01.07.2019 12:10
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En güzel köpek seçildi

En güzel köpek seçildi

Trakya Kovucu Irklar Derneği tarafından Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ırk standartları ve köpek güzellik yarışması düzenlendi.

Trakya Kovucu Irklar Derneği tarafından Tekirdağ 'ın Ergene ilçesinde ırk standartları ve köpek güzellik yarışması düzenlendi.

Ergene Belediyesi'nin Velimeşe Mahallesi'ndeki tesislerinde düzenlenen yarışmaya başta Trakya bölgesi ve İstanbul olmak üzere çeşitli illerden çok sayıda köpek yetiştiricisi ve hayvan sever gözü gibi baktıkları köpekleri ile katıldı.

Düzenlenen etkinliğe, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak ile Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de katılarak hem yarışmada boy gösterecek köpekleri sevdi hem de bu köpeklerin sahipleri ile sohbet ederek hem yarışmada hem de çalışmalarında başarılar diledi.

Avrupa Şampiyonu Herkül

Düzenlenen organizasyonda sevimli av köpeklerinin yanı sıra küçük bir çocuğu sırtında rahatlıkla taşıyabilen iri cüsseli boz çoban köpekleri de ilgi gördü. Bu köpekler arasında yer alan ve girdiği her yarışmayı birincilikle bitiren Avrupa Şampiyonu unvanlı Herkül en çok dikkat çeken köpeklerden biri oldu.

Daha önce bir kez Trakya, iki kez Türkiye şampiyonu olan henüz 3 yaşındaki boz çoban köpeği Herkül, Türkiye'nin dünyada yarışan ilk boz çoban köpeği olma özelliğini de taşıyor. Bu alanda yurt dışına çıkan ilk köpek olan Herkül yurt dışı yarışmalarında da katıldığı 4 yarışmada dört birincilik elde etti. Herkül son olarak İtalya'da toplamda 600 köpek arasından zirveye çıkarak birinciliği yine kimseye kaptırmayarak Avrupa Şampiyonu oldu. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Trakya Bölgesi , Tekirdağ , Ergene , Güncel

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