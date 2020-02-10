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En hızlı araç şarj istasyonu hizmete girdi

Elektrikli araç şarj istasyonları günden güne artıyor.

10.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:47En hızlı araç şarj istasyonu hizmete girdi
Elektrikli araç şarj istasyonları günden güne artıyor. Zorlu Energy Solutions (ZES), son olarak 'da hizmete aldığı 180 W gücündeki elektrikli araç şarj istasyonu ile toplamda 292 şarj noktasına ulaştı.

'de elektrikli araçlar için oluşturulan şarj istasyonları yaygınlaşmaya devam ediyor. Türkiye'de hayata geçirdiği elektrikli araç şarj istasyonlarıyla, düşük emisyonlu, tasarruflu ve sessiz bir deneyim sunan elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasına katkıda bulunan Zorlu Energy Solutions (ZES), Türkiye'nin en hızlı elektrikli araç şarj istasyonu olarak tanıttığı istasyonu Manisa'daki Oksijen 0375'te açtı. ZES, şu an 158 farklı lokasyonda 292 şarj noktasıyla hizmet veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; söz konusu 180 kW'lık istasyon Türkiye'nin en hızlı şarj istasyonu niteliğine sahip.

Hayata geçirdiği elektrikli araç şarj istasyonlarıyla , Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir gibi Türkiye'nin büyük şehirlerini birbirine bağlayan ZES, aynı zamanda sürücülerin Ege ve Akdeniz kıyılarına da elektrikli otomobilleri ile kesintisiz sürüş yapmasını sağlıyor. Bununla beraber halihazırda elektrikli araç şarj istasyonu bulunan şehirlere de alternatif rotalar için iyileştirmeler yapan ZES, bu kapsamda lokasyon, şarj istasyonu ve soket sayısını da her geçen gün artırıyor. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Manisa, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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