En güzel kişisel gelişim kitapları! En faydalı kişisel gelişim kitapları

Kendinize rehber arıyor ve karar almada yardımcı arıyorsanız kişisel gelişim kitaplarının aydınlatıcı rehberliğinden faydalanabilirsiniz. Kitap okuma vakitlerinizde kişisel gelişim kitapları okuyarak bu konuda aradığınız desteğe ulaşabilir, yaşanmışlıklar ve araştırmaların ışığında doğru ve etkili kararlar alabilirsiniz. İşte en güzel kişisel gelişim kitapları ve en yararlı kişisel gelişim kitapları…

EN GÜZEL KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI/ Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

Kişisel gelişim; mesleki ve sosyal anlamda farklı konumlarda yer alan her insanın tabii olarak fikir sahibi olduğu, ancak bir o kadar da fikre ihtiyaç duyulan bir alan. Bu nedenle söz konusu alanın, modern dünyada geniş bir yer edindiğini söylemek mümkün. Hayatı hakkınca ve nitelikli yaşamaya dair tavsiye alınabilecek kişilere gelindiğinde ise Türkiye'de herkesin aklına gelecek isimlerden birini tahmin etmek zor değil.

Tarihçi, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'de akademi camiasının yanı sıra çeşitli yayın mecralarında da ilgiyle takip edilen isimler arasında yer alıyor. Engin bilgi birikimi ve hakim üslubuyla adından söz ettiren Ortaylı; bu kez karşımıza yalnızca cevaplarla değil, bir kitap dolusu yanıtı olan şu soruyla çıkıyor: "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?"

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

EN GÜZEL KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI/ İyi Aile Yoktur

İyi aile yoktur. Ya da paradoks şu ki iyi aile, "İyi aile yoktur" düsturuyla hareket edebilen ailedir.

İnsanlar çocuk sahibi olduğunda farkında olmadan kendi çocukluğuna dair hisleri yaşar. Çocuğumuzla ilişkimiz, anne-babamızla ilişkimizin devamıdır.

Çocuğumuzla doğru bağ kurma, kendi çocukluğumuzu ve içimizdeki çocuğu tamir etmekle olur. Her insanın içinde anne, baba, çocuk vardır ve güçlü psikoloji aslında, içimizdeki çocuğun güçlü olduğu, saygı gördüğü psikolojidir.

İyi Aile Yoktur sadeceanne-babalar değil, çocukluk geçirmiş ve kendisini daha iyi anlamak isteyen her yaşta insan için yazıldı.

Bu kitabın sunduğu farklı bakış açısıyla, neden acı çektiğimiz, sevilmeyi neden isteyip sevgiyi kaybettiğimizde neden üzüldüğümüz, işlerimizi neden ertelediğimiz gibi kendimize dair birçok şeyin altındaki nedeni yepyeni bir gözle, şaşkınlıkla keşfedeceksiniz.

İngiltere'de Essex Üniversitesi'nde Psikanaliz yüksek lisansı yapan, Avrupa ve Amerika'da psikoloji alanında konferanslarda tebliğler sunan ve çocukluk atölyeleriyle ebeveynlerle buluşan Nihan Kaya, yıllarca süren çalışmalarını bu kitapta derliyor.

İyi Aile Yoktur

EN GÜZEL KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI/Bilinçaltının Gücü-Zihinsel ve Bedensel İyileşme

Neden bir insan üzgünken, diğeri mutludur?

Neden bir insan korkak ve endişeliyken, diğeri inanç ve güven doludur?

Neden bir insan amansız olduğu söylenen bir hastalıktan kurtulurken, diğeri iyileşemez?

Neden bir insanın güzel ve lüks bir evi varken, diğeri derme çatma bir yerde yaşamak zorundadır?

Neden bir insan tam bir başarı örneğiyken, diğeri sefil haldedir?

Neden bir konuşmacı ilgi çekici ve son derece popülerken, diğeri sıradan ve sönüktür?

Neden bir insan işinde ya da mesleğinde bir dehayken, diğeri hayatı boyunca hiçbir şey yapmadan ya da başarmadan düşe kalka yürümeye çalışır?

Neden hoşgörülü ve ahlaklı bu kadar insan zihnindeki ve bedenindeki olumsuzlukların acısını çekiyor?

Neden bir insan mutlu bir evlilik sürerken, diğeri evliliğinde mutsuzluk ve hayal kırıklığı yaşıyor?

Bu soruların yanıtı, bilinçaltı ve bilinçli zihninizin işleyişinde gizli olabilir mi?

Kesinlikle evet.

Bilinçaltının Gücü-Zihinsel ve Bedensel İyileşme

EN GÜZEL KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI/ Hayır Diyebilme Sanatı

Gerçekten "özgür" müsünüz?

Dilediğiniz zaman dilediğiniz yemeği yiyebiliyor olmak mıdır sizce özgürlük?

Toplumsal hiçbir baskı hissetmeden içinizden geldiği gibi giyinebiliyor olmak mı yoksa?

Canınızın istediği saatte uyuyup, canınızın istediği saatte uyanarak, yine canınızın istediği saatlerde istediğiniz kadar çalışarak, ihtiyacınız olan parayı kazanabilmeniz mi?

Bir hafta sonu tatilinde cep telefonunuzu kapattığınızda mı özgür hissediyorsunuz sadece kendinizi?

Hayatınızla ilgili her kararınızı sadece kendinizi düşünerek mi alıyorsunuz?

Kaderinizin ipleri tamamen sizin elinizde mi?

Başkalarının sizden yararlandığını düşündüğünüz oluyor mu?

Kaybetmekten korktuğunuz insanlar yok mu?

Değişmeye ne kadar açıksınız?

En azından yumurtayı nasıl yemekten hoşlandığınızı düşünün. İlle de rafadan mı? Yoksa "Bugünlük de böyle olsun, ne fark eder ki?" dediğiniz olur mu?

Önemsiz gibi görünen bu küçücük ayrıntıların mücadelesi içinde silinip gider sizi siz yapan sınırlarınız. Çünkü "özgürlük" sandığınız gibi "sınırsız" olmak demek değildir, tam tersine net ve güçlü sınırlara sahip olabilmenizle ilgilidir. Diğer bir deyişle, hayır diyebildiğiniz ölçüde, özgürlük alanınıza sahip çıkarsınız.

Hayır Diyebilme Sanatı sınırlarınızı doğru çizerek, kendinize geniş bir özgürlük ve özgüven alanı yaratmanın incelikleriyle dolu, duyarlı bir rehber...

Hayır Diyebilme Sanatı

EN GÜZEL KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI/Alışkanlıkların Gücü

Alışkanlıkların Gücü'nde New York Times'ın ödüllü iş dünyası muhabiri Charles Duhigg, alışkanlıkların neden var olduğunu ve nasıl değiştirilebileceğini keskin zekası ve muazzam ifade yeteneğiyle keyifli bir şekilde anlatarak, insanoğlunun doğasına yönelik yepyeni bir bakış açısı ortaya koymaktadır.

Kitabı okuduğunuzda, bazı insanların ve şirketlerin kendilerini neden bir çırpıda değiştirebildiklerini, bazılarınınsa neden yıllarca uğraştıkları halde değişmeyi başaramadıklarını anlayacaksınız.

Alışkanlıkların Gücü

EN GÜZEL KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI/Hayatı Yeniden Keşfedin

Aşırı vicdan ve hayır diyememek yüzünden kendi ihtiyaçlarınıza sıra gelmiyor mu?

Terk edilmekten korktuğunuz için ilişkilerde çok mu altta kalıyorsunuz?

Sağlığınızı kaybetmek, aklınızı kaçırmak, parasız kalmak, uçağa binmek gibi korkularınız yaşama sevincinizi yok mu ediyor?

Hayatınız işleri yetiştirmeye çalışmakla mı geçiyor?

Tatmin etmeyen ilişkiler, evhamlarla dolu bir hayat, nedensiz yere diğerlerinden aşağı hissetmek. Bütün bunlar fark etmeden kabul ettiğimiz inanışlarımızı değiştirerek çözülebilir. Bu kendi kendine zarar verici düşünme ve hissetme kalıplarına şema adı verilmektedir.

Hayatı Yeniden Keşfedin, mutluluğa ulaşmanızı engelleyen bu girdaplardan nasıl kurtulacağınızı gösteriyor.

Hayatı Yeniden Keşfedin

EN GÜZEL KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI/Her Şey Değişir-Ritüeller Kitabı

Canın mı sıkkın?

Moralsiz misin?

İçin mi yanıyor?

İşten mi atıldın?

Hayat yolunda hepsi başımıza gelebilecek şeyler...

Önemli olan düştüysen ayağa kalkmak, korksan da yola devam etmek ve her şeyin değişeceğine, yoluna gireceğine inanmak...

Nasıl mı?

Bu kitapta sana anlattığım ritüellerle, meditasyonlarla, ödevlerle...

Böylece enerjin yükselecek, düşünce yapın değişecek, karanlıktaki ışığı görmeye başlayacaksın...

Hâlâ duruyor musun?

Gözlerini kapatıp herhangi bir sayfayı aç ve karşına çıkan ritüeli yapmaya başla...

Senin ve bütünün hayrına olsun inşAllah...

Her Şey Değişir-Ritüeller Kitabı

EN GÜZEL KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI/Ikigai-Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı

Uluslararası çok satan bir rehber olan Ikigai'yle her gününüz bir anlam kazansın. Japonlar herkesin bir ikigaisi olduğuna inanır, her sabah yataktan kalkmaları için bir sebepleri vardır. İlham verici ve rahatlatıcı bu kitap sizlere kendi ikigainizi keşfetmeniz için gerekli tüm bilgileri veriyor. Aceleci davranmamanızı, hayat gayenizi keşfetmenizi, ilişkilerinizi canlandırmanızı ve kendinizi tutkularınıza adamanızı sağlıyor.

Öyle ya, kim her gününü mutlu yaşamak istemez ki?

Ikigai-Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı

EN GÜZEL KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI/Theta Healing-Sıra Dışı Enerji Yaklaşımına Giriş

Üç küçük çocuk annesi olan Vianna Stibal'a, 1995 yılında, uyluk kemiğini hızla yok eden kanser teşhisi konuldu. Denediği tüm geleneksel ve alternatif tedavi yöntemleri başarısız olmuştu, ta ki daha önce sezgisel okuma seanslarında çalıştığı basit tekniği kendisi üzerinde uygulayana kadar. Kendini anında iyileştirmenin hayreti içerisindeki Vianna, bu yaklaşımı, yaptığı seanslarda başkaları üzerinde de kullanmaya başladı ve insanlardaki mucizevi iyileşmelere defalarca şahit oldu. Daha da hayret verici olan şey, binlerce danışanıyla yaptığı çalışmalar sırasında, bu metodun başkalarına da öğretilebileceğini keşfetmesiydi. Şimdi, siz de, beyninizi Teta durumuna (4-7 Hz) nasıl getireceğinizi ve her şeyin içinde hareket eden yaratıcı enerji ile nasıl bağlantı kuracağınızı öğrenebilirsiniz.

Bu büyüleyici kitabın sayfaları arasında,

• Sizde hastalığı yaratan olumsuz düşünceleri anında nasıl değiştireceğinizi,

• Yedi Varoluş Seviyesi'ni; her şey olan sevgi ve enerjinin en yüksek seviyesiyle bağlantı kurmanıza izin veren kavramı,

• Her seviyede; fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal değişimi yaratma yeteneğini nasıl geliştireceğinizi keşfedeceksiniz

Theta Healing-Sıra Dışı Enerji Yaklaşımına Giriş

EN GÜZEL KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI/ Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı

"Büyük Güç Büyük Sorumluluklar Getirir." Doğru. Ama bu sözün daha iyi bir akış açısı var, ve gerçekten derin bir bakış açısı. Tek yapmanız gereken sözlerin yerini değiştirmek: "Büyük sorumluluklar büyük güç getirir." "Her şeyi iyi tarafından görmek" gibi bir şey iyi gibi görünse de, gerçek şu ki hayat bazen berbattır ve yapabileceğiniz en sağlıklı şey de bunu kabul etmektir. Negatif duyguları inkâr etmek daha derin ve daha uzun ömürlü negatif duygulara ve duygusal bozukluğa neden olur. Sürekli pozitif olmak hayatın sorunları için geçerli bir çözüm değil, bir inkâr biçimidir. Doğru değerleri seçerseniz, bu sorunlar size zindelik, kuvvet ve şevk verir. Dedemin zamanına dönersek, kendini çok kötü hissettiğinde şöyle düşünürdü, "Bugün berbat bir günümdeyim. Ama n'apalım hayat böyle, ben samanları havalandırmaya devam etmeliyim." Ama ya şimdi? Şimdi beş dakikalığına bile kendinizi çok kötü hissetseniz son derece mutlu ve harika hayatları varmış gibi sunan insanların 350 fotoğrafıyla bombardıman ediliyorsunuz, bu durumda hatanın sizde olduğunu hissetmemeniz imkânsız kuşkusuz. Değmeyecek şeyleri kafaya takmamak çok önemlidir. Dünyayı kurtaracak olan şey budur. Dünyanın bazen berbat olduğunu ama bunun da doğal olduğunu kabul ederek yaşamak gerek. Çünkü her zaman böyleydi ve her zaman da böyle olacak. Sosyal medyada her gün milyonlarca kere paylaşılan "Nasıl Mutlu Olunur" tarzı saçmalıklarda yanlış olan ve kimsenin fark etmediği şey şudur: Daha pozitif bir deneyimi arzu etmenin kendisi negatif bir deneyimdir. Ve de tam tersine, insanın negatif deneyimini kabul etmesinin kendisi pozitif bir deneyimdir. Pokerde elinde korkunç kağıtlar olan biri çok güzel eli olan birini yenebilir. Elbette eli güzel olanın kazanma ihtimali daha büyüktür, ama sonunda kazanan her oyuncunun oyun süresinde yaptığı seçimlerle belirlenir. Hayatı da aynı şekilde görüyorum. Hepimize dağıtılmış bir el var. Bazılarının eli daha iyi. Sadece kağıtlara bakarak berbat durumda olduğumuzu söylemek kolaysa da, gerçek oyun o kağıtlarla yapacağımız seçimlere, almaya karar verdiğimiz risklere ve birlikte yaşamayı seçtiğimiz sonuçlara bağlıdır. İçinde bulundukları duruma göre sürekli en iyi seçimleri yapanlar tıpkı pokerde olduğu gibi hayatta da öne çıkarlar ve illa da eline en iyi kağıtlar gelmiş olmaları gerekmez.

Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı

EN GÜZEL KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI/Sakin Koşmayı Bıraktığın Gün Vardığın Gün

Koşmayı bıraktığımız gün, vardığımız gün.

Aramayı bıraktığımız gün, bulduğumuz gün.

Konuşmayı bıraktığımız gün, duyduğumuz gün.

Bizim olduğunu sandığımız şeylerin hiçbir zaman gerçekten bize ait olmadığını anladığımız gün, artık her şeye sahip olduğumuz gün.

Kendimize sorduğumuz tüm soruların cevabı, aklımızı sakinleştirdiğimiz ve sessizce hayatı dinlediğimiz anlarda saklı. Ege Soley Sakin'de o değerli anlara ulaşmanın, yaşamın akışına güvenmenin ve kendi sesini daha iyi duymanın yol haritasını veriyor.

Sakin Koşmayı Bıraktığın Gün Vardığın Gün

EN GÜZEL KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI/Hayat Cesurlara Torpil Geçer

Hayat sadece yola çıkmayı göze alanları kahramanlaştırır...

Yıldırım aynı yere iki kere düşer mi?

Düşer…

İki kere de düşer, üç kere de.

Yeter ki yağmurun altında durmaya cesaret et.

Öfkeyle, rekabetle, küçümsemeyle, eleştiriyle ve yargıyla dolu konforlu alanını terk edebilmeyi başardığında hazır olduğun seni bulur.

Unutma ki, aradığın da seni arıyor.

Yaşamının dümeni kendi ellerinde…

Kalbinin rehberliğini kimsenin karanlık kuyularında yitirme.

Uçurumlar, dümeni kıracağın rotayı verirler sana.

İhtiyacın olan tek şey cesaret…

Yola çıkmaya, yağmurda ıslanmaya, kahraman olmaya cesaret et…

Hayat Cesurlara Torpil Geçer

EN GÜZEL KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI/ Kendine İyi Davran Güzel İnsan

Sen kendin için bir şey yapmıyorsan kim senin için bir şeyler yapacak? Sen kendi yaralarını kendin sarmadan, kim sana yardım edebilir gerçekten? Eğer başkaları için önemli olmadığını hissediyorsan, ilkönce kendine şunu sormalısın: Ben kendim için önemli miyim?

Seninle bir yolculuğa çıkacağız bu kitapla birlikte. Her insanın içinde bir sağlıklı bir de sağlıksız bir "ben" vardır. Sağlıksız ben kontrolü devraldığında, insan kendine zarar verir. İşte bu kitapla çıkacağımız yolculuğun amacı, içindeki güzel insana yani sağlıklı bene ulaşmak.

Bu yolculukta, kaygılarınla baş etmek ve kafaya takmamak için hangi yöntemleri kullanabileceğini, olumsuz düşüncelerini nasıl kontrol edebileceğini, sağlıklı ilişkilerini geliştirirken, sana zarar veren zehirli insanlardan kendini nasıl koruyabileceğini, hangi alanlarda mücadele etmenin anlamlı olduğunu, hangi alanlarda hayatı ve getirdiklerini kabullenmen gerektiğini, içindeki değersizlik hissini nasıl yenebileceğini ve kendini nasıl dönüştürebileceğini keşfedeceksin.

Hazır mısın bu yolculuğa?

Kendine İyi Davran Güzel İnsan

EN GÜZEL KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI/Ted Gibi Konuş

Teknoloji, Eğlence ve Dizayn sözcüklerinin baş harflerinden adını alan TED konferanslarının gördüğü ilgi bütün dünyada artarak sürüyor. "Paylaşmaya değer fikirler" sloganıyla anılan, insanları bu denli etkileyen 18 dakikalık TED konuşmaları internette 4 milyardan fazla izlendi. Peki niçin? Bu kadar çok insanı bu kadar etkileyen konuşmaların sırrı ne? Etkili, ikna edici, ilham veren bir sunum yapmak için en çok neye gereksinim duyarız? Yetenek?

Hayır, bildiğiniz gibi değil. Topluluk önünde konuşmak o kadar da korkutucu değil. Carmine Gallo'nun, Wall Street Journal çoksatar listesine girmiş bu kitabı, 100'den fazla TED konuşmasının çözümlemesi, TED'in en sevilen konuşmacılarıyla söyleşiler, psikoloji, nörobilim ve iletişim uzmanlarının görüşlerini bir araya getiriyor.

Ted Gibi Konuş

EN GÜZEL KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI/Düşünce Gücüyle Tedavi

Düşündüğünüz her şeyin, yaşayacağınız her şeyin belirleyicisi olduğunu hiç düşündünüz mü? Louise Hay "Düşünce Gücüyle Tedavi" adı altında kaleme aldığı kitabında bu düşünceden yola çıkarak yepyeni bir dünyanın kapılarını açıyor. Bu öyle bir dünya ki sevginin ve özgüvenin temelleri üzerine kurulu. Ve sevgiyle özgüvenin başaramayacağı hiçbir şey yok. Kitabı okumaya başladığınız anda, gerçekten bir şeylerin değişmesi gerektiğini farkediyor ve olumlu bir değişim içine girdiğinizi hissediyorsunuz. Bu bir tür düşünce tedavisidir. İyi, olumlu ve gerçek... Bugüne kadar başınıza gelen tüm olumsuzlukların ve hastalıkların, kendi kendinize ürettiğiniz olumsuz düşüncelerden kaynaklandığını söylüyor, Hay. Bundan sonra yaşayacaklarınızın sizi memnun etmesini mi istiyorsunuz? Bu kitabı okuyarak bir başlangıç yapabilirsiniz. Kendinizi bu dünyaya çile çekmeye ve mutsuz olmaya gelmiş bir zavallı insancık olarak değil; seven, sevilen ve mutlu olmaya layık bir canlı olduğunuz için gönderilmiş bir pozitif enerji olarak düşünün. Kitap küçücük bir sivilceden, kansere kadar birçok hastalığın nedenlerinin psikolojik olumsuzluklardan kaynaklandığını satır satır anlatıyor. Hangi hastalık için, hangi olumlu öneriyi düşüncelerimizin besini olarak kullanacağınızı da söylüyor.

Düşünce Gücüyle Tedavi

EN GÜZEL KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI/Beden Dili

İnsanları 'okuma'nın en hızlı yöntemi bu kitapta...

Karşınızdakinin bedenine bakarak aklından geçenleri okumanız mümkün. Duygu ve düşünceleri çözümlemek, insanları doğru tanımak, tuzağa düşmemek, yalanı ortaya çıkarmak itin beden dilini bilmeniz yeterli. Ayrıca beden dilinizi kullanarak patronunuz, aileniz, arkadaşlarınız ve diğer insanların sizinle ilgili düşüncelerini de değiştirebilirsiniz.

Gerçek hisler yüzde gizlidir. Başparmaklar, ayaklar ve gözbebekleri ruh halimizi ortaya koyar. Kendimize duyduğumuz güveni konuşmalarımızdan önce bedenimiz yansıtır. Etkili bir el sıkışma birçok kapıyı açar. Karşımızdakini ikna etmenin en etkili yöntemi beden dilini kullanmaktır.

İnsanlara güven vermek göründüğü kadar zor değildir.

Otoriteyi hem kurmak hem de yıkmak beden dili He mümkündür

Eski FBI ajanı Navarro'nun profesyonel deneyimleri ile Princeton Üniversitesinde psikoloji eğitimi alan Marvin Karlins'in bilimsel çalışmalarını birleştiren bu kitap, beden dilini öğrenip kullanarak dünyanızı nasıl kontrol altında tutacağınızı anlatıyor.

Beden Dili

EN GÜZEL KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI/Her Şey Seninle Başlar!

Çaresizlik öğrenilmiştir.

Başarılı olmak da öğrenilebilir.

Sende sandığından fazlası var!

Gelebileceğin en iyi yerde değilsin.

Yeni bir hayat için gereken, yeni bir akıldır.

Doğru şeyi yapmak için yanlış zaman yoktur.

Rüzgârı suçlamayı bırak, yelkenleri kullanmayı öğren!

Seyirci koltuğundan sıkıldıysan, sahneye çık.

Zirvede her zaman bir kişiye daha yer var.

Başkaları yapabildiyse, sen de yaparsın.

Her şey seninle başlar!

Hayatta ya tozu dumana katarsın,ya da tozu dumanı yutarsın.

Seçim senin!

Her Şey Seninle Başlar!

EN GÜZEL KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI/ Öğretmenim Bir Bakar mısın?

Hangi eğitim sistemi içinde olursa olsun, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, öğretmenin öğrenciyle göz göze geldiği bir an vardır. Bu kitap, öğretmenin öğrenciyle göz göze geldiği o anın gücünü anlatmaktadır. O anda öğretmen, öğrencinin gönül kapısından girerek zihnine ulaşır. Ve işte o an eğitim başlar. Öğretmenin gücü binlerce yaşam inşa eder…

Deneyimli bir eğitimci dostumun dediği gibi, "Sadece eğitimin değil, ülkenin lokomotifi öğretmendir. Gücünün sınırı tahminlerin çok ötesindedir."

Öğretmenim Bir Bakar Mısın? öğretmenin kuşaklar boyu devam eden gücüne tanıklık yapmak için yazıldı.

Öğretmenim Bir Bakar mısın?

EN GÜZEL KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI/ Etkili İletişimin 13 Kuralı

İyi bir izlenim bırakmak için ikinci bir şansınızın olmadığı bir dünyada etkili insan olmayı denerken tökezlediğinizde, aslında neyi yanlış yaptığınızı hiç düşündünüz mü? On dakikadan kısa bir süre içinde karşınızdaki kişinin güvenini kazanmak istemez miydiniz?

Bir merak kancası ya da vücut dilindeki ufak bir değişiklik ilişkinin tüm rotasını değiştirebilir. Romantik buluşmalardan iş görüşmelerine ve suçlu analizlerine kadar pek çok durumda karşınızdakinin yüksek sesle söyleyemediği şeyleri eski FBI danışmanı Jack Shafer'ın gözünden bakarak çözebilir, insanların zihinlerini ve kalplerini yararlılığı kanıtlanmış psikolojik taktikler ile fethedebilirsiniz.

Artık kelime mayınları ya da buna benzer tuzaklar engeliniz olmaktan çıkıyor. Bu kitap size iletişimin ve etkili insan olmanın 13 altın kuralını gösterecek.

Etkili İletişimin 13 Kuralı

EN GÜZEL KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI/ Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı

Kişisel, mesleki ve ailevi sorunların çözümünde ilke merkezli bir yaklaşım benimseyen ve toplam kalite anlayışının öncülerinden olan Stephen R. Covey, çarpıcı örneklerden yola çıkarak, aşama aşama, insana yaraşır biçimde dürüst, uyumlu, huzurlu, başarılı bir yaşam için değişimine ayak uydurmamızı sağlayan alşıkanlıkları belirliyor, değişimin yarattığı fırsatlardan yararlanabilmek için gerekli olan bilgelik ve güce ulaşmanın yollarını gösteriyor. "Liderlik konusunda son onyılın başucu kitabı bu olacak." -Scott Degarmo (Siccess dergisinin başyazarı) "İlke merkezli liderlik, çok güçlü bir kavram, Covey'in liderlik ve insan ilişkileri vizyonu, bu kavramı günümüz iş dünyasının liderleri için elverişli bir program haline getirmiş. Mutlaka okumanızı öneririm." -Nolan Archibald (Black & Decker Başkanı ve Yöneticisi)