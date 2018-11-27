En Güzel Öğretmenler Günü Hediyesi

27 Kasım 2018 Salı 13:47



27 Kasım 2018 Salı 13:47

Afyonkarahisar'ın Sultandağı İlçesi Selçuk İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlerine hediye almak yerine kanser tedavisi gören çocukların ihtiyaçlarının karşılandığı derneğe bağışta bulundu.Selçuk ilkokulu 3/A sınıf öğrencileri, öğretmenleri Metin Yılmaz'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hediye kabul etmediğini söylemesi üzerine, velileriyle birlikte sosyal medyadan gördükleri kanser tedavisi gören çocukların ihtiyaçlarının karşılandığı "Bir Dileğim Var Derneğine" bağışta bulundu.Dernekten gönderilen teşekkür plaketini ise öğretmenleri Metin Yılmaz'a hediye ettiler.Metin Yılmaz ise yaptığı konuşmada, 30 yıllık meslek hayatında aldığı en güzel ve en anlamlı öğretmenler günü hediyesi olduğunu söyledi.Yılmaz, "Aslında 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hediye kabul etmediğimi öğrencilerime söyledim. Fakat böyle bir hediyeyi kabul etmemek mümkün değil beni çok mutlu ettiniz özellikle hasta çocuklarımıza bağışta bulunan velilerimize çok teşekkür ederim hepinizle gurur duyuyorum." dedi.