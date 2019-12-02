En güzel kurabiye tarifi seçenekleri! Elmalı kurabiye tarifi, un kurabiyesi tarifi ve tuzlu kurabiye tarifi

Elmalı kurabiye tarifi, un kurabiyesi tarifi ve tuzlu kurabiye tarifi gibi kurabiye tarifi seçenekleri ile enfes kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Evinizde kolayca hazırlayacağınız Elmalı kurabiye tarifi, un kurabiyesi tarifi ve tuzlu kurabiye tarifi ile çocuklarınız, misafirleriniz ve siz kokusu ve tadıyla leziz kurabiyeler tadabileceksiniz. İşte Elmalı kurabiye tarifi, un kurabiyesi tarifi, tuzlu kurabiye tarifi ve en güzel kurabiye tarifleri

KURABİYE TARİFİ: KOLAY ELMALI KURABİYE TARİFİ

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KOLAY ELMALI KURABİYE TARİFİ GEREKLİ MALZEMELER

3 su bardağı un, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 kahve fincanı pudra şekeri 250 gr oda ısısında tereyağı, 1 limon kabuğu rendesi, 1 çay kaşığı kabartma tozu.

İç malzemesi için; 1 tatlı kaşığı tarçın, 3 elma orta boy elma rendesi, 1 avuç dövülmüş ceviz, 1 küçük boy çay bardağı şeker.

KOLAY ELMALI KURABİYE TARİFİ YAPILIŞI

Rendelenmiş elma ile şeker ve tarçını küçük tencereye alın. Suyunu çekene kadar pişirip soğumaya bırakın. İsterseniz soğuyunca içine ceviz koyabilirsiniz. Hamur malzemelerini yumuşak kıvama gelene kadar un ilave ederek yoğurun. Hamuru 5 bezeye ayırın. Bezeleri yarım santim kalınlığında açın.Bezeyi önce dörde bölün daha sonra da her bir parçayı 2'ye bölün.

Soğuyan elma harcından birer tatlı kaşığı alarak hamurun geniş tarafına koyun ve sigara böreği gibi sarın. Elde ettiğiniz hamurları tepsiye dizin. Önceden 175 derece ısıtılmış fırında 20/25 dk pişirin. Kurabiyelerin altı hafif kızardığından tepsiyi fırından çıkartın. Kurabiye ılıyınca üzerine pudra şekeri serpin ve servis edin afiyet olsun.

Kurabiye

KURABİYE TARİFİ: KOLAY UN KURABİYESİ TARİFİ

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KOLAY UN KURABİYESİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZMELER

200 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 çay bardağı pudra şekeri, 3,5 su bardağı un

Üzerine: pudra şekeri

KOLAY UN KURABİYESİ TARİFİ YAPILIŞI

200 gram oda sıcaklığındaki tereyağını derin bir kap içine alın. 1 çay bardağı pudra şekerini üzerine ilave edin ve tel çırpıcı ile krem haline gelene kadar çırpın. Ardından 3 yemek kaşığı nişasta ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyin. Son olarak da 3 buçuk su bardağına yakın unu azar azar ekleyip yoğurun. Ele yapışmayacak kıvamda hamur elde etmelisiniz. Bu kıvamı elde edene kadar yoğurma işlemine devam edin.

Elde ettiğiniz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avucunuzda yuvarlayın ve tepsiye dizin. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 20/25 dakika pişirin. Pişen kurabiyelerin soğumasını bekleyip pudra şekeri serpip servis edin. Afiyet olsun.

Kurabiye

KURABİYE TARİFİ: AĞIZDA DAĞILAN TUZLU KURABİYE TARİFİ

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AĞIZDA DAĞILAN TUZLU KURABİYE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

125 gram tereyağı, 2 adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 çay kaşığı tuz, 3 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu

Üzerine: Yumurta sarısı, susam, çörek otu

AĞIZDA DAĞILAN TUZLU KURABİYE TARİFİ YAPILIŞI

Yumuşak haldeki tereyağını yoğurma kabına alıp un hariç diğer malzemeleri üzerine ekleyin ve yoğurun. Yumuşak kıvamda hamur elde edene kadar yoğurun.Hamuru yağlı kağıt arasına alın ve merdane ile yarım santim kalınlıkta açın. Şekilli kurabiye kalıpları ile istediğiniz şekli verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisi üzerine kurabiyeleri dizin. Üzerlerine çörek otu ve susam serpin. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 20/25 dakika pişirin. Afiyet olsun.

Kurabiye

MÜKEMMEL KURABİYE YAPMANIN PÜF NOKTALARI

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Kurabiyelerinizin yeterince lezzetli ve kıvamlı olmadığını mı düşünüyorsunuz? Ya da daha lezzetli kurabiyeleri nasıl yapabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Mükemmel kurabiye yapmanın püf noktaları ile istediğiniz kıvamda ve lezzette kurabiyeler yapabileceksiniz.

Tereyağının ısısı:Kurabiye yapımında kullanacağınız tereyağının oda sıcaklığında olması gerekir. Kurabiye hamuruna konulan malzemelerin düzgün şekilde karışabilmesi için bu gereklidir. Kurabiye yapmaya başlamadan 30 dakika önce tereyağını oda sıcaklığında beklemeye almanız yeterli olacaktır.

Pişirme öncesihamurun sıcaklığı: Kurabiye yaparken yapılan en büyük yanlışlardan biri hazırlanan hamurun hemen fırına verilmesidir. Ancak hamuru dolapta yaklaşık 4 saat beklettikten sonra fırına vermek gerekir. Böylece tereyağı ve diğer maddeler birbirine tam olarak karışacak ve ideal lezzet yakalanacaktır.

Şekilli kurabiye için:Şekilli kurabiye yapacaksanız, kurabiye kalıplarına un serpin. Böylece kurabiyeleri kalıplardan daha kolay çıkaracaksınız.

Kurabiyelerin altı yapışmaması için: Kurabiyelerinin altının yanmaması ve yapışmaması için mutlaka altına yağlı kağıt serin.

Fırın ısısı:Eğer kurabiyelerinizin dışının sert ve kalın olmasını istiyorsanız, fırının ısısını öne 250 derece olarak ayarlayın. Pişme sıcaklığı için ise 180 dereceye düşürün.

Elmalı kurabiyeler için: Elma, kurabiyeyi nemlendirir. Bu yüzden elmalı kurabiyenin hamurunu normalden biraz daha sert yapmak gerekir. Böylece kurabiyenin nemi dengelenmiş olur. Elmalı kurabiye yaparken kurabiyenin fırın soğuduktan sonra çıkarılması gerekmektedir.

Yumurta da oda sıcaklığında olmalı:Yumurtanın beyazını sarısından daha iyi ayırabilmek için yumurtanın oda sıcaklığında olması gereklidir. Bunun için kurabiye yapmaya başlamadan 10-15 dakika önce yumurtaları oda sıcaklığında bekletmelisiniz.

Tereyağı tuzsuz olmalı:Tereyağlarının tuz oranları değişkenlik göstermektedir.Kurabiye yapımında mümkün olduğu kadar tuzsuz tereyağı kullanın. Kurabiyeye siz de tuz eklediğinizde aşırı tuzlu bir kurabiye olabilir. Bu nedenle tereyağının tuzsuz olmasına ve tuzu kendiniz belirlemeye özen gösterin.

Şekeri ve tereyağını birlikte karıştırın: Şekerin hamura tam olarak karışabilmesi için şekeri tereyağı ile birlikte karıştırın.

Unun ölçüsü:Kurabiyenin kıvamını belirleyecek en önemli malzeme undur. Karışıma un eklerken dikkatli olmalısınız. Çok fazla un koyarsanız kurabiye sert olacaktır. Kurabiye yaparken kulak memesi kıvamını yakalama çalışın.