En güzel mutluluk sözleri! Romantik sözler, aşkla ilgili sözler, umut sözleri, seni seviyorum sözleri, kocaya güzel sözler, eşe güzel sözler

ROMANTİK SÖZLER MUTLULUK SÖZLERİ

Seni sevmek, derinden sevmek, kışın o en acımasız soğuğunda gökyüzünde çıkan güneş gibidir. Ansızın çıkar, insanın içini öyle bir ısıtır ki, hiç gitmesini istemezsin. Elini güneşin sıcağından sakınmazsın, öyle ki yeni aldığım bir kitap gibisin. Seni okuyup bitirmek istemiyorum. Kokunu içime çekmek ve bir ömür boyu saklamak istiyorum.

Ağırdır sevmelerim her yürek taşıyamaz, büyüktür umutlarım her omuz kaldıramaz, her şey olur da şu kalbim, bir tek sensiz olamaz aşkım.

Ağzımdan çıkacak söz olsan konuşmam, gözümden akacak yaş olsan ağlamam, kalbime hapsettim seni hiçbir yere bırakmam!

Ben seni dün sevmedim çünkü dün geride kaldı, ben seni bugün de sevmeyeceğim çünkü bugün de bitecek; ben seni yarın seveceğim çünkü yarınlar hiç bitmeyecek!

Bir gül olmak isterdim! Neden mi? Beni koparıp kokladığında vücudunun derinliklerine girip bir daha oradan çıkmamak için.

Bir gün öyle çok sevmeliyim ki sonsuza dek içimde kalmalı, karşımdaki insan karşı koyamamalı. Bir gün öyle çok sevmeliyim ki beni yaktıklarında bile kalbim sapasağlam kalmalı. Bu sevgiden utanmamalı, bu sevgiyi boşa harcamamalı…

Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca aşık olup seni düşündüm…

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Bir tutam sevinç, bir tutam umut ve bir tutam mutluluk gönderiyorum sana.

Doruklardan yuvarlansan da tutarım taşları ama kaldıramam bir damla gözyaşını.

Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri, uçurumdan attım sessizliği, haber saldım rüzgarlara, fısıldasınlar kulağına seni ne kadar çok özlediğimi…

kkuşağı gibi beni daima kendine hayran bırakan çok fazla rengin var sevgilim!

Seninle tanışmadan önce hayatın hiç bitmeyen bir drama dizisi olduğunu düşünüyordum. Hayata dair bütün görüşümü değiştirdin ve beni hayatın iyi taraflarını görmeye ittin. Bunun için sana minnettarım sevgilim!

Sen benim güneşimsin, yıldızlarım, gökyüzümsün… Gerçekten sevdiğim ve değer verdiğim tek insansın. Senden başka kimseye ihtiyacım yok! Sadece gözlerine ve gülüşüne ihtiyaç duyuyorum sevgilim!

Bazen kavga edebiliyoruz, ama sen benim her şeyimsin. Yapabilseydim sana dünyadaki tüm çiçekleri verebilirdim, ama onun yerine sana tüm sevgimi vermek istiyorum.

Her gün bir şeyler seçiyoruz: Ne giymeli, ne yenmeli, kiminle konuşmalı… Ben ise senin tarafından seçilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu gezegendeki en muhteşem insan, seçiminin tesadüf olmadığına inanıyorum ve yıllarca birlikte olacağımıza inanıyorum.

Sen uzaktayken hüzün doluyum. Yanımda olduğunda çok mutluyum. Her gün biraz daha sensiz yaşayamayacağımı hissediyorum aşkım!

Sen yokken güneş parlamaz; yanımda değilken gökyüzü mavi değil. Her şey seninle güzel, bu yüzden seni seviyorum aşkım!

Sen benim için bir hediyesin. Seni asla başkasıyla takas etmeyeceğim, çünkü seni kaybetmek benim için ölümle eş değer sevgilim!

Dünde, bugünde, yarında? Yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine köy; ben hep ordayım!

Eğer inceldiği yerden kopmasına izin vermezsen, gün gelir en sağlam yerinden kopar, canın yanar…

Elbet rüzgar ve deniz taşır emanetlerini, bekle gün gelir güneşim bulacaktır seni, akşamları balkona çık, gözlerini kapat, rüzgar benim yerime öpecek seni…

Dünyadaki bütün güzellikleri görmek için can atıyordum ama bunun hepsini yapamayacağımı biliyordum. Ta ki seni görünceye kadar. Sen karşıma çıkınca, dünyadaki 7 harika görme gereği hissetmedim. Senin güzelliğin benim aklımı başımdan aldı. Bakış açımı öyle bir değiştirdin ki, kendimi senin güzelliğin çerçevesinde değiştirme hissi oldu bende. Bu mutluluk duygusu sarmalı, vücudumda ki her zerreyi kapladı. Yaşamımın geri kalanında akan kanım bütün damarlarında devam etmesini istiyorum.

Bir şiir yaz bana içinde alabildiğince mutluluk olsun ayın gölgesinde unutulan sevgi tohumlarıyla yeşeredursun veya bir şarkı şöyle özlemimdeki sevgiliyi anlatsın yağan yağmurlarla ıslanan bedenimi parlayan gözleriyle kurulasın.

Bir soluk kadar yakın, yıldızlar kadar uzak derler sevgi için. Uzanırsın yetişemez, yetişirsin dokunamaz, dokunursun vazgeçemez, vazgeçersin ama unutamazsın.

Bir yağmur damlası seni seviyorum anlamı taşısaydı ve sen bana seni ne kadar sevdiğimi soracak olsaydın, inan ki birtanem her gün yağmur yağardı.

Teknolojinin hep zararlı olduğunu söylerler ama benim için daha farklı bir anlamı var. Senin gördükten sonra, tanıştıktan sonra, telefonumu senin telefonuna çevirdim. O kadar fazla sen varsın ki içinde, görsen sen bile inanmakta zorluk çekersin. Neden mi? Çünkü, ne zaman başıma kötü bir olay gelse, keyfim kaçsa, açıp sana bakıyorum. Sonra aklımdaki ne kadar kötü düşünce varsa hepsini alıp götürüp yerine mutluluk getiriyorsun.

Beni gün boyunca sakinleştiren tek şey, akşam seni görecek olmam!

Senin kadar muhteşem bir kadının/adamın nasıl gerçek olabildiğini anlamıyorum.

Tekrar bir seçim hakkım olsa, yine seni seçerdim aşkım!

Geleceği düşündüğümde, sadece seni görüyorum aşkım!

Senin ve benim hikayem en sevdiğim aşk hikayesi!

Aşkın hayatımdaki en değerli şey!

Ne kadar denersem deneyeyim, seni düşünmekten kendimi alamıyorum sevgilim!

Yanımdayken, her şeyi yapabileceğimi hissediyorum!

Geçen her gün sana daha fazla aşık olmaya devam ediyorum.

Sonsuza dek beraber olmak kaderimizmiş gibi geliyor.

Sensiz bir an bile sonsuza dek sürecek gibi geliyor!

Sadece bir bakışta sana aşık oldum. Seninle birlikte yaşlanmak istediğimi anlamak için bir gün yetti. Seni seviyorum ve asla kaybetmek istemiyorum aşkım!

Güzel bir şarkı olsaydın, en sevdiğim şarkı olurdun. Bir kitap olsaydın, fikrimi sonsuza dek değiştirirdin. Ama sen sensin ve ne olursa olsun seni seviyorum aşkım!

Güneşin parladığını her gördüğümde seni düşünüyorum. Ve biliyor musun? Binlerce güneş, güzel ruhundan ve melek yüzünden gelen ışığın gölgesinde kalır aşkım!

Seninle tanışmak bir duanın cevabı gibiydi aşkım, şimdiki duam ise seninle bir ömür boyu beraber olmak!

Bazen favori kupan olmak istiyorum, böylece her gün bana dokunabilir ve güzel ellerinle kollarımı tutabilirdin. Bazen en sevdiğiniz battaniyen olmak istiyorum, böylece seni rahat ve sıcak hissettirebilirdim. Bazen ise seni kötülüklerden ve üzüntülerden korumak için koruyucu meleğin olmak istiyorum. Çünkü seni çok seviyorum aşkım!

Sevgilim, tek istediğim hayatımın sonuna kadar seninle kalmak. Bana rahatlık, güven ve ilham veriyorsun. Yanımdayken aynı şeyleri hissettiğini biliyorum!

AŞKLA İLGİLİ SÖZLER

Sen benim ilk şiirim, ilk kavgam, sen benim 17 yaşımsın.

Ötesi yok bu duanın benim ol. Benimle, aklınla, aşkınla bin yaşa.

Yar, bütün şiirlerime sebep ettim seni, hakkını helal et!

Tahir gibi sev mesela, özür dilerim daha önce gelemediğim için de.

Sana, her şeyimle seni sevmekten başka söz veremem. Bu yolculuğa benimle çıkmaya var mısın?

Ne zaman ölmek istesem, gözlerimi kaparım, o güzel yüzün gelir aklıma ve her nasılsa, her şey tekrardan normale döner.

Sen benim gerçekleşen rüyamsın. Sadece seninle olmak istiyorum.

Sana kalbimden başka verecek bir şeyim yok.

Seni çok seviyorum. Bu üç kelime benim için hayatın anlamı.

Aklımı baştan çıkar ve bedenim senin olsun. Ruhumu bul ve sonsuza kadar senin olayım.

Seni çok seviyorum ve kendimi seni sevmekten alamıyorum.

Sen benim umudum, gün ışığım, geleceğim, aşkımsın!

Tüm hayatım boyunca seni bekledim. Seni çok seviyorum.

Sen aklım ve kalbim arasında kalan en güzel çaresizliğimsin.

Sen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yeryüzündeki cevabısın.

Yüreğini yasla bana sevgili, bir ömür birbirimize yük olalım.

Aslında bütün insanları sevebilirdim sevmeye ilk senden başlamasaydım.

Eğer adına eşlik edecekse soyadım, Allah için ahirete kadar senindir sol yanım.

Gördüğüm en güzel manzaradır yüzün gözlerin bakışların. Duyduğum en güzel şarkıdır sesin.

Karşıdan karşıya geçer gibi sev beni; önce bana, sonra bana, sonra yine bana bak.

Bir lades tutuşsak, nesine desen, sesine derim. Bilirsin yüzün aklımdadır hep, ben sesini özlerim.

Burası gönül demliği yar. Dile dua, çaya dem, yüreğe kıdem. Aşk'a vefalı olan gelsin.

UMUT SÖZLERİ

Her birimiz hayatımızda olmasını istediğimiz şeye umut ederiz. İster çocuk olalım, ister genç, ister yaşlı. O istediğimiz hayatı her daim içimizde bir umutla bekleriz.

Her gün umut ediyorum belki bir gün beni seversin diye. Ama artık umudun da sonuna geldik sevgilim, buraya kadarmış.

Güneşi söndürebilirsiniz, umutlarım gittiler.

Hiç ümit etmemiş olan, ümitsizliğe düşmez." (Bernard Shaw)

"Ne bir gemi, ne de hayat, tek umuda bağlanmamalıdır." (Epiktetos)

"Hastalar için hayat oldukça, umut da vardır." (Cicero)

"Umutla yaşayan, müzik olmadan da dans eder." (George Herbert)

"En geveze kuş ümitdir. Kalbimizde hiç susmaz. "(Cenap Şehabettin)

"Hayat dardır, doğru, ama umut da geniş." (Goethe)

"Ümit, en bedbaht insanlardan bile ışığını esirgemez." (Victor von Schetfell)

"Umut insanı uyandıran bir rüyadır." (Aristoteles)

"Akıllı ve uyanık olun; sizi ümitsizliğe götüren hadiseler, saadete de götürebilir. "(Delaunay)

"Bir vaktin insanlarının bozulduğuna alâmet, o insanların korkudan çok ümit içinde olmalarıdır." (Ebu-l Fadl)

"Ümidini kaybetmiş olanın, başka kaybedecek şeyi yoktur." (Boise)

Ne olursa olsun umudunu yitirme sen. Bu hayatta her güzel şeyin bitişi vardır ama onun başlamasına da umut neden olur.

Çaba göstermeden umut etmek bir hata olabilir, fakat umut etmeden çaba göstermeye çalışmak da insanın kendisine söylediği en berbat yalan olacaktır.

Bir kişi parasını yitirebilir, bu durumda hiçbir şeyini yitirmemiş demektir. Bir kişi sağlığını yitirebilir, bu durumda ömrünün yarısını yitirmiş demektir. Bir kişi umudunu yitirebilir, bu durumda bütün her şeyini yitirmiş demektir.

SENİ SEVİYORUM SÖZLERİ

Git gide daha da çok seviyorum seni. Ne imkansızlığın umurumda ne de mesafeler. Sadece seni seviyorum.

Seni sevdim ve daha yaşanabilir bir yer olduDünya!

öyle bir aşkı seninle yaşadığım için çok mutluyum birtanem. Çünkü seni benliğimle seviyorum.

Sen olmadan ben nefes bile alamıyorum. Bu cümleyi seninle kurmuştum. Seni seviyorum.

Ne zaman imkânsızı seversen, işte o zaman gerçek seversin.

Sen yeter ki içinden bir kere seni seviyorum de; benim kulaklarım çınlasın kâfi.

Yazı gelirse benimsin tura gelirse seninim… Seni seviyorum.

Ben seni seviyordum sen bilmiyordun. Sevinçlerim oluyordun ara sıra sen hiç bilmiyordun.

Seni seviyorum duvar yazısı değildir alın yazısıdır. Herkese denmez.

Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey, dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey.

Sev ama yürekten olsun, gel ama ebedi olsun, gidersen beni de götür, gittiğimiz yer kara toprak olsun.

Korkar olduk artık 'seviyorum' demeye. Kimi sahiden değiyor sevmeye, kimi ise pişman ediyor sevdiğine.

Seni tanımadan önce ki hayatımı sorguluyorum her gün, her saat, her dakika ve her an. Neden daha öncesinde hayatıma girmedin diye kendime kızmaktan alamıyorum. Benim canım sevgilim, bana benim hayatımı bütün renkleri ile gösterdiğin için, her şey için seni çok seviyorum.

Sevgilim, seninle bulaşacağım günleri iple çekiyorum. Zaten diğer günlerin bende hiçbir anlamı olmuyor. Seni o kadar çok seviyorum ki, bunu sana söylemek için bile sabırsızlanıyorum. Sana attığım mesajlar, konuştuğumuz dakikalar bile kâfi gelmiyor artık.

Seni sevmek bu hayatta bana verilen en büyük hediye. Senin sevgin benim kalbimi ısıtıyor, düşünmemi sağlıyor, işlerimi mükemmel bir şekilde yapmamı sağlıyor. İyi varsın ve ayrıca beni seviyorsun.

Sana olan sevgim o kadar büyük ki, bir an bile seni kaybedebilirim korkusu içindeyim. Sana olan sevgim o kadar büyük ki, denizdeki kum taneleri bir araya toplansa, geri kalanınız nerede diye sorarım. Sana olan sevgim o kadar büyük ki, bir anne bebeğine nasıl şefkatle bakıyorsa aynen öyle. Sana olan sevgim o denli büyük ki, bir dünyaya sığmasının mümkünatı bile yok. O yüzden ben sana sadece seni seviyorum diyorum.

Seni seviyorum. Bir nedeni yok aslında seni sevmemin. Sadece seviyorum, benim umudum olduğun için. Tam kendimden vazgeçmişken karşıma çıktığın içindir beklide. Bilmiyorum ama o kadar samimi, sıcak ve içten bir şekilde davrandın ki bana, işte nedensiz seviyorum seni.

Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi değil, özlediğimi bil her an hiçbir şey seni sevmek gibi değil.

Kaçmak istedikçe sana yakalanıyorum. Söndürmek istedikçe sana yanıyorum. Yenildim işte! Yine seni seviyorum.

Dünüm, bugünüm, yarınım… Bütün zamanların karşılığı seni sevmekle eşdeğerdir sevgilim.

İçin rahat olsun sevgilim. Hayalleri sana, seni duaya, duayı da Allah'a emanet ettim. Sevgim mi? O kaybolmaz!

Aşka inanmayanlara her seferinde inatla seni anlattım.

Seni unutmak ölümdür. Sevmek ise bir dünya. Seni sevdiğim güne bin şükür olsun.

Gel sevdiğim seninle bir yuva kuralım ve ömür boyu mutlu olalım.

Milyonlarca insan içinde bir yürek sana ait bir yürek taşıyordur. Ben seni gördüğümde o yüreği senin taşıdığını gördüm ve seni o kadar çok sevdim ki baharda açan çiçekler dahi seni kıskandı.

Seni gördüğüm gün kalbimde inanılmaz bir heyecan hissettim. O gün aldığım nefes boğazımda düğümlendi ve boncuk boncuk terler birikti alnımda. Ben ilk görüşte aşka inanmaz idim. Seni gördüğümde inancım arttı sevdiğim.

Sen beni sev diye ağzımda kuş tutmaya hazırım. Ben seni ömür boyu sevmeye hazırım. Seni gökyüzünde k yıldızların adedince çok seviyorum.

Nasıl seversin dersen, "nar" gibi derim. Dışardan bakıldığında bir görünür ama içimden de binlerce sen dökülür.

KOCAYA GÜZEL SÖZLER

Bana kimlerin senin gibi baktığını bilmiyorum ama ben sana baktığım gibi kimseye bakmadım güzel kocam benim.

Eş dediğin insanın hayatıdır aslında, eş bir hayatı iki bedende yaşamaktır. Sen benim hayatımın anlamı oldun, hayatta her zaman destekçim ve beni düşünen oldun. Seni çok seviyorum canım kocam.

İnsan önce annesini sonra babasını severmiş ama evlendikten sonra ömürlük seveceği bir insan daha olurmuş. Eve işte o ömür boyu seveceğim insan sensin benim güzel kocam.

Ne olur kır şeytanın bacağını bir kez beni hatırla, bir Sonbahar serinliğinde.

Sevgi çoğalınca güzelmiş, sevgi sevgiliye son olunca özelmiş ve sevgi senin gibi insanla mükemmelleşir.

Benim her şeylerden çok sevdiğim.Bana kimse sen gibi baktı mı bilmem ama ben kimseye sana baktığım gibi bakmadım.

Dünyadaki en güzel şey kocasını seven kadın istedikleridir.

Geceye inat gün ağarmakta, ağaca inat dal çoğalmakta, ölüme inat insanlar çoğalmakta… Bense sana inat sevmekteyim.

Eşler denizin sahile vuran dalgaları gibi olmalıdır. Tüm olumsuzlukları sıra sıra gelen dalgalar gibi yok etmelidirler."

"Biliyorum sevap ama benden başka kimse bakmasın yüzüne, seninle tek giden ben olmalıyım cennete…"

"İnsanın bir eşi oldu mu her şeyi oluyormuş, sevgiyi, aşkı ve mutluluğu onda tadıyormuş."

Eşler bir makasın iki tarafı gibi olmalı. Araya giren herkesi, tüm olumsuzlukları kesip atabilmeli ve yine yeniden her zaman bir olabilmeli. Biz de aramıza olumsuzlukları almayalım bir tanem. Seni çok seviyorum.

Kocaya güzel sözlere ne gerek var, o romantiklikten anlamaz, ona tasarruf et ona bu en büyük romantikliktir.

Eğer bir kocan varsa kocaman yürekli bir koruyucun var demektir, eğer kocan varsa sıcacık bir ailen var demektir ve eğer kocan varsa sevgin, aşkın, sol yanın var demektir.

Ben seninleyken ağladım ama gözlerime yaş dolmadı, yürüdüğüm yollarında engel kalmadı,kalbime sus dedim olmadı, benim kalbim sana hiç doymadı.

Bugün tencerem de buram buram sevgi var, yanında bir tutam mutluluk var, içecek olarakta aşk şarabı var. Soframda sevgili olarakta sen varsın bitanem. Erken gel seni seviyorum.

Canım kocacığım sana bir şey itiraf etmek istiyorum eğer sevmeye senden başlamasaydım herkesi sevebilirdim.

Bak kocacığım seni seviyorum sana aşığım ama aşkın gözüne güvenip de bana yanlış yapma aşkın gözü kör olabilir benim iki gözümde gayet sağlam. Mesajı geç okudun ne yapıyordun.

EŞE GÜZEL SÖZLER

"Hayırlı eş, huzurun başlangıcıdır." (Hz. Ali)

"Hayatta en önemli olay eş seçimidir. İyi bir eş huzurlu ve iyi bir hayatın başlangıcıdır."

"Mutlu bir çift, yüzlerinde başkalarının asla anlayamayacağı özel bir gülümseme taşır."

"Titrer durur ellerim yanında. Vücudum ürpermeyle dolar yanında geçirdiğim her anda. Üşüyorum ben yanında."

"Sen benim hayatım ol ben senin hayatın olayım, birbirimizi kaybedersek ikimizin hayatı da bitsin."

"Yalnızlık Allah'a mahsustur, her canlı bir eş arar. Taşın kalbi yok ama onuda yosunlar sarar…"

"Yeniden doğdu güneş dünyaya, yeniden batacak karanlığa. Ama sen bir kere doğdun kalbime, hiçbir zaman batmayacaksın."

"Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… İşte o kadar seviyorum seni…"

"Sen günler boyunca gözlerimin aradığı tek sevdamsın, sen her şeyden çok sevdiğim uğrunda ölümü göze aldığım kara sevdamsın."

"Gel birbirimize hayat olalım. Ayrılırsak hayatını kaybetti desinler."

"Eş dediğin senin gibi olmalı, gözlerime bakınca kalbim mutluluk dolmalı, yanında olunca dünyalar senin olmalı."

"Eşler denizin sahile vuran dalgaları gibi olmalıdır. Tüm olumsuzlukları sıra sıra gelen dalgalar gibi yok etmelidirler."

"Bu stres yükü hayatta, huzur bulduğum ve mutlu olduğum tek yer senin kalbindir."

"Sevdiğime eşime güzel sözler göndermek ona olan sevgimin sadece yüzde birini anlatabilir."

"İçim o kadar seninle dolu ki; insanlar seni gözbebeklerimde görürler diye bakmaya korkar oldum."