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En hızlı aksiyon TFF'den

Covid-19 öncesi ve sonrası futbol ekonomisi raporuna göre Avrupa'da liglerle ilgili en hızlı kararı alan ülke Türkiye oldu.

28.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:55
En hızlı aksiyon TFF'den
Covid-19 öncesi ve sonrası futbol ekonomisi raporuna göre Avrupa'da liglerle ilgili en hızlı kararı alan ülke Türkiye oldu. İlk vakanın görülmesinin hemen ardından seyircisiz oynanma kararı alınırken, 8 gün sonra ise ligler askıya alındı.
Aktif Bank tarafından hazırlanan Covid-19 öncesi ve sonrası futbol ekonomisi raporunda ilginç tespitler ortaya çıktı. Avrupa'da futbolun durmasına neden olan salgında en hızlı şekilde harekete geçen ülke Türkiye oldu. İlk vakanın 11 Mart'ta görülmesi üzerine 12 Mart tarihinde maçların seyircisiz oynanmasına karar verilirken, 19 Mart tarihinde ise maçların süresiz ertelenmesine karar verildi. Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından liglerin ertelenmesine 8 gün sonra karar verilirken, Avrupa'da bu sürenin bir hayli uzun olması dikkatlerden kaçmadı. Birçok ligde ise vaka görülmesine karşın maçlar seyircili olarak oynanmaya devam etti.
İLK OLARAK ALMANYA BAŞLAYACAK
Avrupa'da korona virüs nedeniyle ilk vakalar ocak ayında ve şubat ayının ilk haftalarında görülmeye başlandı. İngiltere'de ilk vaka 31 Ocak tarihinde görülürken, liglerin seyircisiz oynanması kararı 12 Mart'ta alındı. Alınan bu karardan 1 gün sonra, 13 Mart tarihinde 13 Mart tarihinde ligler belirli bir süre ertelenirken, 3 Nisan'da ise süresiz olarak ertelendi. Premier Lig için öngörülen başlama tarihi 6 Haziran olarak gösteriliyor. Almanya Bundesliga'da da uzun süre karşılaşmalar seyircili oynandı. Almanya'daki ilk vaka 4 Şubat tarihinde görülürken, 11 Mart tarihine kadar maçlar seyirciye kapatılmadı. Bu tarihte alınan seyircisiz oynama kararından 2 gün sonra karşılaşmalar ertelendi. Almanya'nın 9 Mayıs'ta ligleri başlatması planlanıyor. Avrupa'da liglere ilk olarak Almanya başlayacak.
EN UZUN SÜRE FRANSA'DA OYNANDI
Avrupa'da ilk vakanın en erken görüldüğü yerlerden birisi Fransa. 21 Ocak tarihinde ilk teşhisin konulmasının ardından ligler 10 Mart tarihine kadar seyircili şekilde oynandı. 49 gün boyunca seyircisiz oynama kararı almayan Fransa, maçların en uzun süre seyircili oynandığı ülke oldu. 10 Mart'ta seyircisiz oynama kararının alındığı Fransa'da ligler 13 Mart'ta ertelendi. Ligue 1'in 17 Haziran'da başlaması planlanıyor. İspanya ve İtalya'da da durum farksız. 2 ülkede de ilk vakalar 31 Ocak tarihinde görüldü. İtalya'da maçlar 4 Mart'a kadar, İspanya'da ise 10 Mart'a kadar seyircili olarak devam etti. İspanya'da 12 Mart'ta, İtalya'da ise 9 Mart'ta liglerin ertelenmesi kararı alındı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Avrupa, Güncel, Haber

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