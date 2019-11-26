En güzel özlem sözleri, yalnızlık sözleri, efkarlı sözler, dertli sözler, iğneleyici sözler, hasret sözleri ve aşk acısı sözleri

Özlem sözleri , özlemle ilgili sözler, yalnızlık sözleri, yalnızlıkla ilgili sözler, efkarlı sözler, dertli sözler, dertli anlamlı sözler, iğneleyici sözler resimli, kırıcı iğneleyici sözler, hasret sözleri , ayrılık hasreti sözleri ve aşk acısı sözleri yoğun duygularınızı kolayca ifade etmenizi ve hislerinizi karşıya aktarmanızı sağlıyor. İşte duygularınızı ifade eden en güzel sözler…

ÖZLEM SÖZLERİ

Özlem sözleri , özlemle ilgili sözler, sevgiliye özlem sözleri, babaya özlem sözleri, etkileyici özlem sözleri, özlem dolu sözler, duygusal özlem sözleri, özlem sözleri kısa, anne özlemi çekenler için sözlerle özlem duygularınızı ifade edebilirsiniz. İşte en güzel özlem sözleri…

Telefondaki sessiz nefesine, sıcacık gülümsemene, karşımda otururken beni süzmelerine hasret kaldım. İnan ki varlığına, arkadaşlığına, dostluğuna muhtacım. Seni İnanılmaz Özledim.

Sen uzaklardayken ben yıldızları seyrettim tutam tutam ışıklarını çekip içime, sen uzaklardayken ben gidişini resmettim umudun beyazıyla karanlığı tuval yapıp gelişini bekledim.

Hissedince sana vurulduğumu baharda kuş olup uçasım gelir bakınca o güzel gözlerine hasreti bir anda silesim gelir ama ne çare bir tanem ne çare ne kuş olup uçabilirim nede hasreti silebilirim ama seni bir ömür boyu sevebilirim.

Birini özlediklerinde muhtemelen aynı şeyi hissettiklerini söylediler, ama şu anda seni özlediğim kadar beni özlemenin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Edna St.

Bazen sana baktığımda, uzak bir yıldıza baktığımı hissediyorum. Göz kamaştırıyor, ama ışık on binlerce yıl önceydi. Belki de yıldız artık mevcut değildir. Ama bazen bu ışık benim için her şeyden daha gerçek görünüyor.

Gözyaşlarını, gülüşlerini, öpücüklerini, saçının kokusunu, yüzümdeki nefesinin dokunuşunu istiyorum. Hayatımın son saatinde seni görmek istiyorum … son nefesimi alırken kollarında uzanmak için.

Bildiğinden emin olmadığın birisini özlediğin gibi hissetmek tuhaf. David Foster

Hepimizin, çözmek istediği kalpteki eski bir düğümü vardır. Michael Ondaatje

Sarılmak böylesine güze bir eylemken, kendini bu kadar özletiyor olman sana da saçma gelmiyor mu?

Özlemek sevginin en büyük kanıtıdır. Demem o ki seni özledim.

Şayet bir yerlerde bir anda aklına gelirsem özlemim düşsün kalbine. Olduğun ortamda sessizliğe bürün. Özlemin ne demek olduğunu sen de iliklerine kadar hisset.

Bunca zamandır varlığını bilmediğim bir insanın özlemi vardı içimde. Şimdi varlığını bildiğim ama yanımda hissedemediğim insanın özlemi sarıyor beni.

Ne kadar sitemim varsa sana hepsi özlemimden. Gel özlem aştı haddini her zamankinden.

Seni özledim. Seni özledim. SENİ ÖZLÜYORUM seni özlüyorum. Hazır ol, çünkü seni gördüğümde, bir daha asla gitmene izin vermeyeceğim. Veronica Rossi

Gözlerimi ona alamam. Mucizelerden korkan bir çöl avcısı gibi, vahama baktım, ama gerçekti. Laura Whitcomb

Sıkıntı çekecek kadar gücüm acı çekecek kadar sabrım kalmasa da Seni sevecek kadar kalbim her zaman vardır. Hani dağlarda dört mevsim erimeyen kar olur ya; yokluğunda yüreğimden eksilmeyensin sevgi.

Sabahları seviyorum, insanları seviyorum, filmleri, şarkıları, kitapları, sıcak ekmeği, kalabalık sofraları, çikolatayı, minicik bebekleri, rüzgârda yaprak olmayı, geceleri yıldız olmayı, yaz gecesinde yağmur olmayı sevdim. Ve en çokta seni sevdim, Hep yokluğunda.

Gel artık gel de bitsin bu acı biraz da gözlerinle sev beni, elin dokunsun elime tenin tenime ben hayal değilim gerçeğim etimle canımla de gel de bu can senin artık de gel de nefes alayım yaşadığımı hissedeyim bende.

Sen, solgun baharlardaki mavi yağmurum, akşam kızıllığında yorgun gölgem, kış ayazında yaz güneşimsin. Bulutlardaki saklı düşlerim, her günün sonunda özlediğimsin. Yüzün kadar temizdir kalbin, hangi sevgi alabilir yerini? Yokluğun yağmura yazı yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar acı.

YALNIZLIK SÖZLERİ

Yalnızlık sözleri , yalnızlıkla ilgili sözler, yalnızlık ile ilgili sözler, yalnızlığın ezgisi sözleri, yalnızlık sözleri kısa seçenekleri ile yalnızlığınızı ifade edebilir, duygularınızı yansıtabilirsiniz. İşte en güzel yalnızlık sözleri…

Bir insan en olmadık şeylere dahi gülebiliyorsa yalnızdır.

Hatırla sevgili; beni nasılda bırakıp gitmiştin! Sen yokken ben yalnızlıkla tanıştım.

Belki de adam gibi sevenlerin aldığı bir ödüldür, yalnızlık.

Ey yalnızlık! Herkesin koynuna girip çıkarsın da bir tek benimle mi düzenli ilişkin var.

Biriyle mutsuz olmaktansa yalnız başına mutlu olmak iyidir.

Bakma gözlerimden yaşlar süzülüp ağlamadığıma. Nasır tutmuş gözlerim artık ağlamaktan. Akan yaşlar yanaklarımdan değil, yüreğime doğru süzülür artık. Kaç kelimeyle, hangi ansiklopedi ile anlatılır ki bu yalnızlık.

Birbirinden uzak esen iki ayrı rüzgarız biz. Birbirimizden habersiz, farklı diyarlara gideriz. Kavuşmamız imkansız, yalnızlık kaçınılmaz. Her şey olurda bir biz olamayız biz.

Sensizliğe alıştım alışmasına da. Birde şu kör olası yalnızlık olmasa.

Bir çiçeğin açması için sebepler olmalı. Bir insanında yaşaması için sebepler. Yalnızlığın acısını tatmış olsaydı. Acaba hiç terk edip gider miydi terk edip gidenler?

Şerefsizliğin kol gezdiği ortamlarda olmaktansa, yalnız kalmaktan asla korkmayın. Zira çevrenizde ne yalancı insanlar, ne vefasız dostlar olacaktır. Safkan yalnızlığınızla, baş başa kalacaksınızdır.

Sana koşar adım gelirken bitirdim ben yollarda günleri. Sen ise, ayrılıp giderken bitirdin benim ömrümü.

Ne zaman düş görsem, gözlerim korkuyla açılıyor. Hayallerim yıkık dökük, yarım kalıyor. Uzattığım eller hep boşlukta. Ve gözlerimden, iki damla yaş süzülüyor bu yalnızlıkta.

Gecenin ıssız karanlığında ümitlerimin tükendiği anda tek kişi istiyorum yalnızlığıma.

O kadar yalnızım ki sıradaki şarkı bir sonraki şarkıya gelsin.

Beni ısıtan, beni sarıp sarmalayan, benim acılarıma ortak olan tek bir şey var SİGARAM.

Mutsuz bir birliktelikten mutlu bir yalnızlık her zaman iyidir.

Utanırım, söyleyemem yaşadığımı, yalnızlığı, kelimeler yetmiyor ki, bu mu sevda dedikleri.

Ne zaman mutlu olmaya kalksam otur diyor yalnızlığım otur.

EFKARLI SÖZLER

Efkarlı sözlerle özlem , hasret ve efkarlı duygularını ifade edebilirsiniz. İşte en güzel efkarlı sözler…

Misafirsin bu hanede ey gönül, Umduğunla değil bulduğunla gül, Hane sahibi ne derse o olur, Ne kimseye sitem eyle, Ne üzül.

Hangi mevsimin rüzgarıdır aşk? Ne yana dönsem yüzüme hüzün eser.

Hadi yalnızlığını idam et bakalım, son arzusunu yerine getirebilecek misin?

İnsan yazdığını siIiyorda… Yaşadığını siIemiyor, İçinden..

Kaç kadeh kırıIdı sarhoş gönIümde. Ne yaptıysam seni unutamadım.

Benim canım cayır cayır yanarken sen beni görmüyordun dahi.

Bana bir sefer dahi güIümsemeyen adamın güIüşüne aşık oIdum; bana bir sefer dahi bakmayan adamın bakışIarında kesiIdi soIuğum.

Sen; akIım ve kaIbim arasında kaIan, en güzeI çaresizIiğimsin.

"KirpikIerini sayacak kadar deIiydi bu yürek sana. Beni unut, bunu unutma."

Özledin, ağladın, güldün, şarkılar söyledin, şiirler yazdın. Peki, o ne yaptı? Deme. Herkes kendinden sorumludur aşkta.

Hasretim senelere dönse de ne aşkına bedduam ne de sana kinim var, bin bir dert çektirsen de seni mahşere kadar sevmeye yeminim var.

Yeme şu tırnaklarını diyen biri olmalı..

Bana öyle geliyor ki, ben uzun zamandan beri kendim olmaktan çok, kendimi oynuyorum.

DERTLİ SÖZLER





Dertli sözler, dertli anlamlı sözler , dert sözleri, öyle dertli sözleri, dertler derya olmuş sözleri ile efkarlı ve derli duygularını en çarpıcı şekilde aktarabileceksiniz. İşte en güzel dertli sözler…

Doğrular canını acıtır bazen. Keşke bilmeseydim, duymasaydım dersin.

Yüreği olmayanın bahanesi var.

İçime attım da içimden atamıyorum!

Hiç dökmeye niyetim yok içimi. Zor sığdırdım zaten.

Beni benden alan şarkılar seni oradan alıp bana da getirse ya.

( Efkarınız aşk acınızdan kaynaklıysa, en güzel aşk sözleri yazımızı da sevebilirsiniz)

Ben hep kaybeden bir insandım! Kaybederek kaybolmayanı buldum.

Olur da bir gün bir yerde yeniden karşılaşırsak, benimle yeniden tanış.

Gideceksen öyle bir gideceksin ki ayrılık bile gurur duyacak seninle! Büyük gideceksin!

Kimisi mışıl mışıl uyurken kimisi usul usul ölür. Gecenin kanunu bu!

Etrafıma ördüğüm o kalın duvarların tuğlalarını siz verdiniz bana!

Ne kadar severse sevsin insan, tükenip yorulduğu bir saat vardır.

Beklemeyin artık gelmeyeni. Yazmak istese yazar, yapmak istese yapar, gelmek istese gelirdi!

Yaşayacağım hayatı sana adadığımdan pişmanlığım!

Bir zamanlar aklımdan çıkmazdın! Şimdi geçmiş zamanda biri olarak anlattıklarım arasındasın.

İĞNELEYİCİ SÖZLER

Eleştirel fikirlerini aktarmak için iğneleyici sözler, iğneleyici sözler resimli ve kırıcı iğneleyici sözlerle iğneleyici sözler söyleyebilirsiniz. İşte iğneleyici sözler söyleyebilirsiniz. İşte en güzel iğneleyici sözler…

Kaybettiğin zaman değil, çabalamak istemediğin zaman kaybedersin aslında.

En mutlu olduğun zamanda bile unutma ki kıçında iğne vardır.

Erkek yalnızca üzüldüğü zaman değil, vazgeçmek üzere olduğu zamanda ağlar.

İnsan aşkını kaybedince şair olurmuş.

Düşüme giren sevgilimden sonra yıllardır gözüme uyku girmedi.

Bu dünya değişimi hayretler içerisinde izleyen insanlarla dolu.

Sabah 8, akşam 6 olarak çalışan hiçbir insan zengin olamaz.

İnsan bazen çok para kazanmayı değil de, kazandığın az parayı yiyebileceğin mütevazi bir hayat arkadaşının olmasını ister.

Kabul ettiğin bir hata aslında kazandığın en büyük zaferdir.

İnsanlarla yüz yüze konuştuğun zaman halledemeyeceğin hiçbir şey yoktur, ama bazı insanlar gelir hangi yüzüne doğru konuşacağına karar veremezsin.

Bazı kadınlar sadece sevilmek için yaratılmıştır.

Bir babanın çocuğu için yapabileceği en güzel şey, annesini el üstünde tutmaktır.

HASRET SÖZLERİ

Hasret sözleri, ayrılık hasreti sözleri, hasretinle yandı gönlüm sözleri, ölürüm hasretinle sözleri, hasret ile ilgili sözler, sevgiliye hasret sözleri ile özlem duygularını ifade edebilir, hasret duygularını aktarabilirsiniz. İşte en güzel hasret sözleri…

Seni sensiz, senden uzakta yaşamak ne zormuş.

Yokluğunun yan etkisi olsa gerek, yine gözlerim su kaçırıyor.

Geceler uyumak için değil, özlemek için var gibi.

Bazen mutlu olmak değil sadece onunla olmak istersin.

Öyle özlersin ki gel diyemezsin, sadece beklersin.

Bir gülün peşinde koşanlar çiğnedikleri kır çiçeklerinin farkına varmazlar.

Hasret koparıp atıyor bitmez bu kara geceler hasret dolanıp duruyor bitmez bu keder.

Öyle özlersin ki gel diyemezsin, sadece beklersin.

Yalnızlık çok güzeldir ama şu sensizlik yok mu, gel canımı al diyor.

Bu hasretin süresi yok, bir gün sona eresi yok.

Dilediğin kadar kalabalıkta yaşa, sol yanın uzaklarda ise yapayalnızsın.

Sen de fark ettin mi saat vuslatı hasret geçiyor.

Özlemekten daha zor bir şey varsa o da özlediğini özlediğin kişiye söyleyememek.

Ve ekler Nazım hikmet mektubun sonuna herkese selam sana hasret…

Hasretin yetti cana, gel gayrı gel canım cananım, ömrüm yoluna feda bitsin ayrılık.

Seni bekleyişimin adı yok. Sadece yüreğimde lal olmuş duamsın. Mevlana

Aklımdan çıkmıyorsun, sensiz bomboş bu hayat, susma öyle ne olur, bana kendini anlat.

Kar beyazdır ölüm ellerinden, gülüm yine yoksun diye düşmanım her güne!

Sen benim içten içe kanayan yaramsın, ne kadar özlendiğini bilsen yokluğundan utanırsın.

Bir gülün peşinde koşanlar çiğnedikleri kır çiçeklerinin farkına varmazlar.

Hasret koparıp atıyor bitmez bu kara geceler hasret dolanıp duruyor bitmez bu keder

Gel gel berü ki savm u salatin kazası var, sensiz geçen zaman-ı hayatın kazası yok.

Gitmek unutmak değildir sen bunu biliyorsun, aklımda gözlerin varken sen buna gitmek mi diyorsun?

Gel gel berü ki savm u salatin kazası var, sensiz geçen zaman-ı hayatın kazası yok.

Gitmek unutmak değildir sen bunu biliyorsun, aklımda gözlerin varken sen buna gitmek mi diyorsun?

Hasret denilen şey acıdaki lezzetin ta kendisi olsa gerek, yoksa ayrılık neden aşkı çoğaltsındı ki.

Sen ruhuma cemre diye damladıktan sonra, ben bu bedeni neyleyim. Aşk da sen, hasret te sen, ben de sen.

Hasretle baktıkça sana, kanlı yaşlar dökülür gözlerimden. Kirpik oklarını gördükçe, delinir bağrım ta derinden.

Yalnızlık çok güzeldir ama şu sensizlik yok mu, gel canımı al diyor.

Bu hasretin süresi yok, bir gün sona eresi yok.

Dilediğin kadar kalabalıkta yaşa, sol yanın uzaklarda ise yapayalnızsın.

Sen de fark ettin mi saat vuslatı hasret geçiyor.

Özlemekten daha zor bir şey varsa o da özlediğini özlediğin kişiye söyleyememek.

Ve ekler Nazım hikmet mektubun sonuna herkese selam sana hasret…

AŞK ACISI SÖZLERİ

Aşk acısı çekenler aşk acısı sözleri ile duygularını ifade edebilirler. İşte en etkileyici aşk acısı sözleri…

Ve günün özeti; yine kendini çok özletti.

Aşk acısını da öğrendik sonunda… Nasılsın diye sorma, hayat mı kaldı… Canımızı aldılar sonunda…

Aşk acısı olanlara gözyaşı tatlı gelir. Euripides

Aşk seni bana yazdıysa bu acıyı neden tek ben yaşıyorum.

En acı şey ayrılıktır ve ölmektir ben bunu çok iyi anladım. Sevdiğin insana o kadarda güvenme! Gün gelir bakarsın arkandan vurur.

Adını kalbime aşkla kazımıştım boş ver aldırma belki bir gün silerim. Güzel bir rüyayı gerçek sanmıştım. Seni sevdiğim için özür dilerim.

Bazen öyle konuşacaksın ki, karşındaki cevap veremeyecek. Bazen de öyle bir susacaksın ki karşındaki konuşmaya cesaret edemeyecek.

Aşkımız su üzerine yazılan bir masaldı, göz kirpimi kısalığında kelebeğin ömrü uzunluğundaydı. Kalbimizde pekguzelsozler.com bir ömür boyu çekeceğimiz yaralar bıraktı.

Evet, acı çekiyorum, Evet çok özlüyorum. Evet, ulan evet onu unutamıyorum. Kime ne? Sormayın artık bana nasılsın? Diye. Boş verin, ben iyiyim işte.

Ben senin yaşadığın gizli bir macerayım, anlatılmaz bir roman, kapanmaz bir yarayım, sığındığın limanlar unutturamaz beni, ben senin yüreğinde en büyük fırtınayım.

Ay doğarken bir söğüdün arkasından, gül yüzünde sisli bir esintiyle, akşamın göçüsüne hüzün serperek ve yağmurdan geceye perdeler çekerek beni düşün unutma…

Ayrılığın resmini çizdim sarı odalara, yüreğimi soğuttum zemheri ayazında. Sonra uzun uzun rüzgarın gülüşünü seyrettim çaresizce. Ve gecenin en koyulaştığı yerde ölümü kucakladım masmavi yüreğimle…

Kanamayın sahte GÜLÜCÜKLERİME, Geceler şahittir. Her gece hüzne gömüldüğüme.

Sana inanmak, kendini oyalamaktır ömür denen duraklarda.

Ben birinci aşk acısını yaşadım ya da kafamdaki hayallerle yaşadım. O bile insanı bu diyardan götürüyorsa, diğer aşk acısını hayal bile edemiyorum.

Kavuşmak mı? Daha ölmedim ki!

Çok zor yürek yanarken nasip deyip susmak…