En güzel köpek cinsleri! Pug, pomeranian boo, labrador retriever, rottweiler, kangal, sibirya kurdu, cane corso, beagle, bulldog ve maltese terrier

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PUG KÖPEK CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ

Pug cinsi köpekler, küçük boyuna ve karakterine istinaden multum in parvo (boyundan büyük) olarak tanımlanırlar.[1] Her ne kadar pugların 18. yy.daki görüntüsü uzun ve ince olsa da[3] günümüzde köşeli, tıknaz bir gövdeye; derin bir göğse ve iyi gelişmiş kaslara sahiptirler.[5] Pugların kulaklarında iki farklı belirgin biçim görülür: gül ve düğme. Gül kulaklar, standard düğme biçimine nazaran daha küçüktür ve kulağın ön kısmı başın yan tarafına doğru düşer. Düğme çeşidi kulaklara sahip puglar tercih edilir. Bacaklar son derece güçlü, düz ve orta uzunluktadır. Omuzlar kısmen düşüktür. Topuk kemikleri orta yükseklikte ve güçlüdür. Ayakları ne bir tavşanınki kadar uzun, ne de bir kedininki kadar yuvarlaktır. İyi ayrılmış parmaklara ve siyah tırnaklara sahiptir. Alt dişler genellikle üsttekilerine oranla daha uzundur.

Yumuşak, parlak kürkleri açık kahverengi, kayısı rengi, gümüş ya da siyah olabilir. Ayrıca daha az görülen, kürkü tümüyle beyaz olan pug cinsi de mevcuttur. Bu cins puglar, kürklerinin rengini üretme ya da albinizm yolu ile alırlar. Gümüş renk kürk çok açık renk renkli kürk ve kısmi siyah kılların varlığı ile belirlenir. Gümüş pugların başlarının rengi genellikle son derece siyah olmakla birlikte, koyu esmer yüzleri ve kara ön ayakları arasında pek belirgin bir ayrım mevcut değildir. Başın arka bölümünden kuyruğa doğru uzanan siyah bir çizgi vardır.[5] Kuyruk genellikle kalça üzerine doğru kıvrılır.

Shang Hanedanı (M.Ö. 400'den önce) Çinli hükümdarlar için kucak köpeği olarak yetiştirilmişlerdir.Eskiden Lo-Chiang-Sze ya da Foo (puginkilere benzer büyük gözleri ile birer ejderhaya dönüşmüş seramik foolar) olarak bilinirlerdi. Pug benzeri köpeklerin Konfüçyüs tarafından "kısa ağızlı köpek" olarak belgelenmesi M.Ö. 551'e kadar gider.Lo-sze ya da erken puglar günümüzün modern Pekingeselerinin atası olabilirler.Pug'ın popülaritesi önce Pugların Budist rahipler tarafından tutulduğu Tibet'e, ardından Japonya'ya ve son olarak da Avrupa'ya yayılmıştır. Çin'in ilk İmparatoru Qin Shi Huang'ın puglar hakkındaki tüm kayıtları, parşömenleri ve sanat eserlerini, M.Ö. 221 ile 210 arasında süren yönetimi sürecinde bir zamanda yakmış olmadı nedeniyle Pugların kesin kökeni bilinmemektedir.

Bu köpek en çok tercih edilen köpek cinsleri arasında yer almaktadır.

Pug

POMERANİAN BOO KÖPEK CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ

Pomeranian boo veya kısaca pom, Orta Avrupa'nın Pomeranya bölgesi (kuzey Polonya ve Doğu Almanya bugünkü bölümü) adını alan Spitz tipi köpek cinsidir. Genellikle süs köpeği olarak beslenir. Pomeranian özellikle büyük Spitz tipi köpekler, Alman Spitz soyundan üretilmiştir. Bu Alman Spitz cinsinin bir çeşidi olarak Fédération Internationale Cynologique tarafından tespit edilmiştir. Birçok ülkede, Zwergspitz (cüce spitz) olarak bilinir.

Genel olarak, Pomeranian sağlam, sağlıklı bir köpek ırkıdır. ABD'de en popüler 15 köpek cinsi arasındadır.

Pomeranian dik kulakları ve sivri burnu ile küçük ve tüylü bir köpektir. Bazıları tilkiye bazıları ise oyuncak bebeğe benzeyen yüze sahiptir. Hepsinin badem şeklinde parlak ve koyu renkli gözleri vardır. Burnu ya siyah ya da kürkünün rengidir. Dişler makas ısırışı ile kapanmalıdır. Ayrıca sırtta öne kıvrılan tüylü bir kuyruğa sahiptir. Boyunda gür bir yele vardır. Sık dik duran çifte kürkü sadece tek renkte olur. En yaygın renk kızıl, turuncu, mavi, kahverengi, siyah, beyaz ya da kremdir. Bazen çifte renklilere de rastlanır. Bu köpek en çok tercih edilen köpek cinsleri arasında yer almaktadır.

Pomeranian boo

LABRADOR RETRİEVER KÖPEK CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ

Labrador retriever, retriever öbeğinden köpek ırkı.

Sağlam yapılı, orta boylu bir köpek olan Labrador köpek, erkeğinin omuzdan yere yüksekliği 57,2 - 62,2 cm arasında, ağırlığı 27 – 34 kg arasında, dişisinin omuzdan yere yüksekliği 54,6 - 39,7 cm arasında, ağırlığı da 25 - 31,7 kg arasında değişir. Kuyruğu orta uzunlukta, ucu sivridir. Kısa tüylü postu siyah, sarı ya da koyu kahverengi olabilir.

Çok sabırlı ve duygusal bir köpektir. Zekası, eğitilebilirliği, hareketliliği ve söz dinlemesi en belirgin özellikleridir. İnsanlarla birlikte yaşamaya bayılır. Çocuklar dahil herkese çok yakın, sevgi dolu ilişki kurmak ister. Hoşlanmadığı kişilere de çok mesafeli davranır. Suda ve çamurda oynamayı çok sever.

İlk olarak Labrador'da yetiştirilmiş, en soğuk sulara bile duraksamadan giren Labrador Retriever, o dönemler balıkçıların ağ çekmelerine yardımcı olmaktaydı. Duydukları bazı seslere kimi zaman havlayarak tepki verseler de, çoğu zaman sessiz kalabilen bir ırktır. Bazı Labradorların bekçilik yaptığı bilinse de yabancı insanlara kolayca güvenebilen, az havlayan ve boğazına düşkün olan bu ırk için bekçilik doğru görev değildir. Günümüzde ise Labrador Retriever ırkı köpekler yaygın olarak narkotik köpeği veya görme engelliler için rehber köpek olarak görev yapmaktadır. Kanada'daki rehber köpeklerin yaklaşık %60-%70 kadarını Labrador Retriever ırkı oluşturur. Koku alma konusundaki yüksek kabiliyetleri sayesinde iz sürme, arama ve kurtarma köpeği olarak avcılar ya da bomba ve uyuşturucu arama/bulma görevlerinde güvenlik güçleri tarafından tercih edilirler. Bu köpek en çok tercih edilen köpek cinsleri arasında yer almaktadır.

Labrador retriever

ROTTWEİLER KÖPEK CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ

Rottweiler, Almanya kökenli bir bekçi ve koruma köpeği ırkı. İsmini Almanya'nın Rottweil kasabasından alır.

İyi huylu, genelde uysal ve çocuklarla çok iyi geçinen, sadık, itaatkar, yumuşak başlı ve çalışmaya heveslidir. Görünümü doğal ve basittir, davranışları öz güven doludur, ciddi ve korkusuzdur. Etrafına büyük bir atiklik ile tepki verir.

Geçmiş yıllarda ve bugün de Rottweiler ırkı basında çıkan olumsuz eleştiriler yüzünden yara almıştır.Tartışma konusu, bu ırkın doğru ellerde olsa bile güvenilir olup olmadığı yönünde idi.Ne yazık ki bu olumsuz eleştiriler Rottweiler ırkının adını daha önce duymamış ve sahibi olmak istemeyen kötü niyetli kişilerin harekete geçmesine neden oldu ve daha önce sempati duymadıkları bu ırka sahip olmaya başladılar.Bu kişilerin yanlış tutumları ve eğitimleri ile Rottweiler ırkı pek çok kişinin korktuğu bir ırk olarak anılmaya başlandı.Gerçi bu köpek ırkı ilk bakışta gelişmiş kasları ile verdiği güçlü görünümü,güçlü çene kasları, sert bakışları ve savaşçı görünümü ile oldukça deneyimli bir eğitmene veya üreticiye bile korku vermektedir.Köpeğin karakteri ve bir adım sonra neler yapabileceği, yatık kulağı ve kesik kuyruğu nedeni ile tahmin edilmesini güçleştirmektedir.Bu yüzden herkesin kuşku ile yaklaştığı bir ırk olduğu tartışmasız gerçektir

Rottweiler ırkı bir iş köpeğidir ve Rottweiler sahiplerinin bunu unutmaması gerekir,o bir aksesuar değildir.Ataları bir çoban köpeği iken (Bu özelliğin yitirmiş değildir.) Rottweiler gelişmiş zekası,eğitilebilirliği ve kabiliyeti ile başarılı bir polis köpeği,rehber köpek,iz takip köpeği,arama&kurtarma köpeği,koruma köpeği,terapi köpeği ve iyi bir aile köpeği olma gibi özellikleri ile kendisini kabul ettirmiştir.

Rottweiler ırkına sahip olmak isteyen kişiler köpeğin zekasını muhakkak değerlendirmeli,köpeğin zekasını kullanmasını ve geliştirmesini sağlayacak aktiviteler ile köpeği kontrol altına almak için mutlaka itaat eğitimine başvurmalıdır.Köpeğin kendini aile içinde lider olarak kabul etmemesi için küçük yaşlarda eğitime başlanmalı ve köpeğin saldırı içgüdüsünü çalıştıracak oyunlara izin verilmemelidir.Bir Rottweiler mutlak ve ve mutlak sahibinin emirlerini yerine getirmeli ve gereken itaati göstermelidir.Köpek çok iyi sosyalleştirilerek insanlar ve özellikle çocuklar ile tanıştırılmalı, köpeğin insanlar ile pozitif diyalog kurmasına olanak tanınmalı özellikle ev içi yaşamında ziyaretçilerin köpek ile tanışmasına büyük önem gösterilmelidir

Rottweiler özellik olarak kurallarını değiştirmeyen ve karakterinden ödün vermeyen bir köpektir bu yüzden köpeğin uyması gereken kurallar özenle ve hassas bir eğitim ile köpeğe aşılanmalıdır. Eğer köpek; ünlü, köpekleri sosyalleştiren ve iyi bakım sağlayan bir üreticiden alındı ise sadık ve iyi huylu bir Rottweiler sahibi olmak için yapmanız gerekenler azalmıştır,ancak bugünden sonra siz köpeğe ne verirseniz köpek de karşılığında bu davranışı aynen yansıtacak,size ve çevreye cevap verecektir.

Rottweiler zeki bir iş köpeğidir ve aile yaşamı içinde de köpeğin oyunlar ve egzersiz ile gün içindeki enerjisinin boşaltılması gerekir.Köpek kapalı kapılar ardında kalmaya tahammül edememektedir.Aile bireyleri köpeğin eğitim ve disiplinin ne kadar önemli olduğunun farkına varmalı, bireyler köpek için konulan kurallardan asla taviz vermemeli ve köpeğin itaati için hep birlikte çalışmalıdırlar.

Rottweiler yavrusu ne yapacağını, yapmayacağını ve nereye gidip gitmeyeceğini öğrenmelidir.Sekiz haftalık bir yavru hırlayabilir yemeğini ve oyuncaklarını sizden koruyabilir.Bu davranışların önüne hemen geçilmeli ve yavruya doğru davranışlar öğretilmelidir.Yavrunun altıncı ayına kadar çok fazla egzersizlerden kaçınılmalıdır,fazla egzersiz yavrunun hassas gelişen kemik ve kas yapısı için tehlikeli olabilir.Rottweiler her köpek gibi kendine ait bir bölge ister,geniş kafes ile kendini rahat hissedecek ve uyurken aile içindeki gürültülerden etkilenmeyecek bir yer hazırlamak iyi bir fikirdir. Bu köpek en çok tercih edilen köpek cinsleri arasında yer almaktadır.

Rottweiler

KANGAL KÖPEK CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ

Kangal, Türkiye kökenli bir çoban ve bekçi köpeği ırkı. Adını Sivas'ın Kangal ilçesinden alır. Henüz FCI, AKC ve TKC gibi dünyadaki büyük köpek kulüpleri ve federasyonları tarafından tanınmamaktadır ancak Türkiye'deki otoritelerce dünyada safkan bir köpek ırkı olarak tanınması için çalışmalar yapılmaktadır.

Kangallar genellikle çoban köpeği olarak nitelendirilirler ancak bekçi köpeği tanımına daha çok uyarlar. Zira diğer çoban köpeği türleri sürüyü korumaktan ziyade yönlendirme ve yönetmekte ustadırlar. Kangal köpeğinin en belirgin özelliği ise sahibine duyduğu aşırı sadakat ve buna bağlı olarak sahibine ait olduğunu düşündüğü şeyleri korumaya yönelik kuvvetli içgüdüsüdür. Bu nedenle çok iyi bir dövüşçüdür. Kurt, çakal gibi yabani hayvanlara karşı çok etkin bir muhafız olmakla beraber aile fertlerine ve özellikle de çocuklara karşı hiçbir tehdit oluşturmazlar.

Kangal köpekleri, örnek olarak Namibya'da üstün koruyucu yeteneklere sahip oldukları için, yaygın bir şekilde yerli çiftçiler tarafından kullanılırlar.

Kangalın, uzun bir yürüyüş veya kısa bir koşu şeklinde, her gün egzersiz yapmaya gereksinimi vardır. Ilık ila serin hava şartlarında dışarıda barınabilir. Kürk bakımı ihtiyacı azdır. Haftada bir ölü tüyleri temizlemek için tımarlanması gerekir. Bu köpek en çok tercih edilen köpek cinsleri arasında yer almaktadır.

Kangal

SİBİRYA KURDU KÖPEK CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ

Sibirya kurdu genelde buz mavisi gözleriyle korkutucu olsa da, sevgi dolu bir hayvandır.Her köpek gibi dillerinden terlerler. Özgürlüklerine düşkünlükleri ve inatçılığıyla tanınırlar. Bazılarının göz renkleri farklı olabilir. Çocuklara karşı çok hoşgörülüdür. Aslında herkesle iyi geçinir, ama kuş, fare gibi küçük hayvanları avlamak isterler. Yalnız kalırsa sıkılıp evdeki eşyaları kemirebilirler. Gereksiz yere havlamayan bir köpek ırkıdır, ancak uluyabilirler. Sibirya kurtları sıcağı hiç sevmezler ve sıcaklarda bunalırlar, eksi 60 derece soğukta yaşayabilirler.

Ortalama ömrü 11-13 yıldır. Erkeğinin ağırlığı 20 ila 27, dişisinin ağırlığı ise 16 ila 23'tür.

Zeki, fazlasıyla oyuncu, sosyal, Ailelerine bağlı ancak inatçı ve haylaz köpeklerdir. Zeki ve sosyaldirler, çok kolay öğrenirler ama kendi mantıklarınca amaçsız buldukları komutlara uymamakta ısrar ederler .Eğitim verilmesi zor bir ırktır. Evdeki/çevrelerindeki diğer hayvanlarla çok iyi geçinirler ancak fare ve küçük kuşlar gibi küçük hayvanları avlamaya meyillidirler. Çok kolay öğrenirler ancak komutlara cevap almak için sabır ve tutarlılık gerekir. Hava sıcak olmadığı sürece koşup oynamayı çok severler ancak sıcaklarda korunmalı serin bir yerde tutulmalıdırlar. Bu köpeklerin karakteristik bir özelliği daha havlamayı pek sevmemeleridir, o yüzden de bekçi köpeği olarak pek uygun değildirler. Havlamamalarına karşın ulumayı çok severler. Çocuklarla araları çok iyidir, onlara karşı çok tutarlı ve sabırlıdırlar. Sık kürkleri nedeniyle sıcağa tahammülleri yoktur. Özgürce koşup oynamayı çok severler. Boş bırakılmaya gelmezler çünkü kaçıp başıboş gezmeye bayılırlar. Bu köpek en çok tercih edilen köpek cinsleri arasında yer almaktadır.

Sibirya kurdu

CANE CORSO KÖPEK CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ

Cane corso ailesine özellikle çocuklara karşı vefalı, uslu, uyumludur. Diğer köpeklere ve yabancılara karşı saldırganlığını kontrol etmesini sağlamak amacıyla genç yaşta sosyalleştirilmelidir, nitekim eğitilmiş olsalar da tanımadıklarına karşı hep agresif hareketler göstermenin eşiğindedir. İri yarı, zayıf atletik görünümlüdür. V şeklinde kulakları; uzun, yayvan ağzı, kemerli boynu, belirgin alın stopu vardır.

Refakatçi köpek olarak da bilinen Cane Corso yavru koruma ve avlama içgüdüsüne sahiptir. Etkileyici görünümüne katkıda bulunan nazik ve nezaketli kişiliği halen İtalya'nın en popüler ırkı olmasını sağlamaktadır. Sayıca bir hayli az olmasından dolayı dünyanın en pahalı köpekleri arasında yer almaktadır. Eğer bu türü sahiplenmek istiyorsanız yetiştirici derneğine başvurarak listeye adınızı yazdırmanız gerekmektedir. Öte yandan Amerikan Kennel Kulübü tarafından halen tanınmamaktadır.

Çok yetenekli, sahibine bağlı, koruyucu ve akıllı bir köpektir. Eğitilmesi kolaydır. Bu özelliklerinin yanında çabuk kızan, tetikte ve kendinden emindir. Böylelikle iyi bir bekçi köpeği olabilir. Cane Corso Mastiff cinsleri agresif değildir ancak gerektiğinde sahiplerini korurlar. Acıya dayanıklı olmalarından dolayı kavga anında engellenemezler. Bu köpek en çok tercih edilen köpek cinsleri arasında yer almaktadır.

Cane corso

BEAGLE KÖPEK CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ

Beagle köpek, adı Keltce bir sözcük olan ve "küçük" anlamına gelen "beag"'den türetilmiştir. Çocuklara karşı çok hoşgörülü bir köpektir. İyi bir ev arkadaşıdır. Diğer köpek türleriyle iyi geçinir. Saldırgan değildir. Ama kedi gibi ev hayvanlarıyla geçinemez. Çok meraklı, kararlı, gözlemci bir köpektir. Bu nedenle iyi bir bekçi köpeği olabilir. Çok iyi iz sürer. Yalnız kalmayı sevmez. Bazen ulur. Soğuktan hoşlanmaz, ılıman iklimde yaşamak ister. Temel Özellikleri: Beagle herkesi seven, nazik, tatlı, hayat dolu ve meraklı bir köpektir. Mutlulukla kuyruk sallar, sosyaldir, cesurdur ve akıllıdır. Sakin ve sevecendir. çocuklarla mükemmel anlaşır, genelde diğer köpeklerle de arası iyidir, ama kedi gibi diğer hayvanlarla ve ev hayvanlarıyla küçüklükten beri sosyalleşmemişlerse yalnız bırakılmamalıdır.

Beaglelar ne istediklerini bilirler. Kararlıdırlar, gözlemcidirler ve sakin, sıkı bir şekilde terbiye edilmelidirler. Bu cins yalnız bırakılmayı pek sevmez(her cins gibi).Eğer uzun süre evde olmayacaksanız, iki tane almanız tavsiye edilir.

Beagle'lar kendi burunlarının dikine gitmeye eğilimlidirler(karaktere göre farklılık gösterebilir). Eğer etrafı çevrili olmayan bir alanda onları serbest bırakırsanız, çevreyi keşfetmek için uzaklaşabilir.

Tüyleriyle ayırt edilebilen iki ayrı tipi vardır. Biri yumuşak, diğeri sert tüylüdür.

Neler Yapar? Yaban tavşanı, sülün ve bıldırcın avında uzmanlaşmıştır. Ancak balık avında da kullanılır. İnsana eşlik eden köpek olarak da olumlu bir şöhrete sahiptir.

Ayrıca mükemmel bir narkotik arama köpeği ve harika bir aile dostu olmuştur. Maalesef, ufak olduğu için, sıklıkla tıbbi deneylerde de kullanılırlar. Bu köpek en çok tercih edilen köpek cinsleri arasında yer almaktadır.

Beagle

BULLDOG KÖPEK CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ

Bulldog köpek , asırlar önce İngiltere'de boğa ve ayı dövüşleri için üretilmiş bir köpek ırkı. Bulldog adı, İngilizce bull (boğa) ve dog (köpek) sözcüklerinin bir araya gelmesiyle türetilmiştir.[1]

İngiltere'de 1835'te kan sporları yasaklanınca, buldoğun işlevinin sona erdiği düşünüldüyse de, bulldog yavrusu yetiştiricileri ırkı korumaya karar verdiler ve bu kavgacı köpeği sakin, sessiz bir ev köpeğine dönüştürdüler.

İngiliz buldoğunun, bedeninin geri kalan bölümüne oranla çok iri olan kafası, doğumlarının sezaryenle yapılmasını gerektirir. Yassı yüzü nedeniyle solunum bozukluklarına karşı oldukça duyarlıdır ve sıcaktan çok etkilenir. Ayrıca kulaklarından da sıkça rahatsızlanır. Görünümüne rağmen, hem sevgi dolu, hem güvenilirdir. Diğer ev hayvanlarıyla ilşkisinde de güvenilir, ama yabancı köpeklerden hoşlanmayan, saldırgan davranabilen bir köpektir. Çocukları sever ama, hoşlanmadığı insanlara karşı sert davranabilir. Mutlu olabilmesi için insanlardan ilgi görmesi yeterlidir. Horlaması ve salyasının akmasıyla ünlüdür. Apartmanda rahatlıkla yaşayabilir. Çünkü ev içerisinde fazla hareketli değildir. Bu köpek en çok tercih edilen köpek cinsleri arasında yer almaktadır.

Erişkin bir buldoğun ağırlığı 22 kg'ı, omuzdan yere yüksekliği 33–38 cm'yi bulur.

Bulldog

MALTESE TERRİER KÖPEK CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ

Maltese terrier kendinden büyük yapıda olan köpeklerle bile çok iyi anlaşmalarının yanı sıra kediler ve köpeklerle iyi geçinirler. Oyunu çok sevdikleri için küçük çocuklara bu durum zarar verebilir. Yabancıları havlayarak haber verirler ancak onlara alışmaları uzun zaman almaz. Kubbe gibi kafatası vardır ve etrafında hale olan yuvarlak koyu gözlere sahiptir. Burnu geniş, siyahtır; beyaz tüylerle kaplı alçak kulakları vardır. Bazılarının burunu suyun içinde pembeleşir. Yaşlı köpeklerde ise bu durum kalıcı olabilir. Kuyruğu sırtının üzerinde olur ve küçük, yuvarlak ayakları vardır.

Tüy dökmedikleri için ölü tüyler fırçalanarak giderilmelidir. Çok fazla tarama yapmaya gerek yoktur. Göz çevresindeki rahatsız edici kıllar temizlenmelidir. Bakımın daha iyi olabilmesi için bazıları 1-2 inch uzunluğunda tüylü olacak şekilde tıraş edilir. Bazıları ise tüylerinin birbirine dolaşmaması için sarılırlar. Maltese köpek normal ömür süresi 12-14 yıldır ancak bazıları 18 yıl yaşayabilirler. Bu köpek en çok tercih edilen köpek cinsleri arasında yer almaktadır.