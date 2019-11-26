En güzel Whatsapp sözleri, Instagram sözleri, Instagram biyografi sözleri ve Tumblr sözleri! Etkileyici sosyal medya sözleri

Sosyal medya kullanımının günlük bir rutin haline gelmesiyle Watsap sözleri, Instagram sözleri ve Tumblr sözleri sıkça kullanılmaya başlandı. En güzel Watsap sözleri , Instagram sözleri ve Tumblr sözleri ile siz de sosyal medyada öne çıkabilir, etkileyici sözlerle adınızdan söz ettirebilirsiniz. İşte en güzel Tumblr sözleri, Instagram biyografi sözleri, Watsap sözleri ve Instagram sözleri.

WATSAP SÖZLERİ

Whatsapp'ın hayatımızın parçası haline gelemsiyle Whatsapp sözleri , Whatsapp sözleri kısa, Whatsapp sözleri kisa, whatsapp durum sözleri 2020, Tumblr Whatsapp aşk sözleri ve Whatsapp sözleri dini komik whatsapp sözleri gibi sözler alışkanlık haline geldi. İşte en güzel watsap sözleri…

Bir gün hasta olmasına bile dayanamadığınız insanın, bir gün içinizde ölmesi için dua edersiniz…

Bir hasret kadar uzakta olsan da bir nefes kadar yakınsın, ömrüme ömür katan yarim.

Kendini beğenmiş insanları severim. Hiç kimsenin beğenmediği bir şeyi beğenmek, ayrıcalıktır.

Okuyamadık abi durumumuz yoktu.

alansan yalanı severim elimde değil.

Bana yüzünü dönme gece oluyor sanıyorum.

Sen varsan hayatımda, her şey tamam.

Gülümse biraz ilaç alacak param yok çünkü.

Çünkü her bir zerrem aşık her bir zerrene.

Yemin ederim intiharsın sen seve seve edilen.

Büyük aşklar ya sonsuzdur, ya da O"nsuz!

Sen gelsen bana sarılsan, üstüm başım aşk koksa.

Hep aynı iklimde gül bana, mevsimi boşver.

Papatya kalpli sevgilim, kalbini kelebekler öpsün.

Kendime gelemiyorum, sana gelsem olur mu?

Sen bile bilemezsin gülüşün ben de kaç bahar eder.

Sen; en güzel şiirlerin bile kuramadığı kafiyesin.

Çok düşünüyorum ama çok söyleyemiyorum.

Bu saatten sonra sadece midemi bulandırırsın.

Sen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yer yüzündeki cevabısın.

Kendimi görebileceğim en güzel ayna bana aşkla bakan gözlerindir.

İlk "o" kulda sınıfta kaldım ben. Sonrası malum; hala "o" kuldayım. Özdemir Asaf

Melekler görünmez diyenler aldatıyor sizi, ben seni her gün görüyorum.

Hiçbir hayale sığdıramadım tek gerçeğimsin. Sevdim işte! Ötesi de yok gerisi de! Mevlana

Hep aklıma geliyorsun. Bak gördün mü senin de başka gidecek yerin yok. Özdemir Asaf

İyi geceler canım derdin. Gecenin iyiliğinden çok, canın olma düşüncesi yeşerir dururdu içimde.

Bir kez kaybettim sonrakileri umursamadım.

Kapı açılır, sen yeter ki kapıya vurmayı bil. Ne zaman bilmem ama yeter ki o kapıda durmayı bil.

Bazı insanların resimlerine bakıyorum, o kadar güzeller ki; hep resimlerde kalsınlar istiyorum. Çünkü karakterler objektife girmiyor.

Hangi aşk anlatabilir ki seni bana, gözlerimden düşen hangi gözyaşı dindirebilir ki yalnızlığımı?

Tüm ömrüm sana dua ederek geçecek sanırım, huzurlu ve mutlu olman koşuluna denk düşen tüm dualar seninle olsun sevgili.

Acı intihar tohumları besliyorum zulamda ve sensizlik her dem yüreğimde.

Üşüsem sarar mısın sensiz kalan yanlarımı, gelir misin yine bana bakan o güzel gözlerle.

Galiba sensizlik demi yaklaştı, usulsüzce damlamaya başladı gözlerimden akan yaşlar.

Kimseyi hor görme ve kimseyi küçük düşürücü bir lafla sarsma. Hırsa dönüşür zamanı geldiğinde altında kalırsın.

Sen benim hiç bıkmadan saatlerce seyre daldığım, tövbe tutmayan en tutkulu sevdamsın.

Yine gece yine hüzün ve yine içimde sen. Ve yine biliyor musun? İçimde sen olunca hüzün de güzel.

Git diyorsun da, olmuyor işte git demekle. Ben de sana sev diyorum mesela. Sevebiliyor musun?

Ey iki adımlık yerküre, senin bütün arka bahçelerini gördüm ben.

Yalnızca tuvaletleri değil, birbirimizi de bulmak istediğimiz gibi bırakalım.

Gidiyor musun? Git! Soytarısı terk etti diye, kralın sarayı yıkılmaz.

Hayallerimi bırak umutlar senin olsun döneceksin sanarak yaşanmaz biliyorsun!

Gözlerimin sensizliğe iliştiği gölgelerde aradım ben yokluğunu. Kime hasret duyacağımı bilmeden yaşadım ben tokluğunu, varsın ölümüm serabınla olsun.

Serap gibi yeşeren bir hayal gibiydin gözümde, ne kadar elimi uzatsam en kahpe gülüşünle yakaladı beni aklımdan hayat. Affetsem olmaz, affetsem ne olur ne olmaz.

Ohne dich sterbe ich: Sensiz ölürüm.

Öff ne deine Arme für Veränderungen, aber lab nicht deine Werte gehen: Kollarını değişiklikler için aç, ama kendi değerlerini gitmesine izin verme.

Wunder kommen zu denen, die an sie glauben!: Mucize inananlara gelir.

Leben ist wie ein Zeichen, nur ohne Radiergummi: Hayat bir resim gibi ama sadece silgisiz.

Ein Leben ohne Träume ist, wie ein Garten ohne Blume: Düşsüz bir hayat, çiçeksiz bir bahçeye benzer.

Düşüncelere saklı düşlerim var benim, birde yarım kalan kırık dökük hayallerim.

Solar mı gerçekler gerçekten? Yoksa biz mi kuruyoruz saçma sapan denklemler?

Galiba artık dönmeyeceksin, tamam sen kazandın hadi gel bitsin bu oyun.

Evcilik oynamak varken, kör ebe ne be. İlla kör kütük aşkınla sarhoş edip gideceksin dimi seni gidi seni.

WhatsApp yokken biz ne yapıyorduk yahu.

Sözler

INSTAGRAM SÖZLERİ ve INSTAGRAM BİYOGRAFİ SÖZLERİ

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Unutmak; evin tozunu kirini halının altına süpürüp evi temiz sanmak gibi bir şey.

Yarınların neyi getireceğini bilmiyorum ama neyi getirmeyeceğini biliyorum..

Başkası da benim seni sevdiğim gibi sevmesin diye öldüğümde kalbimi kimseye bağışlamıyorum.

Sevdiğiniz kadın, iki kilo aldım derse ne güzel senden iki kilo daha var diyip sevin lütfen..

Seni öldürmeyen şey, güçlendirir. Joker

Sen vurursun dikiş atarla, ben vururum toprak atarlar.

Ruh eşi çok sıradan, bana suç ortağı lazım!

Ayrılık eğer yazılmış ise o zaman sana veda etmek gerekir.

Birisinin bulutunda gökkuşağı olmaya çalış.

Böcek olmayı kabullenenler ezilince şikâyet etmemelidirler.

Gülüşlerim var benim her sıkıntıya eyvallah diyen.

Küme düşse de hayallerim şampiyonluğa oynar gülüşlerim!

Sadece gülüşümü yakala öfkem sana ağır gelir.

Mutluluğun sırrı özgürlüktür. Özgürlüğün sırrı ise cesaret.

Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır.

Yerinde söz söylemesini bilen özür dilemek zorunda kalmaz.

Kitap gibi kadınları imlası bozuk erkekler okuyamaz!

Küçücük hatıraların bıraktığı büyük anlamlar..

Kendi değerini kendin bileceksin, başkasından beklediğin değer her zaman geç kalınmış olandır.

Yanında kendimi rahat hissetmediğim biriyle atılacak tek bir adımım yok.

Yazdıklarımız veya paylaştığımız fotoğraflarda hepimiz mutlu hayatlar yaşıyoruz ama madalyonun öteki yüzünü bizden başka kimse bilmiyor.

Çok talibim var diyenler sevinmeyin! Ucuz malın alıcısı çoktur.

Klavyedeki boşluk tuşu gibisin, çok yer kaplıyorsun ama boşsun işte!

Bakma öyle suskun durduğuma, dağlarında sesi çıkmaz, unutma!

İnsanlar da fotoğraf gibi Ne kadar büyütürsen o kadar düşüyor kalitesi.

Başka birisinin yanında gülmek varken, başkası için ağlamak neden?

Uzak dur çek elini benden senin gibi seviyesizleri çok geride bıraktım ben.

Artık yeni baştan olmaz. O duygularla çoktan vedalaştık.

Bana düşman kim varsa hep zayıf noktamdan vurmaya çalıştı. Bilmedikleri insan yüzleştiği yaralarla kanatamazsınız.

Sevmeye korkar oldum. Teşekkürler, eserinle iftihar edebilirsin…

Bana dikenini gösterirken, başkalarına çiçek açışını hiçbir zaman unutmayacağım.

Kalbimi kırdığın gecenin sabahında bile sana sarılıp ağlamak istiyorum. Bu kadar neden sever insan…

Herkes leşi yorsun. Yapma ne olur.

Ben, sonu böyle olsun diye sevmemiştim.

Mükemmel değilim ama en azından sahte de değilim.

Yalnız olmayı, gitmem diyenlerden öğrendik.

Zaman bende durdu.

Bana yüreğinle gel, bahanelerinle değil!

Dayanağı yalnız Allah olan birini, nasıl yıkabilirsin?

Zorlama! Ya kalbin kırılır, ya hevesin.

Hayat ileriye bakarak yaşanır, geriye bakarak anlaşılır.

Sustuklarımı duyabilen biri ile bir ömür geçirebilirim.

Mutlu mu olmak istiyorsan kimseden bir şey bekleme!

Az insan, çok huzur.

Sorun değil, yalnızlık konusunda doktora yaptım.

Sen ve diğerleri diye ikiye ayrılmıştı, dünyam…

Kısa hayatını, yanlış insanlarla doldurma!

Kimi sevdiysem gitti, Sen ayrıcalık yap ve gitme ne olur.

Benden başkası olmayacak. Kıskancım ben, o kadar!

En büyük siyasi parti kalbi geleceğe örgütleyen aşktır.

Gidene kal demek acımak gibiydi.

İnsan özledikçe durgunlaşır.

Bir keşkeye daha yer yok kalbimde.

O seni bitirdi, sen onu bitiremedin.

Güzel günler yakında demişlerdi.

Yıllar geçiyor yaralar değil..

Bütün kaygıları dağıtan güzel bir kelime var. Hayırlısı…

Seni şifrem yapacaktım ama "Karakter yetersiz" diyor..

Bizimkisi, bir ömür sürsün…

Sanki dünyamdaki bütün renkler kayboldu.

Ben, sonu böyle olsun diye sevmemiştim.

Aşk bir düşmanı bir arkadaşa dönüştüren tek güçtür.

Her zaman gülümsemeyle tanışalım, çünkü gülümseme sevginin başlangıcıdır.

Eğleniyorum. Çünkü, kendim gibi davranıyorum. Sevdiğim şeyi yapıyorum. Önemli olan da bu değil mi?

Birisi tarafından derinden sevilmek size güç verir, birisini sevmek size cesaret verir.

Gerçek bir arkadaş, dünyanın geri kalanı dışarı çıktığında içeri giren kişidir.

Dostluk iki bedende bir akıldır.

Aşk müziğe ayarlanmış bir arkadaşlıktır

Nasıl KOYDUM ama? Seni insan yerine…

Ve bir gün kalem diyecek ki; bu kadar yazdığın yeter. Artık çiz gitsin!

Piyangonun sana çıkmadığına çok şaşırdım hâlbuki bütün numaralar sendeydi.

Cesur olmak, karşılık olarak hiçbir şey beklemeden, koşulsuz sevmektir.

Kalbim karla karışık aşk yaşıyor bugünlerde, beynim ise dolu dolu seni düşünüyor.

Sana biraz adam ol diyeceğim seni de zor durumda bırakmak istemiyorum.

Sözler

TUMBLR SÖZLERİ

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İnsanlar başarı, popülerlik ve para isterler, ama ben sadece seni istiyorum. Yani asıl hazineyi.

Şarkı söylemek,daha fazla anılarımız olan insanlarla güzel. Seninle her şarkıda buluşur ruhum.

Seni seviyorum dediğim için asla pişman olmadım.

Eğer sen bir rüyaysan, asla uyanmak istemem.

Şimdi bazı şeyleri suskunlukla geçiştireceğim.

İnsana saygımı korumak için insanlarda uzak duruyorum.

Karanlıkta kalırsan gölgen bile seni yalnız bırakır.

Yarından bu kadar korkarken, bugünü nasıl yaşayacaksın.

Yine de kıyamıyorsun. seni paramparça etse de onun yanında ağlayıp, onun yanında gülmek istiyorsun. İşte burası, tamamen çaresizlik.

Unutmayacağım. Sana en çok ihtiyacım olduğu anda beni görmezden gelişini.

Yeterince sabırdan sonra bir boş vermişlik geliyor.

Her zaman inandığım bir şey vardır, iyi kalpli olmak. Mükemmel olmaktan çok daha iyidir.

Üç şeyden yoruldum: ağlamak, affetmek, hayal kurmak.

Aşk, iki bedende yaşayan bir tek ruhtan oluşur.

Bazen inanmak, en büyük kumardır.

Senin çelme taktığın yerden başlıyorum hayata.. Varsın yara içinde kalsın dizlerim, Yüreğim kadar acımaz nasıl olsa.

Para herşeyi yapar diyen adam, para için herşeyi yapan adamdır.

Kalbi kırılmış kadın öyle bi susar ki tribine bile hasret kalırsın.

Canım ol. Sevdiğim ol. Sevenim ol. Dostum ol. Ailem ol. Ama asla pişmanlığım

olma. Dayanamam.

Sonra sen geldin. Güldün, Sarıldın. Gönlümdeki en kurak topraklar, papatya bahçesi oldu.

Şimdi sen; Uzattığın elini tutmayan ele mi dargınsın, Yoksa tutmayacak bir ele uzattığın için, kendine mi kızgınsın?

Gitgide alışıyorum sana, hiçbir alışkanlık bu kadar güzel olamaz.

Sabret, sen sabrettiğin kadar, arzuların senin olacak..

Aslında ben seni olduğun gibi kabul ederim de sen olmamışsın sıkıntı orada..

Yeryüzündesin. Bunun bir tedavisi yok.

Hangisi daha kötü olurdu? Canavar olarak yaşamak mı yoksa insan olarak ölmek mi?

Beni unutma… Bilirsin unutulmak dokunur her insana…

Zarafet göze batmak değil, akılda kalmaktır.

Mutlu olmakla mutsuz olmanın arasında bir yerde kaybolup gitmekten korkuyorum.

İnsanların hiçbir şey öğrenecek vakitleri yok artık. Her şeyi satıcılardan hazır alıyorlar. Ama dost satan bir satıcı olmadığından insanların dostları da yok artık.

Dünyada kazanmış görünüpte ahirette kaybedenlerden eyleme Allah`ım.

En kötü günlerinde yanında biri varsa omzuna başını rahatlıkla koyabiliyorsan çok şanslısın, kıymet bil.

Hayatta en büyük zevk, başkasının "yapamazsın" dediğini yapmaktır.

Hayatta yaptıklarımız, sonsuzlukta yankılanır.

Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah`a hamdolsun.

Çocuklar "hiçbirşey"de her şeyi bulurlar. Yetişkinler ise "her şey"de hiçbirşeyi.

Sözler

İki şeyi asla unutma! Allah`ı ve ölümü. İki şeyi de unut; Yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü.

Seni sevmenin nasıl bir şey olduğunu kelimelere dökemiyorum sevgilim.

Seni ne kadar çok sevdiğimi göstermek için bir ay, bir yıl hatta bir asır bile yeterli değil bir tanem.

ÖIdürmemektir feIsefeIeri bir karıncayı dahi, fakat yaşatmayı biImezIer.

Ve kitapIar, hayat yoIcuIuğunun hudut taşIarı…

"SakIandığı yerde unutuImuş bir çocuktum ben."

AğIamak… YaInız gözyaşı dökebiIen insan anIayabiIir kimi şeyIerin hikmetini.

Sahi, iyi mi geceIer?

Bi sor bakaIım güzeI günIer geIse biIe yaşayacak hevesimiz kaImış mı diye.

Şimdiye kadar hayatıma giren insanIardan hiçbiri bana "sen benim için hiç çabaIamadın" diyemez. İyi mi kötü mü biImiyorum ama içim rahat.