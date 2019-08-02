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En güzel kurbanlık 1 ton 300 kiloluk Bora

İstanbul Eyüpsultan'daki kurban satış alanında düzenlenen yarışmada 1 ton 300 kilo ağırlığındaki Bora isimli boğa birinci seçildi.

02.08.2019 17:10
En güzel kurbanlık 1 ton 300 kiloluk Bora
İstanbul Eyüpsultan'daki kurban satış alanında düzenlenen yarışmada 1 ton 300 kilo ağırlığındaki Bora isimli boğa birinci seçildi.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Eyüpsultan'daki kurban satış alanı ilginç görüntülere sahne oldu. Eyüpsultan İlçe Tarım Müdürlüğünün de jürisinde yer aldığı 2019 İstanbul Kurban Güzellik Yarışmasında podyuma 13 büyükbaş kurbanlık çıktı.
Genel görünüm, ağırlık ve besici ile uyumu açısından değerlendirilen kurbanlıklar arasından 1 ton 300 kiloluk "Bora" isimli boğa birinci seçildi.
Kurbanlığı Ağrı'dan getirdiğini belirten sahibi Ayhan Kaya, "Çok duygulandım, olimpiyat şampiyonluğu kazanmışım gibi hissediyorum." dedi.
Yarışmada birinci gelen kurbanlık sahibine cumhuriyet, ikinciye yarım üçüncüye ise çeyrek altın verildi.

Kurban Bayramı, Bora Füzesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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