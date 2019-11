En güzel oyunlar! GTA 5, Clash of Clans, Subway Surfers, Minecraft, Metin2, Pubg Mobile, Asphalt 8, Candy Crush sistem gereksinimleri ve özellikleri

GTA 5

Grand Theft Auto V, Rockstar North tarafından geliştirilen ve Rockstar Games tarafından yayımlanan açık uçlu aksiyon-macera tarzı video oyunu. Grand Theft Auto serisinin beşinci oyunudur. 17 Eylül 2013 tarihinde PlayStation 3 ve Xbox 360 için piyasaya çıkmıştır.

GTA 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimi

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2* (*Vista kullanıcılarının NVIDIA ekran kartı kullanması tavsiye ediliyor)

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.40GHz (4 CPU)/ AMD Phenom 9850 Quad-Core İşlemci (4 CPU) @ 2.5GHz

Bellek: 4GB

Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB/ AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)

Ses kartı: 100% DirectX 10 uyumlu

Sabit Disk Alanı: 65GB

Tavsiye Edilen Sistem

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1

İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHZ (4 CPU)/ AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPU)

Bellek: 8GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB/ AMD HD7870 2GB

Ses kartı: %100 DirectX 10 uyumlu

Sabit Disk Alanı: 65GB

GTA 5 hileleri ve GTA 5 sistem gereksinimleri

CLASH OF CLANS

Clash of Clans, Helsinki, Finlandiya merkezli oyun şirketi Supercell tarafından türetilmiş olan çok oyunculu, gerçek zamanlı, freemium, çevrim içi strateji oyunudur.

CLASH OF CLANS NASIL OYNANIR?

Clash of Clans, öncelikli olarak çok oyunculu bir strateji oyunudur. Oyuncular altın, iksir, yeşil taş, kara iksir gibi kaynaklar vasıtasıyla gelişip diğer oyuncuları yenmeye çalışır. Oyuncular, basit bir başlangıç anlatımıyla birlikte köylerini kurmaya başlarlar. Kurdukları binaların seviyesini yükselten oyuncular, bu sayede yeni öğelerin kilidini açar ve yeteneklerin gelişmesini sağlarlar. Saldırının yanı sıra akıllı bir savunma stratejisi geliştirilmesi gerektiren oyunda, diğer oyuncular köye saldırabilirler. Bu nedenle saldırı kadar savunma da oyunda önemli bir yer tutar. Saldırı için kışlada askerler yetiştirilir ve oyunun sonraki safhasında kurulabilen laboratuvar ile askerlerin seviyeleri geliştirilerek iyileştirilebilir. Ayrıca üretilen bu askerler ile Goblin olarak belirtilen cücelerin dünyalarına tekli oyuncu olarak saldırılar yapılabilir. İstenildiği takdirde, bu saldırılar oyuncuların seviyelerine göre sistemin eşleştirdiği oyunculara karşı çoklu ortamda da çevrim içi olarak yapılabilir. Oyunun her safhasında internete bağlanılması gerekmektedir. Oyun internet olmadan oynanamamaktadır. Kullanıldığı takdirde daha hızlı gelişmeye olanak veren taşlar, kredi kartıyla Play Store'dan veya App Store'dan para karşılığında alınabilmektedir.

Clash of Clans sistem gereksinimleri ve Clash of Clans hileleri

SUBWAY SURFERS

Subway Surfers, 2013 yılında çıkmış spor-aksiyon türü Android ve İos platformlarında oynanabilen geniş tabanlı video oyunudur.

SUBWAY SURFERS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: 1Ghz

RAM: 512 MB

Video: 64 Mb

SUBWAY SURFERS NASIL OYNANIR?

Subway Surfers, dokunmatik ekrana dokunarak başlar, Jake ya da başka herhangi bir karakter bir trende grafiti püskürtür ve ardından karakteri takip etmeye başlayan müfettiş ve köpeği tarafından rol alır. Koşarken, oyuncu özellikle trenleri, direkleri, tünel duvarlarını ve bariyerleri hareket ettirerek yaklaşmakta olan engellere çarpmamak için yukarı, aşağı, sola veya sağa kaydırabilir. Hız arttıkça hızla kaydırarak daha fazla puan kazanılabilir. Oyun bittiğinde kaza sonucu, ancak müzikçalar tuşları kullanarak çalışmaya devam edebilir. Oyuncu, madeni paralar, anahtarlar, puan çarpanları, süper spor ayakkabılar, jetpack'ler, mıknatıslar, gizemli kutular ve güç atlama telleri gibi çeşitli eşyaları toplayabilir. Güçlü bir atlayıcı, karakteri başlatarak yanma sağlarken, bir jetpack uçma kabiliyetine sahip, pist üzerindeki tüm paraları çeken bir para mıknatısı, daha yükseğe zıplama yeteneği veren süper spor ayakkabısı ve puanı çarpan bir puan çarpanı var. Bir hoverboard gibi öğeler, karakterin yaklaşık 30 saniye süren çarpışmaları önlemesini sağlar. Günlük Zorluklar ve Haftalık Avlar oyun boyunca benzersiz hareketler için ödüller verir. Görevlerin oyuncu doğruluğu ile ölçülen çeşitli görevleri vardır. Madeni para, anahtar, oyun içi satın alma ve belirli öğeleri toplama yoluyla 18 karaktere kadar kilidi açılabilirveya bir Facebook hesabına bağlanma. Çoğu karakterde 2 farklı kıyafet bulunur. Bu arada, aynı yöntemlerle 17'ye kadar vurgulu tahtasının kilidi açılabilir; Her birinin oyuncuya yardımcı olabilecek farklı yetenekleri vardır. Oyun yeni bir yere yükseldiğinde, bir sonraki güncellemeye kadar geçici olarak yeni bir karakter ve hoverboard mevcut olacak. Subway Surf hileleri ve Subway Surfers sistem gereksinimleri

MİNECRAFT

Minecraft, küplerle çeşitli tasarımlar yapmanızı sağlayan 3 boyutlu oyundur. Programın ilk sürümleri Markus "Notch" Persson tarafından geliştirilmiştir ve Notch'un kurduğu Mojang şirketi çatısı altında geliştirilmektedir. Oyun; Dwarf Fortress, RollerCoaster Tycoon, Dungeon Keeper ve Infiniminer oyunlarından ilham alınarak geliştirilmiştir. Minecraft, 16 Mayıs 2009'da halka açık sürümden önce toplam 1 haftada yazılmış ve TIGSource forumlarında yayınlanmıştır ve oyun popülerliğini, dikkate değer ölçüde bu forumdan kazanmıştır.

MİNECRAFT NASIL OYNANIR?

Minecraft'ın iki tane oyun biçimi vardır. Bunlardan biri 18.11.2011 tarihinde çıkan tam sürüm (Minecraft 1.0.0) ve internet üzerinden oynanabilen Klasik (Classic)'dir. Her ikisinin de tek ve çoklu oyunculu oynanma seçeneği vardır. Bütün oyun tipleri online oyunda kullanılabilir.

Klasik (Classic), size oyunun sadece inşa için gerekli olan bloklarından sınırsız sayıda sunar. (Tarayıcı ortamında oynanır ve güncelleme desteği kesilmiştir.).

Tam Sürümde ise beş adet oyun tipi bulunur;

Hayatta Kalma (Survival): Bu modda iken hayatta kalmak için yaratıklarla savaşabilir, birçok çeşit el yapımı eşya yapabilir, yaptığınız silahları veya aletleri büyüleyebilirsiniz. Hayatta Kalmada bloklar sınırlı sayılabilir, ancak dünya sonsuz (aslında 64000x64000) olduğu için hiçbir blok sınırlı sayıda değildir./gamemode 0 veya/gamemode survival ya da/gamemode s komutlarıyla bu moda geçilir.

Zorlayıcı (Hardcore): Normal Hayatta Kalma kuralları geçerlidir fakat bu modda herhangi bir şekilde öldüğünüz takdirde dünyanız yok olur, tüm eşayalarınız silinir ve baştan başlarsınız. 1.9'dan itibaren silmek yerine sonsuza kadar izleyici moda geçmeyi de seçebilirsiniz. Ayrıca oyun zorluğunu değiştiremez hep zor modla eşdeğer olan zorlayıcı zorluk derecesinde oynarsınız. Hile kullanarak bu moda geçilemez. Minecraft sistem gereksinimleri

MİNECRAFT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi:Windows XP/ Vista

İşlemci: Intel Pentium D veya AMD Athlon 64 (K8) 2.6 GHz

Bellek (RAM):2GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 9600 GT veya Radeon HD 2400 OpenGL 3.1

Depolama:200MB

METİN2

Metin2, çok oyunculu online istemci MMORPG rol yapma oyunudur. 2005 yılının Mart ayında Ymir Entertainment Co. Ltd. şirketi tarafından Kore'de yayına başladı. 2006 yılında Gameforge 4D GmbH tarafından satın alındı ve 17 dilde hizmet vermeye başladı.

METİN 2 KARAKTER SINIFLARI

Her oyuncu karakterini oluştururken kendine bir sınıf geçer bunlar; Savaşçı, ninja, sura, şaman ve lycandır.

Savaşçı

Becerileri ve ağır zırhlarıyla savaşçılar yakın dövüş konusunda büyük rol oynarlar. Güçlerini kuvvetli fiziksel yapılarından ve dengeli zihinsel yapılarından alırlar.

Seçtikleri özelliğe göre çift el silahlarıyla rakiplerini yıkıma uğratabilir veya kılıç ve kalkanlarını beceriyle kullanarak kendilerini savunabilirler. Oyunda en çok tercih edilen karakterler arasındadır.

Ninja

Ninjalar pusu kurarak saldırabilen profesyonel suikastçilerdir. Hızı ve hareketliliği sağlamak için hafif zırhlar giyerler. Kendilerini bu yeteneklere adadıkları için, ninjalar kısa kılıç ve yay kullanan usta dövüşçülerdir.

Sura

Suralar kötülük tohumunu kollarında büyütmeye karar verdiklerinde sihirli güçler kazanan savaşçılardır. Bu nedenle yakın dövüş savaşçılarına karşı ustadırlar uzak mesafeden büyü ile saldırı yapabilirler.

Bu yeteneklere olan gereksinimlerinin sonucu olarak, saldırı sihirlerini güçlendirebilirler ya da ek destek büyüleri kazanabilirler.

Şaman

Şamanlar zekidirler ve büyü ve sihir kullanırlar. savaşırken ve arkadaşlarına destek olurlarken, onların mistik güçleri çok etkilidir.

Bu yeteneklerdeki uzmanlıkları sayesinde, bir şaman saldırıların gücünü artırabilir ya da iyileştirme ve destek büyülerini güçlendirebilir.

Lycan

Lycanlar, iri yarı kurt yaratıklardır. Çaresi olmayan bir virüse yakalanıp insan görünümlerini kaybederek yaratıklara dönüşmüşler.

Tükenmeyen güçleri ve gelişmiş içgüdüleri sayesinde muazzam yakın dövüşcülerdir. Kavgadan kaçmazlar. Daima cephede olmak isterler. Ağır silah kullanmayıp,Ninjalar gibi hızlıdırlar. Metin2 sistem gereksinimleri

METİN2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8 ve Windows 10

İşlemci: Pentium 3.1 GHz işlemci veya daha iyisi

Bellek: 512 MB

Ekran Kartı: 32 MB veya 32 MB Ram'den daha yüksek

Direct X: DirectX 9.0 Desteği

Depolama: 2 GB

PUBG MOBİLE

PlayerUnknown's Battlegrounds (isminin uzunluğu dolayısıyla genellikle kısaca PUBG olarak da kullanılır), Bluehole tarafından yayımlanan ve geliştirilmekte olan çok oyunculu bir video oyunudur. Oyunda 100'e yakın (en fazla 100) oyuncu rotası belirlenmiş bir uçağın içinde oyuna başlarlar. İstedikleri zaman uçaktan atlarlar ve paraşütleriyle adanın herhangi bir konumuna inerler. Oyuncuların temel amacı çeşitli yerlerden buldukları çeşitli silahlarla diğer oyuncuları öldürüp ölmeden en sona kalan oyuncu olmaktır. Oyun esnasında adanın haritasındaki güvenli alan gittikçe küçülmeye başlar. Harita küçüldükçe oyuncular daha küçük bir alana yoğunlaşırlar ve birbirlerini görüp saf dışı bırakmaları ihtimali kolaylaşır. Oyunda en son hayatta kalan oyuncu/takım oyunu kazanır.

Oyun ilk olarak 23 Mart 2017 tarihinde Steam erken erişim ile Microsoft Windows için çıkış yapmıştır. Çıkışından yaklaşık 3 ay sonra 4 milyondan fazla kopya sattı. Oyunun ilk ana sürümü Windows platformunda 20 Aralık 2017'de erken erişimden çıkarak yayınlandı. Xbox One versiyonu 12 Aralık 2017'de piyasaya sürüldü. Mobil battle-royale oyunlarının artmasıyla birlikte PUBG Mobile 9 Şubat 2018'de Çin'de ilk çıkışını yaptıktan sonra 19 Mart 2018'de Android ve İOS platformları için ücretsiz olarak yayınlandı.

PUBG MOBİLE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Pubg Mobile hileleri ve Pubg sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel Dual-core, AMD – 1.8 GHz

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600

RAM: 3 GB

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 8.1 ve 10

DirectX: Version 9.0c

Hafıza: 2 GB

ASPHALT 8

Asphalt 8: Airborne Gameloft firması tarafından 2013'te piyasaya sürülen bir yarış oyunudur. iOS ve Android için 8 Ağustos 2013, Windows 8 için ise 13 Kasım tarihinde yayınlandı. Asphalt8 oyun gereksinimleri

ASPHALT 8 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim sistemi

Windows 7 (64-bit) SP1 ya da üstü

Windows 8 (64-bit)

Windows 8.1 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) (versiyon 1607 ya da üstü)

Minimum RAM: 4GB

RAM ve video belleği için gereksinimler proje formatına bağlı olarak değişir.

SD/ HD projeler için 4 GB veya daha fazla RAM önerilir.

4K projeler için 16 GB veya daha fazla RAM önerilir.

FORTNİTE

Fortnite Epic Games ve People Can Fly tarafından geliştirilen, Epic Games tarafından yayınlanan bir co-op, sanal, online hayatta kalma oyunudur. Oyun Fortnite: Save the World, Fortnite Battle Royale ve Kreatif adında üç oyun modunu içerir.

Fortnite Battle Royale modu dünyada popülerlik kazanmasından bu yana 125 milyon civarında bir oyuncu sayısına sahiptir. Epic Games bu oyundan son derece yüksek gelirler elde etmektedir

FORTNİTE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Fortnite hileleri ve Fortnite sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i3 2.4 Ghz

RAM: 4 GB

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

Ekran Kartı: Intel HD 4000

Disk Alanı: 20 GB

WOLFTEAM

Softnyx firmasının ürettiği ücretsiz multiplayer oyunlarından biri olan Wolfteam Oyunu, MMO FPS oyun severler için kıyasıya mücadele içerir.

WOLFTEAM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Wolfteam hileleri

CPU: Intel Pentium 4 at 1GHz

CPU Hızı: 1 GHz

RAM: 2 GB

İşletim Sistemi: Windows XP, Windows 2000, Windows Vista veya Windows 7

Ekran Kartı: GeForce 4 Ti4200 64MB, ATI Radeon 8500 64MB, GeForce FX 5200 128MB, ATI Radeon 9500 128MB

Kaç GB: 10 GB

Wolfteam oynayabilmek için sabit diskinizde en az 1.2 GB yer bulunmalıdır. Wolftem istem gereksinimlerini de kontrol etmelisiniz. Wolfteam kurtuktan sonra hiç beklemeden oyuna giriş yapabilir ve hemen oynayabilirsiniz!

TRAFFİC RACER

Endless tarzı oyunların sıklıkla tercih edildiği günümüzde, Türk yapımı bir oyun olan Traffic Racer; çoğu iPhone kullanıcısının severek oynadığı bir yarış oyunu. Uzun bir süredir AppStore'un En İyiler bölümündeki yüksek sıralamasını koruyor. Ben de bugün elimden geldiğince güzel bir şekilde incelemeye çalışacağım Traffic Racer'ı. Ayrıca oyunun geliştiricisinden aldığım 10 adet Promo Code'u da yazının hemen sonrasında sizlerle paylaşacağım. Şimdiden iyi eğlenceler.

Universal bir oyun olan Traffic Racer'ı bir kere satın alarak hem iPhone hem de iPad'iniz üzerinden sorunsuzca oynayabiliyorsunuz. Oyunun fiyatı ise 1,79TL! Tabi ki yeni arabalar almak ve mevcuttaki arabaları geliştirmek için kullandığınız oyun parasına takviye yapmak isterseniz, uygulama içi alımları da kullanabilirsiniz. Traffic Racer sistem gereksinimleri

CANDY CRUSH SAGA

Candy Crush Saga akıllı telefonlar ve Facebook'ta oynanabilen bulmaca türünde bir video oyunudur. King.com tarafından geliştirilmiştir. Mart 2013 itibarı ile aylık ortalama 45.6 milyon kullanıcı sayısı ile FarmVille'yi geçmiştir. Üreticisine günde ortalama 633 bin Dolar gelir sağladığı belirtilen oyunun kullanıcılarında bir çeşit bağımlılık geliştirdiği ifade ediliyor.

20 Ekim 2014'te oyunun yeni versiyonu Candy Crush Soda Saga piyasaya entegre edilmiştir Candy Crush Saga sistem gereksinimlerini tamamlayarak

CLASH OF CLANS

Clash of Clans (Türkçe: Klanlar Çatışması), Helsinki, Finlandiya merkezli oyun şirketi Supercell tarafından türetilmiş olan çok oyunculu, gerçek zamanlı, freemium, çevrim içi strateji oyunu. Clash of Clans oyununda, oyuncular saldırganlara karşı kendi köylerini korumak için çeşitli savunma mekanizmaları inşa ederken, aynı zamanda saldırma amacıyla da asker üretirler. Oyuncular, en fazla 50'şer kişilik gruplardan oluşan klanlara katılabilir, topluluk olarak ve klanların kendi içlerinde çevrim içi sohbet ederek, klan üyeleri birbirlerinin kalelerine asker gönderebilirler.

İlerleme için gerekli materyallerden en önemlisi olan yeşil taş alımı kredi kartıyla veya oyuncunun kendini geliştirmesi ve istenilen dereceleri yapmasının yanı sıra, köyün bulunduğu alandaki çalı, ot ve ağaçlar toplandığı esnada da kazanılabilmektedir. Ödeme özelliği ile oyun iOS platformunda en çok kazananlar listesine girmiştir. 2013 yılının ilk yarısında, şirket satışlardan ortalama olarak günde 2.4 milyon dolar gelir elde etmiştir. Clash of Clans, iOS platformunda, 2012 yılı Aralık ayında en çok indirilen 5 uygulama arasında yerini almıştır. Oyunun bu başarıyı kazanmasındaki asıl neden ise, tekli ve çoklu oyunların birleştirilmiş olmasının yanı sıra eşli olarak oynanması olarak gösterilmektedir.

Android platformunda ise ilk defa, 3 Eylül 2013 tarihinde Kanada ve Finlandiya'da oynanmaya başlandı.Bir hafta süreyle Kanada ve Finlandiya'da beta sürümü yayınlandıktan sonra, 7 Ekim 2013 tarihinde Play Store'da yerini aldı ve uluslararası platformda yayılmaya başladı. Clash of Clans sistem gereksinimleri

DREAM LEAGUE SOCCER

DLS olarak da bilinen Dream League Soccer , iOS ve Android için Oxford, İngiltere'den bir oyun geliştiricisi olan First Touch Games tarafından geliştirilen ve yayınlananbirfutbol video oyunudur.

Dream League Soccer , bir rüya futbol kulübü kurulmasına izin verir. Oyuncu , kadroda rastgele oyuncuları olacak olan Dream FC adlı bir takımın menajeri olarak oyuna başlar . Oyuncular takım adını, futbol ayakkabılarını, kitlerinive logoyu kişiselleştirebilirler .

En üste çıkmak için beş bölüm var: Akademi Bölümü, Bölüm 3, Bölüm 2, Bölüm 1, Junior Elite Bölümü ve Elite Bölümü. Kullanıcı Akademi Bölümünde başlar; Amaç Elit Bölümü'ne ulaşmak, sezon hedeflerini tamamlamak ve gezegendeki en iyi ekip olmaktır. Elite Division kazanma, oyuncunun Global Cup ve Allstars Cup da dahil olmak üzere ek turnuvalarda yarışmasına olanak tanır. Bu iki ödülü kazanmak, birincinin İlk Dokunuş Mücadelesi ve En Son Görüşme'de rekabet etmesine de olanak tanır, önceki meydan okuma kullanıcılarla İlk Dokunuş Oyunlarındaki asıl kadrolar arasında ilk dokunuşla karşılaşır.

Biri bir stadyumu adlandırabilir, yükseltebilir ve düzenleyebilir ve Dream League Online modunda diğer takımlarla savaşabilir.

Oyun aynı zamanda iki oyuncu arasında oynayabilmek için Wi-Fi bağlantısının gerekli olduğu çoklu oyuncu modunu da içeriyor. Dream League Soccer sistem gereksinimleri