etti.
Kiraz yarışmasının bu yıl iki kategoride yapıldığını anlatan Yılmaz, "Dereceye giren üreticilerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki yıl tekrar yarışmaya katılmaları için bugünden davet ediyorum." dedi.
Yarışmanın her iki kategorisinde birincilere 2 bin 500'er, ikincilere bin 500'er, üçüncülere ise biner lira ödül verildi.
Kaynak: AA
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