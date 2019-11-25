Laf sokucu sözler! Atarlı sözler, hüzünlü sözler, intikam sözleri, kırgınlık sözleri, sitemli sözler, acı sözler, ağır abi sözleri ve acıklı sözler

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LAF SOKUCU SÖZLER

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Balonlar, içi boş şeylerin de bazen yükselebileceğini hatırlatır.

Gidişine illa bir isim konulacaksa, mal kaybı diyelim.

Canım, karakterin yere düşmüş. Onu bir alıver oradan.

Çakalların özgürlüğü Aslan yerden kalkana kadardır.

Bir zan da şu insanlara gelse kendilerini bu kadar ucuza satmasalar…

Canım sen sayısalı seçmişsin ama daha karakterini yerden toplayamıyorsun.

Canımı yakacak kadar güçlü olanın sonuçlarına katlanacak kadar gücü olmalı.

Bazıları gözyaşını siler, bazıları ise ağlatanı.

Bana laf cambazlığı yapma kızım, bir laf sokarım kürtajla bile aldıramazsın.

Her gece resmine bakmadan yatamıyorum, illa tüküreceğim.

Bazıları ayakkabı numarası gibi, her numara var Allah için.

Tabağına yiyebileceğin kadar yemek, hayatına sevebileceğin kadar insan al. İsrafın lüzumu yok.

Eğer ben güneş isem sen aysın. Benim doğduğum yerde sen batarsın.

İnsanlığa davet etsek yol tarifi isteyecek insanlar var.

Attığınız ya da atacağınız kazıkları saklıyorum, saklıyorum ki gün gelip bana döndüğünüzde sizi ağırlayacak yerim olsun.

Arada makyaj malzemelerini de ye ki, biraz da için güzelleşsin.

Deliler tedavi edilebilir, ama salaklar asla. Çok uğraşmayın!

50 kuruşluk çikolatanın verdiği mutluluğu veremeyen insanlar var

Zoruna gittiğini duydum. Güzel yer, ben de gitmiştim!

Adını şifrem yapsam, yetersiz karakter diyecek hala konuşuyor.

Bu laflar sana kapak olsun, fena oturtum helal olsun, tipin yok ki şeklin olsun. Hadi canım yolun açık olsun.

Kimi insan girdiğinde odayı aydınlatır, kimide çıktığında…

Oturur sana şerefi anlatırdım ama, kaybettiği bir şeyi dinlemek ağır gelir insana.

Bugün laf koymıcam. Çay koydum; gel, iç, insanlık gör.

Biz kimsenin varlığıyla var olmadık. Yokluluğuyla da yok olmayız

Şu saatten sonra sende Fırtına kopsa; bende yaprak oynamaz …

İnsanlar da fotoğraf gibi; Ne kadar büyütürsen, o kadar düşüyor kalitesi!

"Barışalım mı?" dedi. "Sen hiç bir kitabı iki kere okudun mu?" dedim. "Evet." dedi. "Peki sonu değişti mi?" dedim, sustu.

Gidişine illa bir isim konulacaksa, mal kaybı diyelim.

Oyun oynamaya gerek yok hayat. Ne sen çocuksun, ne benim dünyam lunapark.

Ne kralına giderim ne alayına! Bir durum varsa kralı da gelir ayağıma alayı da!

Dost dediğin kara günde belli olurmuş. Söndürün ışıkları, dostlarımı sayacağım!

Çakalların özgürlüğü Aslan yerden kalkana kadardır.

Eksik olmayın, dedik. Fazla olmaya başladınız. Hayırdır?

Sen hala kabullenmedin mi sevap sandığın günahlarını!

Sözler

LAF SOKAN SÖZLER

Seni unuttum sanma, sadece değerin kadar hatırlıyorum.

Bugün laf koymayacağım. Çay koydum; gel, iç, insanlık gör.

Eksik olmayın, dedik. Fazla olmaya başladınız. Hayırdır?

Ben insanları harcamayı iyi bilirim. Yeter ki bozuk olsun.

Kendi bindiğim gemiyi yakacak kadar deliyken, beni kibritle korkutmaya çalışma!

Yalanım yok ki benim, aklımdasın hala. Ne yapayım güzelim gereksiz şeyleri hep kafama takıyorum.

Adını şifrem yapsam, yetersiz karakter diyecek hala konuşuyor.

Der ki Kadın: Susarsam cevap veremezsin.

Anladım ki; insanlar; susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar… Oysaki ben istediğim kadar hayatımdalar… Göz yumduğum kadar dürüstler ve sustuğum kadar insanlar.

Geç kalınmış bir sevgi, idamdan sonraki affa benzer.

Sana benden nasihat: Başkasıyla gelen mutluluk, başkasıyla gidecektir.

Hesabını veremeyeceğin işlere kalkışma! Öbür tarafta bulaşık yıkatmıyorlar.

Canım, bak! Bir derdin sıkıntın olursa, biliyorsun, hiç umurumda değil.

Her gece resmine bakmadan yatamıyorum, illa tüküreceğim.

ATARLI SÖZLER

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Ağır konuşuyorsam sustuklarıma sayarsın.

Sana söz veriyorum. Selektör yapıp geçtiğin bu kalbi, ilerde dörtlüleri yakıp, otostop yapıp bekleyeceksin.

Biz satmayız dost dediğimizi. Olmaz yalan dolanımız, bilmeyiz hile. Nankör demeyiz asla, aslan gibi görür ona göre besleriz yanımızdaki kedimizi bile.

Teneke kadar değeri olmayanlar, nedense 24 ayar altın gibi caka satarlar. Sizin ayarınız ortada güzelim. Tenekelerle işimiz olmaz, ben altın gibi değerli dostlar isterim.

Düştüğüm kuyulardan çıkmak için, ip sallayan dostum olmadı benim. Bu yüzden güçlüyüm ben. Alayına rest çekerim.

Boş teneke gibi ses çıkaranları, tepeden tırnağa kadar icraatla doldururum. Arkadan atar yapmak adamlık değil. Karılık peşinde olanları, etek giyer gezdiririm.

Fukara oIabiIirsiniz, ayakkabıIarınız yırtık oIabiIir. Fakat kimse düşünceIerinize dokunamaz. Zira beyniniz sizin mukaddes sarayınız'dır!

Benim ayağımın aItı da müsait, başımın üstü de.Nerede duracağını sen beIirIe.

Yarım kalmış bir film yoktur. O film o kadardır.

Beni yargılamaya çalışma, deliyi hâkim bile yargılayamıyor. Sen Kimsin?

Ben yokken rüzgarım eser o da size yeter.

Makyajı akıyor farkının, herkesleşiyorsun.

Hep 'hayır' dese de hayat hep 'hayırlısı' diyeceğim hayata inat.

Senin yapacağın gider en fazla hoşuma gider.

Herkes artist olmuş bana da yönetmenlik düşer.

Beni kaybetmeyi seçeni kazanmak için uğraşamam.

Senin yapmışlığın kadar, benim silmişliğim var.

HÜZÜNLÜ SÖZLER

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"Yokluğun gönlümde bir iç savaştır."

"Yar ben kendimi bildim bileli hep sana aşığım hep sana deli…"

"Gözleri uzaklara dalan birinin, yakınlarda olmayan bir hikayesi vardır."

"Artık tüm şarkılar hüzün makamında, sensiz bu yüreğimde."

"Sevdiğini kaybeden insanın, gülümsemesinde bile bir hüzün vardır."

"Yerlisi değilim ben bu acının. Şartlar öyle gerektirince sonradan yerleştim."

"Şimdi yüreğim mi sana hesap sorsun, yoksa dökülen gözyaşlarım mı?"

"Peki başka bir ekleyeceğin var mı bay 'hüzün'? Az sonra yatacağım ben."

"Her insanın aynalara göstermediği bir yüzü ve kimseye söylemediği bir hüznü vardır…" (Robin Sharma)

"Şuan kalbim sıcaksa, fazla uzaklaşmış olamazsın."

"Yüzün değil, hüzün görünür bazen aynada. Çeki düzen veremezsin."

"Hangi mevsimin rüzgarıdır aşk? Ne yana dönsem yüzüme hüzün eser."

"Misafir olarak geldi sanmıştım hüzün gönlüme. Meğer ev sahibi olacakmış bütün ömrüme…"

"Şart mı dudaklarımla kal demem, gözlerim çığlık çığlığa gitme diye haykırırken!"

"Yine başroldeyim ve yine maalesef üzgünü ben oynuyorum."

"İhtiyacım olan neydi biliyor musun? Bir papatya yaprağı daha!"

Sözler

İNTİKAM SÖZLERİ

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Güvenme sakın bana! Yüzüne gülerim ama arkandan ağlarım.

Şuanda kalbim sıcaksa eğer fazla uzaklaşmamışsın demektir.

Söylenebilecek söz kalmadığı zaman dudaktan dökülmüş olan sözdür hayırlısı demek.

Ciğeri kül ettikten sonra gelip üflemeye çalışmayın. Adama sorarlar yanarken nerdeydin diye.

Uyku düzenim ile moralimi hangisi daha bozuk diye yarıştırsak gözlerim kazanır. Güzel günleri göremiyorum doktor bey.

Gülüşlerimiz acıyla sınandı.

Her gece daha karanlık, her gece daha suskun.

Unutulmuş çiçekler kadar dargınım.

Hangi mevsimin rüzgarı aşk olur ki? Ne yana dönersem döneyim yüzüme hüzün esiyor.

Değer taşıyan tek bir masal vardır. O da kendinizin ödediğidir.

Gözleri uzaklara dalıyorsa eğer uzaklardan olan bir hikayeye sahiptir.

Seni aklıma getirebilecek birçok şarkı var ama yanıma getirebilecek hiçbir etken yok.

Yerlisi değilim ki bu acının ben. Şartlar öyle gerektirdiği için sonradan yerleşti.

Benim birden bire seni göresim geldi diyerek yanına gelmek istiyorum.

Hayat yaşadığın kadardır. Ötesi yoktur bu yolun.

Genellikler sen görmez olursun onun sevgisinden, o ise nankör olur.

Kimse anlayamaz canım. Bir yara hayatının sonuna kadar nasıl kanatabilir.

Sıkıntıların her biri gece ortaya çıkar ama kederi bir kenara bırak sabah olacak elbet.

Mesut ol zira kimse senin üzgün olmanı umursamıyor.

Beni defaatle üzen birini, defaatle sevdim

Kalbimin sokağına adımını atmayan adamı, sokak sokak izledim.

"Kimsenin can verdiği yok, yaşadığı da.

Herkes biraz var, o kadar."

Düşüyoruz kafamızın içindeki uçurumlardan.

Sen hiç bir vakit benim canımın ne kadar yandığını anlamayacaksın.

Nedendir bilmem konuşsam kelimeler boğazıma batacakmış gibi hissediyorum.

"Yıllar sonra tekrar karşılaşacağız, ikimizde susacağız. Sen pişmanlığını gizleyeceksin, ben ise kırgınlıklarımı."

Eski aşk alevinin sizi ikinci defa yakmasına asla izin vermemelisiniz.

KIRGINLIK SÖZLERİ

Kırgınlık sözleri ve kırgınlık sözleri resimli seçeneklerini değerlendirerek kırgınlık ifadeleri kullanabilirsiniz. İşte ne güzel kırgınlık sözleri…

Her gülüşün ardında yatan binlerce kırgınlık.

Tehlikeli sayılmam artık. Kalbimi kalın bir kitabın arasında kuruttum.

Kırıldıkça öğrenir insan boş vermeyi. Belki de bu yüzden sildim bir hayli şeyi.

Tıpkı nar gibiyim, dışım tek parça fakat içim paramparça. Bu yaptığını sakın unutma!

Ağladıktan sonra gider aynaya bakarsın, aslında olanlara değil de haline üzülürsün.

Sus gönlüm. Bütün bu susmalarına karşılık her şeyin hayırlısının olacağına inanarak sus

Seni seviyorum, diye başlayan ve ama diye devam eden cümlelerden bıktım. Seviyorsan seviyorsundur aması olmaz bu işin...

Gözlerimden tut da ciğerlerime kadar kırgınım. Can Yücel

Kırık kalpler hikâyesi kısa olur. Ne olsun derler "hiç" dersin, biter.

Kızgınlık çok gürültülüdür, oysa kırgınlık ne kadar da sessiz.

Hiç bir sevap mutlu etmedi ki beni, seninle girdiğimiz günahlar kadar.

Tek başına hayatı öğrenen insanı, kimse yokluğuyla korkutamaz.

Artık yazdıklarımda arama kendini! Çünkü ben, suskunluğuma gömdüm seni.

Gönül ne kadar affet dese de, kırgınlık baki kalıyor bazı konularda.

Kalbini kırıyor diye üzülme; beklide hak etmediği yerden çıkmaya çalışıyordur.

Kimseden bir şey bekleme, böylece asla hayal kırıklığı yaşamazsın.

Ne hayata heves olarak baktım ne de herkesi hayatıma nefes olarak kattım. Ne hayata oyunmuş gibi baktım ne de hayatıma girenlere oyuncak muamelesi yaptım. Tek doğrum insanlara yaradanın eseri olduğu için sevgi ile baktım sonucu her ne kadar aleyhime olsa da.

Şimdilerde kendimi kimseye anlatamayacak kadar yorgun, anlamasını beklemeyecek kadar kırgınım...

Suskunluğun süresi bilinmez, ne kadar istersen o kadar susulur. Lâkin kırgınlık muammadır, süresi erken dolar ve o en sevilen bile unutulur.

Sözler

SİTEMLİ SÖZLER

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Tek kişilik miydi bu şehir, sen gidince bomboş kaldı.

Anlatamıyorum ki ben derdimi, gözlerine bakıp konuşamıyorum ki.

Bazen çok seversin ve o ardına bakmadan çekip gider.

Beni çok çabuk unutmuş olabilirsin, olsun. Bilirsin severim balıkları.

Yanında olmayı geçtim, keşke biraz umurunda olsam.

Gitmek gerekir bazen fazla yormadan, daha çok bıktırmadan. Eğer vaktiyse ardına bile dönüp bakmadan.

Ben ne yaptım kader sana, mahkûm etti beni bana, her nefeste, bin sitem var, şikâyetim Yaradan'a, şikâyetim Yaradan'a.

Ne üzgünüm, ne de kırgınım. Yorgunum sadece. Kendime bile tahammül edemezken, nasıl katlanayım kendini bilmezlere.

Senin için değildi yaptığım onca şey, sadece sen zannettiğim kişi içindi.

Biri de çıkıp demiyor ki sen yalnız değilsin, ben varım.

Benden seni seviyorum dememi bekleme sevgili. Biz de zikir sessiz çekilir.

Beni ben yapan şeyler, seni sen yapmaya yetmeyebilir.

Velhasıl kelam hissettiğin kadar kalbinde söyleyemediğin kadar dilindedir.

Beni seviyor gibi yapmasaydın inan bu kadar üzülmezdim.

ACI SÖZLER

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Ne acı ne sitem ne de azap bu yalnızlıktan…

Ben ne yaptım kader sana, mahkum etti beni bana, her nefeste, bin sitem var, şikâyetim Yaradana, şikâyetim Yaradan'a.

Bu kadar yakınındayken sana dokunamıyor ya ellerim… İşte bu bana çok dokunuyor!

Bazen susmak gerekir kelimelere yazık etmeden! Bazen AŞKTAN uyanmak gerekir gözlere yazık etmeden!

Yoruldum beni benden eden yalanlardan… AŞK ya cennetin olur ya da CİNNETİN!

Sorma neredesin ne yapıyorsun diye. Ne önemi var, gönlünde değilsem eğer!

ir parça seviliriz diye kaç parça eksildik?

Sen çok sev de, bırakıp giden yar utansın.

ÜzüIme! En azından herkesIe hayaI kurmaman gerektiğini öğrendin.

Herkesi elinin tersiyle itip tek bir kişiye el uzatıyorsun… O ise başka elleri tuttuğu için sana uzatacak eli kalmıyor…

Dünyanın en sesiz yaraIarı aşk yaraIarıdır. BeIki yaraIadığı yerden kan akmaz ama insanın içine damIayan yaraIardan çok akıtır.

Giden gittiği yeri mutIu etsin.

Bu hayatı yaşanmaz yapan karşıdaki kişinin yalan vaatlerine ve sözlerine aldanmamız, kapılmamızdır.

AĞIR ABİ SÖZLERİ

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Arkamdan konuşanların hayallerin de imzam var.

Bedenin bakire olsa ne yazar ruhun or.pu olduktan sonra.

Bizim ortamda yaşı büyük olana değil. Adam olana abi denir.

Fark edilmek için fark yapmak fark yapmak için meydan okumak gerekir

İki arada bir derede kalmadı hiç gönlüm ya sevdim ya sildim.

Ya av olacaksın ya da avcı. Ama asla avı avcıya götüren köpek olmayacaksın.

Herkes kaybettiği kadar içecekse eğer. O masadan en son ben kalkarım.

Benim gözüm karadır sevdiğime değer veririm değer verdiğimi severim, sen benim değerimi bilmedin şimdi sokak köşelerinde pekguzelsozler.com değer ara kendine değersiz insan!

Firari saatlerin ardından gelen isyankâr sokakların tövbekâr çocuklarıyız biz sevdiğimiz için için yaşar dostumuz için ölürüz ve de hiçbir zaman hiç bir yerde kimseye hesap vermeyiz.

Acılara dayanır bu yürek ama senin gibi nankörlere asla! Gözlerimin gördüğü yerden sildim seni bitirdin içimdeki delikanlı sevgiyi, mutluluklar sana yaşadığın namert hayatında.

Arkamdan konuşanların hayallerin de imzam var.

Bunu da yaz hakim bey; umuda kelepçe vurulmaz.

Kim bilir beni unutmak için, kaç aşkı harcayacaksın.

Bu günde ölmedik, ama yaşadık mı? O da belli değil.

Diz üstü yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim.

Yaşamak için yalvarmadık ölmek içinde yalvarmayız.

İyi insanlar daima kaybederler, çünkü adil dövüşürler.

Namımızın büyüklüğü dostlarımızın büyüklüğündendir.

Yürekli kadının başı yüreksiz adamın omzuna ağır gelir.

Tilki gibi dostum olacağına, aslan gibi düşmanım olsun.

Bazıları şükretmeyi; bazıları küfretmeyi öğretir insana.

Deli tarafıma gelme sakın, orada ben bile hükümsüzüm.

Hayal kurmak için değil; hayat kurmak için sevdim seni.

Kalabalıkta artistlik yapanın; tenhada özrü kabul olmaz.

Yıllar vardır nasıl geçtiğini bilmezdim, bir gün vardır yaşamın anlamını değiştirdi bana dair; hissetmediğimi, bilmediğimi yaşattı, iste o ani senle yaşadım senle sevdim.

Bu günde ölmedik ama yaşadık mı? O da belli değil.

O benim delice tutkum hiçbir zaman iyileşmeyecek yaramdı.

Deli tarafıma gelme sakın orada ben bile hükümsüzüm.

Herkesin korktuğu ölümü biz sokaklarda oyun niyetine oynarız.

Bazı insanları da sadece tanıyana kadar çok seversin!

Kalemimi kırmış olabilirsiniz ama mürekkebimde boğulacaksınız.

Hayal kurmak için değil hayat kurmak için sevdim seni.

Ömrü bitene kadar sevmeli insan. Menfaatleri bitene kadar değil.

Tilki gibi dostum olacağına aslan gibi düşmanım olsun.

Sözler

ACIKLI SÖZLER

En acıklı sözler , kısa güzel acıklı sözler ve çok acıklı sözlerle hüzünlü ifadeler kullanarak acıklı şekilde sözler söyleyebilirsiniz. İşte en güzel acıklı sözler…

Boşluğunu dolduramaz kimse demiştim giderken. Gelme. Sana bol gelecek artık bu aşk!

Sakın yanlış anlama kendimi yitirmiş değilim. Sadece sende kayboldum o kadar.

O nasıl? diye soruyorlar. Öldü galiba diyorum, çünkü ömrü yettiği kadar yanımda olacaktı.

erkesin anlatacağı bir hikâyesi vardır, ama herkesinki mutlulukla bitmeyen.

Hayatta en acıklı şey, bir insanın problemin kendinden kaynaklandığını görememesidir.

Dünya güzel olsaydı doğarken ağlamazdık. Yaşarken temiz kalsaydık, ölünce yıkanmazdık.

Ayarı yok bazı acıların… Gece de ağrıyor, gündüz de. Yazın da sızlıyor, kışın da.

Bir şeyden eminim. Kendimi üzdüğüm kadar kimseyi üzmedim bu hayatta.

Biraz güler misin? İlaç alacak param yok.

Seni en çok hak edene değil, mahvedene gidiyor bu yürek.

Zaman bizi yendi, anılar kaldı.

Sevdiklerinizi incitmeyin. Çünkü onları bir gün incitmek için bile bulamayabilirsiniz.

Ve sen yıllardır içinde yaşadığın yürekten, valizler dolusu anılarla kendi yalnızlığına taşınırsın.

Herkes güzel bir hikâyenin konusu olabilir ama bu mutlu olacağı anlamına gelmez.

Ey Hayat! Daha fazla yorma beni. Ben fazlasıyla ödedim senin uğruna kaybettiklerimin bedelini.

Seni aklıma getirecek o kadar çok şey varken, seni yanıma getirecek hiç bir şey yok.