En Güzel Mevlid Kandili Mesajları. Peygamber Efendimiz'in Doğumuna Özel Kandil Mesajları

Bugün Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) doğumunun 1447. yılı. Mevlid Kandiline özel ve en güzel kandil mesajlarını sevdiklerinize gödererek bu mutlu günü paylaşarak sevgi ve birliği çoğaltabilirsiniz. En güzel Mevlid Kandili mesajları ve sözleri haberimizde...

RESİMLİ VE YAZILI MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Mevlid kandili mesajları sözleri 2018! Hz. Muhammed'in doğumuna özel kandil mesajları gönderin... Mevlid Kandili Kutlu olsun!

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Mevlid kandili mesajları sözleri 2018! Hz. Muhammed'in doğumuna özel kandil mesajları gönderin... Mevlid Kandili Kutlu olsun!

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Mevlid kandili mesajları sözleri 2018! Hz. Muhammed'in doğumuna özel kandil mesajları gönderin... Mevlid Kandili Kutlu olsun!

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

Mevlid kandili mesajları sözleri 2018! Hz. Muhammed'in doğumuna özel kandil mesajları gönderin... Mevlid Kandili Kutlu olsun!

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Mevlid kandili mesajları sözleri 2018! Hz. Muhammed'in doğumuna özel kandil mesajları gönderin... Mevlid Kandili Kutlu olsun!

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

Mevlid kandili mesajları sözleri 2018! Hz. Muhammed'in doğumuna özel kandil mesajları gönderin... Mevlid Kandili Kutlu olsun!

Bakar mısın? Sana dua edeceğim, ses çıkarma sadece amin de olur mu? Allah'ım! Bu yazıyı okuyan kulunu karanlıklarda bırakma, dert verip derman aratma. Ona gizli ve açıktan düşmanlık edenleri yanından uzaklaştır. Mevlid kandiliniz kutlu olsun.

Mevlid kandili mesajları sözleri 2018! Hz. Muhammed'in doğumuna özel kandil mesajları gönderin... Mevlid Kandili Kutlu olsun!

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

Mevlid kandili mesajları sözleri 2018! Hz. Muhammed'in doğumuna özel kandil mesajları gönderin... Mevlid Kandili Kutlu olsun!

Kalpler vardir, sevgiyi yasatmak için, Insanlar vardir, dostlugu paylasmak için, Mubarek günler vardir, Beraberce kutlamak için. .

Mevlid kandili mesajları sözleri 2018! Hz. Muhammed'in doğumuna özel kandil mesajları gönderin... Mevlid Kandili Kutlu olsun!

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdigimiz; fakat gelecek adina umutla dolu oldugumuz su dönemlerde yeniden bir uyanisa vesile olur. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun. .

Mevlid kandili mesajları sözleri 2018! Hz. Muhammed'in doğumuna özel kandil mesajları gönderin... Mevlid Kandili Kutlu olsun!

Yagmur yüklü bulutlar gibi gelen, etegindeki hayir cevherlerini basimiza bosaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapilmaniz dilegiyle. Nice kandiller.