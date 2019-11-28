En güzel kitap sözleri! İsyan sözleri, ayrılık hasreti sözleri, veda sözleri ve affet sözleri

İsyan sözleri , ayrılık hasreti sözleri, veda sözleri, affet sözleri ve en güzel kitap sözleri ile kırgınlık duygularınızı ifade edebilir; hislerini etkili biçimde aktarabilirsiniz. İşte en güzel ayrılık hasreti sözleri, veda sözleri, affet sözleri, isyan sözleri ve kitap sözleri…

KİTAP SÖZLERİ

Kitap sözleri ile seçkin yazarların sözlerini kullanabilir, özel anlatımlar yapabilirsiniz. İşte en güzel kitap sözleri…

-Yalnızlık Paylaşılmaz, Özdemir Asaf

Okuma, kişiyi olgunlaştırır ve donanımlı kılar; tartışmalar ve konuşmalar onu kıvrak düşünen, hazırcevap biri haline getirir; yazma ve bilgilerin kaydedilmesi ise onların sağlam bir biçimde saklanmasını, unutulmamasını sağlar.

-Seçme Aforizmalar, Francis Bacon

Öyle konuşma isteğiyle dolu ki içim.

Acı çekiyorum.

Hiç kimse, hiç kimse farkında değil!

-Martı, Anton Çehov

Rastgele yürürken birden aklına geleyim sızlasın için. Boğazın düğüm düğüm olsun. Ama ağlama, ağlayamayacak kadar yansın için.

-Cemal Süreya

Gidelim buradan… İlaçlarını yanına alma. Kitaplarımı almayayım ben de. Biraz da onlar çıldırtmıyor mu bizi? Havası ilaç, denizi kitap bir yerlere gidelim.

-Ali Lidar

İçimde çok büyük bir ağlamak var. Bir ağacın altında oturarak hem kendime, hem bütün insanlara hem börtü böceğe, kurda kuşa. Bin yıllık gözyaşıyla ağlamak istiyorum.

-Nazan Bekiroğlu

Anlatılır, ağlatılır da… Ama! Gülünmez bir daha eskisi gibi…

Ne diyeyim… Dilerim, ihtiyacı olan birine gidiyordur bizden çaldıkları umutlar.

EN GÜZEL KİTAP SÖZLERİ

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Ne kötü değil mi? İnsanın sende boğulup kendi içinde ölmesi.

Oysa insan olmanın özü budur, dönmekte olan bu gezegenin üzerinde var olmakta olduğumuz şu kısa anda, zamanın ve ölümün sonunda hepimizden hakkını alacağı gerçeğine karşın bazı insanları ve şeyleri sevebiliriz.

"Gözlerimi kapadığım zaman senin hayalini görüyorum" diyorsun.

Kendimi evliliğe hazır hissettiğimde, doksana basmış olacağım ve iş işten geçmiş olacak. Kim gömecek beni? Ailenin en genciyim, işte insanlar bu yüzden çocuk doğuruyor.Harper Lee - Tespih Ağacının Gölgesinde

Yitirilmiş kentlerde bıraktığım kendimi aramam bunca yıl sonra, sonra aranılacak bir ben daha bırakarak kentin kapılarından çıkmam....bulmak, yitirmekten büyük... yitirmem nakkaş olduğumda...bulmam nakkaşlığımdan.Nazan Bekiroğlu - Mor Mürekkep

Başınızı dik tutun, yumruklarınızı da indirin. Kim size ne derse desin, sinirlerinize hakim olun. Değişiklik olsun diye, kafanızla mücadele edin... öğrenmeye dirense de kafa denen şey iyi bir şeydir.Harper Lee - Bülbülü Öldürmek

Eğer bir şeftali kurtlara kanar, onların etlerine işlemesine, çekirdeklerini kemirmesine duyarsızlaşır ise ölür. Eğer çekirdeğindeki gizli güçle yaşama bağlanırsa ve gelişme ortamına sahipse her şeftali gelişir.Samed Behrengi - Bir Şeftali Bin Şeftali

Şunu öğrendim ki balıkların çoğu yaşlanınca ömürlerini boşuna geçirdiklerini söyleyip yakınırlar. Sürekli sızlanıp herkesten şikayet ederler. Ben bilmek istiyorum, hayat gerçekten bir avuç yerde durmadan dönüp durmak, sonra da yaşlanıp ölüp gitmek mi yoksa bu dünyada başka türlü yaşamak da mümkün mü?Samed Behrengi - Küçük Kara Balık

Ah Aliye, ben gözlerim açıkken bile hep seni görüyorum."

İSYAN SÖZLERİ

İsyan sözleri ile yüksek seviyeye çıkmış üzüntü, kırgınlık ve üzüntü duygularınızı ifade edebilirsiniz. İşte en güzel isyan sözleri …

Niye isyan ediyorsun diyorlar hayata? Bilmiyorlar ki, hayat açmış sevdamıza koca bir yara. Sen git ellerde mutluluk ara. Ben ölsem sürmem, bu sevdaya kara.

Dudaklarıma vurdum aşkın kilidini. Yazılmamış bir hikayeyim ben, kağıt üzerinde tomurcuk tomurcuk. Kalem değmemiş daha, ilk satırıma. İsyanım, an olur sevgimden daha ağır basar dünyada.

Geceler özlemine özlem kattı. Ben seni böyle severken, sen yad ellerde mutluluk aradın. Artık tahammülüm kalmadı, isyan bayrağını çektim. Senden gelecek her şeye, senle olan herkese lanet ettim.

Soysuz insanlar için, tertemiz bir sevginin hiçbir önemi yok. Adam gibi seven, ihanet etmeyen birini aradım hep. Yoksa çevremizde, zaten kahpe insan çok.

Umarım sende bir gün benim gibi yanarsın. Yıldızlar doğmaz gecelerine, güneş ağarmaz gündüzlerine. Seninde dünyan böyle kararsın.

Artık çizdim üstünü. Ne silgim var, ne kağıdımda boş yer. Dönülmez bir isyandayım bu sefer.

Bir vefanın isyanıdır bu. İçmem artık namert elinden. Bakır taslar içinde olsa da serin bir su. Çölde can veririm. Gülde diken olurum. Arar belamı bulurum. Ama dönme artık bana sen. Çünkü daha bu isyandan vazgeçmem ben.

Adaletin yok be dünya. Kimilerine kaymak ve balla. Kimilerine acı dolu günler, her gün yoklukla bir sopa. Ne diyeyim ki? Bir gün elbet yıkılacaksın. Aç olana da, tok olana da kalmayacaksın.

Acılarıma, hüzünlerime rağmen ayaktayım. İsyan bayrağını çektim iyi gün dostlarım. En deli duygularla araftayım.

Sakın tutma ellerimi üzerim seni, sakın bakma gözlerime bozarım gözlerini, sen beni kandırdın isyanım sana zalim sevgili..

Ufak bir mutluluğu aldın ellerimden, ben sevmiştim seni harbiden! Bu isyanım sana inceden…

Senin gibi yalancı olacağıma, ölümüne isyankar olurum daha iyi…

Ellerimi tutma, artık yok karşında o saf aşık bunu unutma! Artık isyanım sana yalancısın bunu anla..

Hayatımda yapabildiğim En Güzel Şey Adına Ve Aşkına isyan etmek isyankar Olmak..

Sen Beni Bırakıp Gittiğinde Suskun Yüreğim isyan Etmeyi Öğrendi..

İsterdim mutlu olalım seninle isterdim hep dolu dizgin yaşayalım hayatı birlikte, sen bırakıp gittin beni birden bire, hayatım isyan oldu sözlerim duman oldu..

Uzakta olsan da seni sevmeyi kabullendirdim kalbime, yalan atsan da isyan etmemeyi öğretmeye çalışıyorum beynime..

İsyanım Allah'a değil haşa. Baş kaldırışım, kendini adam zanneden iyi gün dostlarına. Her zaman, vuracağınız yeri yoklamak için sıvazladınız. Ben iyi niyet gösterdikçe, sizler azdınız. Artık geçmişte kaldı o saf günlerim. Herkes ayağını denk alsın. Yanlışınıza, bin belayla cevap veririm.

Ben içimde her gün yüz binlerce özlemimle seni yaşıyorum, sana doyamıyorum ve seni delicesine özlüyorum.

Sesizliğedir isyanım yoksa ne seni sevdiğime pişmanım ne de seni sevene düşmanım.

Bir derdiniz olduğunda, anlatacak kimsenin olmadığını değil, sizi anlayacak kimsenin olmadığını anladığınız an yalnızsınızdır.

Seni benim kadar kim seviyorsa, o da benim kadar sana hasret kalsın.

Bir zamanlar arkandan ağlardım, bir zamanlar senin için dünyayı yakardım. Ya şimdi şerefsizim bir kibrit bile çakmam, değmezsin.

Güneşin doğmasını, kendi ötmesine bağlayan yavşaklar da oldu hayatımda. Ben bazen güneş oldum. Bazen güneşlerini batırdım, en karanlık anlarında.

Nankörsünüz ey dostlarım. Yapılanı, iyiliği bilmeyecek kadar nankör. Artık benimde tüm kötü niyetli hallerim baş kaldırdı. Hepinize iyi seyirler.

Saçıma aklar doldu yıllar yılı. Unutmadım, unutamam dost görünümlü yılanları. Ben isyan bayrağını çektim artık. Sanmayın ki, ceketimi alır giderim. Ben bir cesur yüreğim. Ölümüne mücadeleyi severim.

Göz yaşlarım, en sessiz isyanım oldu. Sessiz olsa da, içimde sana karşı, büyük bir öfke doğurdu.

Bir isyandır bu. Ayrılıkların acısına bir isyan. Çok alçak tanıdık bu hayatta. Yüzümüze dost görünüp, ardımızdan kuyumuzu kazan. Baş eğersem namerde, namert olayım. İsyanımdan vazgeçersem, kahpeye gıybet olayım.

VEDA SÖZLERİ

Veda sözleri , veda ile ilgili sözler, ölüm veda sözleri, dosta veda sözleri veda durumlarında kullanabileceğiniz sözlere hakim olabilirsiniz. İşte en güzel veda sözleri…

En acı şey ayrılıktır ve ölmektir ben bunu çok iyi anladım.

Eğer gelin olarak gitmeseydin sana bir veda öpücüğü verirdim.

Ahtım seni sevmekti ya varsın imtihanım özlemek olsun.

Vedalar gözüyle sevenler içindir, çünkü gönlüyle sevenler ayrılamaz. Mevlana

O ellerimi bıraktı ben her şeyi. Elvedalar bazen bu kadar kolay…

Yapacak bir şey yok yine özler yine bekleriz. Çay içer, kitap okur, namaz kılar, dua ederiz.

Pencere kapandı ömür sahnemde, artık bana elveda…

Bir de hakkını helal et derler giderken. Haram ettikleri hayattan helallik isterler.

Ezdin kalbimi tek lafınla elveda oldu bu aşkın sonu da…

Sana sözlerim sana elveda deme bana seni sevdim bu dünyada ne olur bırakma elveda deme bana.

Şart mı dudaklarımla kal demem, gözlerim çığlık çığlığa kal diye haykırırken.

Her kapalı göz uyku değil, her veda ayrılık değildir.

Gençliğine güvenip vakit çok erken derken, belki elveda bile diyemezsin giderken.

Veda etme fırsatı dahi bulamadın, gelen ayrılıklar daha ne zamana kadar devam edecek…

Ne kadar çok seversen, o kadar çok yanılır ve aldatılırmışsın. Çok sevmenin bedelini acılar içinde ödüyorum, artık senden vazgeçiyorum.

Elbet bir gün buluşacağız, ama bu dünyada değil ahirette olacak bu buluşma.

Ruhu yanımda olmayanın bedenini ne yapayım. Sevmek kalp işidir, kalbin bende değilse, ait olduğu yere götür sevgili, elveda.

Kalpten ırak olunca eskisi gibi sever miyim sandın. Önce bedenin gitti yanımdan, sonra ruhun beni yalnız bıraktı. Artık geri dönsen de beraber olamayız, hoşça kal.

Başkasının kollarına gittiğin gün çektin idam ipini boynuma. Benden önce sen öldün yüreğim de aslında. Güle güle

Sen gidince yağmaz artık buralara sevda yağmurları, güneş doğmaz sabahıma, gökkuşağı renklerini kaybeder, benim için hayat biter sevdalım.

Bu şehirde kaç sokak, kaç lamba var hepsini iyi biliyorum. Sen benden gittiğinden beri ben her sokakta seni arıyorum.

Tamam git, ama ne olur geri gel. Ben ölmeden, içimde ki bu aşkın sönmeden.

Sen benden gittiğin için ardan ağlayacağım sanma. Ben çok az yas tutarım bunu unutma. Ben gitmedim senden sen gittin, yolun açık olsun. Bitti dediğin anda bittin.

Anladım ki, hiçbir zaman sen gibi olmayacak kimse. Senin gibi bakmayacak, dokunmayacak. Ama yüreğimde ki bu kor ateşi tekrar yakmak istersen, çabuk ol sevgili. Korun üstüne su dökmeden gel geri.

Bu şehirden giderken bir de içinde beni bıraktın. Her gün hayalet sokaklarında dolanıyorum. Tek hayalim var, senin bana koşarak dönmeni bekliyorum.

Konuşarak da anlaşamıyorduk, susarak da. Ben yazmayı tercih ettim, o hiç okumadı.

Masumiyetimi esaretimi al, varlığım koyarsa hayatımı al. Kal bir sigara içimlik daha kal, belki o zaman gitmezsin.

Nerede kaybediyoruz biliyor musun? O'na mesaj atıp cevap alamayınca, merak edip ikinci mesajı attığımızda.

Gelme çocuk! Benim denizimde yüzemezsin sen, kolların kısa kalır dalgalarıma, ölürsün çocuk! Bulaşma yalnızlığıma…

Bazen öyle konuşacaksın ki, karşındaki cevap veremeyecek. Bazen de öyle bir susacaksın ki karşındaki konuşmaya cesaret edemeyecek.

En kötüsü de başkalarıyla da seninle konuştuğu gibi konuştuğunu görmek olsa gerek. Özel olmadığını fark etmek yani.

AFFET SÖZLERİ

Affet sözleri ile barışma isteğinizi ifade edebilir, Müslüm Gürses affet sözleri ile bu duygularınızı daha çarpıcı şekilde anlatabilirsiniz. İşte en güzel affet sözleri …

Affetmek kadar yüce bir duygu yoktur derler. Ey gönlümün en yücesi, ey kalbimin hükümdarı... Lütfen bu mesajla birlikte gelen sevgimi kabul et ve beni affet….

Aşkım senden özür dilerim, kalbini kırdıysam çekip giderim

Seni o kadar çok seviyorum ki anlatamam aşkım

Delikanlı adam özür dilemeyi bilmeli ve bilmiyorsa da öğrenmelidir. Bende senden deli kanlı bir adam olarak yaptıklarımdan dolayı özür diliyorum aşkım beni affet…

Dünyanın en tatlı eşi beni affedebilecek mi? Eve geldiğimde seni yine mutsuz görmemek için inan bana istediğin her şeyi yaparım. Çok üzgünüm aşkım!

Son zamanlarda çok gergin zamanlar geçirdim. Garip davrandığımın farkındayım ama inan bana hiçbir şey seninle ilgili değildi. Son dönemlerde kaba ve kırıcı olduğum için çok üzgünüm. Özür dilerim hayatım!

Son birkaç gündür takındığım garip tavır için üzgünüm. Umarım aramızdaki problemleri çözeriz ve seni dünyanın en mutlu kadını/adamı yapmaya devam edebilirim.

Bana söyleyeceğin her şeyi şimdiden peşinen kabul ediyorum. Çünkü haksızım ve senden nasıl özür dileyeceğimi bilmiyorum. Senden tek istediğim tartışmamızı unutman ve özrümü kabul etmen!

Seni mutsuz görmekten nefret ediyorum ama seni mutsuz eden de benim. Bu yüzden kendimi asla affetmeyeceğim ama senin beni affetmeni bekliyorum. Lütfen beni affet!

Sana nasıl bu kadar kötü davranabildim bilmiyorum. İnan bana bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Beni lütfen affet bebeğim!

Sensin bir dünya düşünemiyorum. Lütfen beni affet bebeğim!

Benle iletişimi kestiğinden beri eksiğim. Beni lütfen affet!

Hatamı telafi etmeme izin verirsen, seni dünyanın en mutlu kadını/adamı yaparım!

Her şey için çok üzgünüm. Seni yeniden kazanmak için ne gerekiyorsa yaparım!

Hayatım sensiz anlamsız. Beni lütfen affet!

İlişkimizi bugüne kadar güven üzerine inşa ettik ve ben, bugün bu güveni yıktım. Bana benden çok güvendiği biliyorum ama bundan sonra sana asla yalan söylemeyeceğimi bil. Çok üzgünüm. Güvenini geri kazanmak için elimden geleni yapacağım.

Sen hayatımdaki en değerli kişisin. Bu yüzden seni üzmek, senden çok benim canımı acıtıyor. Lütfen özrümü kabul et ve seni dünyanın en mutlu kadını/adamı yapmaya kaldığım yerden devam edeyim.

Şu an bana çok kızgınsın biliyorum. Ama lütfen her şeyi açıklamam için bana bir şans ver. Bana bir şans verirsen, beni dünyanın en mutlu insanı yaparsın. Ve bilmeni istiyorum ki, gerçekten çok üzgünüm bebeğim ve umarım beni affedersin!

Sana söylediğim her şeyi kızgınlık anında söyledim. Hiçbiri gerçek düşüncelerim değildi. Şimdiye kadar seni kırmamak için elimden geleni yaptım. Lütfen beni affetmek için bunları da göz önünde bulundur ve hatamı telafi edeceğime emin ol!

Dün sinir anında söylediğim her şey için çok özür dilerim. Biliyorsun, çok stresli ve gergin günler geçiriyorum. Keşke bunları sana yansıtmasaydım. Lütfen beni affet aşkım!

Düşünmeden konuştuğum ve hak etmediğin şeyler söylediğim için üzgünüm aşkım. Hatamı nasıl telafi edeceğim bilmiyorum ama telafi edeceğime emin ol. Sen yeter ki beni affet!

Sen sadece bana karşı değil herkese karşı çok affedicisin. Bu yüzden belki sana karşı kabalık yapmış bu adamı/kadını da affedebilirsin diye düşünüyorum. Özür dilerim aşkım!

Dünyaları verseler de seni hiçbir şeye değişmeyeceğimi biliyorsun. Çünkü benim için her şeyden daha kıymetlisin. Böyle söylüyorsun ama beni nasıl üzebiliyorsun diyorsun, biliyorum. Hayatımın en büyük hatasını yaptım aşkım, özür dilerim!

Seni o kadar üzdüm ki, bunu telafi etmek için inan her şeyi yaparım. Şimdi gözlerini kapa ve bir dilek tut. Dileğini hemen yerine getireceğim. Bir de beni lütfen affet bebeğim!

Müslüm Gürses Affet şarkı sözleri

Eğer seni kırdıysam

Darıl bana

Ama bir gün beni ararsan

Bak ruhuna

Birden gecem tutarsa

Güneşi çevir bana

Sevgilim bağışla

Biraz zor olsa da

Affet beni akşamüstü

Gölgem uzarken

Öğleden sonra affet

Ne zaman istersen

Affet beni gece vakti

Ay doğmuş süzülürken

Sabaha kalmadan affet

Tam ayrıldık derken

Çünkü sen çölüme yağmur oldun

Sen geceme gündüz oldun

Sen canıma yoldaş oldun

Sen kışıma yorgan oldun

AYRILIK HASRETİ SÖZLERİ

Ayrılık hasreti sözleri ile ayrılık acısını hafifletebilir, duygularınızı ayrılık hasreti sözleri ile ifade edebilirsiniz. İşte ayrılık hasreti sözleri…

Ayrılık hasreti, kâr etti cana

Kâr etti cana

Seher yeli sevdiğimden bir haber

Seher yeli Sultan'ımdan ne haber?

Selamım tebliğ et Kutbi Cihan'a

Kutbi Cihan'a

Seher yeli sevdiğimden bir haber

Seher yeli Sultan'ımdan ne haber?

Bülbül gibi bağlanmışım kareler

Yar, yar kareler

Ayrılık derdine nedir çareler?

Ayrılık derdine nedir çareler?

Merhem kabul etmez dilde yareler

Dilde yareler

Seher yeli sevdiğimden bir haber

Seher yeli Sultan'ımdan ne haber?

Sıtkı'yam kalmışam…