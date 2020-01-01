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En güzel yeni yıl kutlaması

Ermenek Mahallesi'nde hizmet veren Muratpaşa Belediyesi Türkan Saylan Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yeni yılını, kendi hazırladıkları yılbaşı kartı ve kağıt çiçeklerle kutladıMuratpaşa Belediyesi'nin sosyal kreşlerinde okul öncesi eğitim...

01.01.2020 11:11 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:16 En güzel yeni yıl kutlaması
Mahallesi'nde hizmet veren Belediyesi Türkan Saylan Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yeni yılını, kendi hazırladıkları yılbaşı kartı ve kağıt çiçeklerle kutladı

Muratpaşa Belediyesi'nin sosyal kreşlerinde okul öncesi eğitim gören çocuklar, değişik etkinliklerle 2020'yi karşıladı. Muratpaşa Belediyesi Türkan Saylan Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri de, özel yılbaşı kutlama kartı ve kağıt çiçek hazırladı. Türkan Saylan Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, hazırladıkları kutlama kartı ve çiçekleri, ziyaret ettikleri Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a hediye etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal; 'Başkan amca yeni yılın kutlu olsun' diyen çocuklarla birlikte pasta keserek yeni yılı kutladı. Başkan Uysal, çocuklara; belediyenin, Azize Kahraman Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde açtığı mesleki eğitim kurslarından olan Amigurimi oyuncak örgü bebek kursunun öğretmeni Mümine Uysal ve kursiyerlerin ördüğü oyuncak bebeklerle, çeşitli oyuncaklar hediye etti. - ANTALYA

Türkan Saylan, Ümit Uysal, Muratpaşa, Ermenek, Güncel

Kaynak: İHA

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