En Hızlı Bentley: Bentayga Speed

Kaynak: Carmedya.com

CARMEDYA - Bentley 'in, Bentayga Speed modeli dünyanın en hızlı SUV modeli olarak kayıtlara geçti.Bentley'in, Büyük Britanya 'da tasarlanan, mühendislikçalışmaları tamamlanan ve el hüneriyle imal edilen SUV modeli Bentayga Speedgünümüze kadar piyasaya sürülen en güçlü ve performans odaklı Bentayga özelliğinitaşıyor. 2007 yılında Continental GT ile doğan Speed modellerinin uzun yıllaradayanan geleneğinin ışığında tasarlanan model, geçen yıl zorlu Pikes PeakInternational Hill Climb'da seri üretimi yapılan SUV rekorunu kırdığından buyana Bentayga'nın performans limitlerini daha da zorluyor.626 HP güç üretiyorSeri üretime geçilen dünyanın en hızlı SUV modeli BentaygaSpeed'de ünlü 6 litrelik W12 motorunun geliştirilmiş 626 HP'lik (635 PS) birversiyonu yer alıyor ve motor 306 km/s azami hıza ulaşıp 0'dan 100 kilometrehıza 3,9 saniyede ulaşıyor. Artan performans seviyelerine uygun olmasıaçısından, Bentayga Speed'in amaca uygun dış görünümü dikkatçekiyor.Koyulaştırılmış farlar, gövde renginde yan etekler ve çarpıcı arkarüzgarlık SUV'nin performans detaylarını tamamlıyor. Koyulaştırılmış radyatörve tampon ızgaraları, üç farklı kaplama seçeneğiyle sunulan 22 inç'lik eşsizjant tasarımı ve Speed'e özgü arma spor tasarım özelliklerini tamamlayıcınitelikte.Dört tekerlekten çekiş sistemiTüm Bentayga modellerinde olduğu gibi, dört çeker sürüşsistemine sahip Speed'de Elektronik Diferansiyel Kilidi ve sekize kadar SürüşDinamiği modu bulunuyor. Sport moda özgü mühendislik revizyonları daha dinamikbir sürüş sağlarken, daha büyük bir egzoz yapısı ile daha sert bir süspansiyonayarı sürücünün sürecin parçası haline gelmesini sağlıyor.Kişiselleştirme opsiyonuBir dizi özel opsiyon vasıtasıyla, müşteriler BentaygaSpeed'i kendi gereksinimlerine göre kişiselleştirebiliyor. Bu opsiyonlararasında karbon seramik frenler, masaj fonksiyonlu 22 yönde ayarlanabilir önkoltuklar, karbon fiber ön paneller, Bentley arka-koltuk eğlence sistemi (RSE)ve ruh haline göre ayarlanabilen aydınlatma bulunuyor.0-100 km/s hızlanması 3.9 saniyeYeni modelde Bentayga'nın olağanüstü kabiliyetleri yenidüzeylere çıkarılıyor, 6 litrelik W12 çift turbo şarjlı mevcut modeldeki 608PS'lik azami güç seviyesi yeni Speed'de 626 HP'ye (635 PS) çıkarılmış durumda.900 Nm'lik (664 lb.ft) tork sayesinde otomobil zorlanmadan hızlanabiliyor.İstisnai performans, konfor ve kontrol özellikleri sunanyeni Speed'in azami hızı da 301 km/s'den 306 km/s'ye yükseltilirken, 0-100 km/shızlanma süresi 4,1 saniyeden 3,9 saniyeye indirilmiş durumda bulunuyor.Sürüş moduda var.Bentayga modelleri arasında performans açısından zirvedebulunan Speed'de dört karayolu Sürüş Dinamiği modu mevcut: Bir uçta Comfortmodu bulunurken, diğer uçta Bentley ve Sport modu bulunuyor. Kendi sürüşayarlarını oluşturmak isteyen sürücülere yönelik Custom modu da bulunuyor. YalnızcaSpeed modeline yönelik olarak Sport modu W12 motoru ve sekiz vitesli otomatikşanzımanın yanı sıra süspansiyon ve Bentley Dynamic Ride'dan daha hızlı yanıtalınması amacıyla yeniden kalibre edildi. Bunun sonucunda daha dinamik veinsanı içine çeken bir sürüş deneyimi ortaya çıkıyor.Teknoloji konusunda da geliştirildiBentley Dynamic Ride rakipsiz bir 48V sistemini kullanandünyadaki ilk elektrik aktif devrilme kontrol teknolojisi. Bu sistem viraj almasırasında ortaya çıkan yan dönüş güçlerine anında karşılık verirken lastiktemasını azami seviyeye getirerek sınıfında lider kabin stabilitesi sunarkensürüş konforunun en üst seviyede olmasını sağlıyor ve kontrolü mükemmelkılıyor.Kışkırtıcı tınılarOtomobili ilk çalıştırma ve vites düşürme esnasında öneçıkan daha büyük egzoz yapısı daha sert bir süspansiyon yapısıyla bir arayagelerek sürücünün yaşadığı deneyimi daha da keyifli hale getiriyor.Bentayga'nın sürekli dört çeker sürüş sistemi sınıfında lider kontrol ve tümarazi türlerinde sürüş kabiliyeti sağlarken, güçlü seramik frenler de opsiyonolarak sunuluyor.Güçlü frenlerBentayga Speed'in seramik frenleri bir Bentley modelinemonte edilen en büyük ve en güçlü fren takımını oluşturuyor. 6.000 Nm'lik azamifrenleme torku sunan fren takımı 1.000 °C'ye kadar olan sıcaklıklaradayanabilecek şekilde tasarlandı. Bunun yanında, demir fren takımlarına göre 20kg'ı aşan bir yük tasarrufu sağlanıyor.Yollarda Kendini Hemen Gösteren BentleyBentley Bentayga'nın zarif ve zamana meydan okuyan tasarımıön plana çıkıyor. Speed'in amaca uygun tasarımı, gövde rengindeki alt gövdetasarımı, gövde rengindeki ön ve arka splitter'ler ve çarpıcı arka rüzgarlıkSUV modelimizin atletik görünümünü daha da çekici hale getiriyor. Mütevazı vezarif Speed dokunuşları her iki ön kapının alt kenarlarını süslüyor.Bunun yanı sıra, Bentayga Speed'de alt ön ızgaranın alt tarafında gövde renginde bir ön panel bulunuyor. Speed'e özel olarak üretilen tampon ve radyatör ızgaraları modelin performans özelliklerini vurgulayan koyulaştırılmış bir matris şeklinde tasarlandı. Koyulaştırılmış ön ve arka lambalar Speed'in kendine has özelliklerinden başka birini temsil ediyor. Bentley'nin modern Black Specification modelini tercih eden müşterilere yönelik üç farklı kaplama (gümüş, koyulaştırılmış veya siyah) seçeneğiyle sunulan 22 inç'lik, 10 telli jant tasarımı modelin görünümünü tamamlıyor.Lüks kokpitCrewe, İngiltere 'de el hüneriyle tasarlanan Bentayga'nınkabini modern İngiliz tasarımının somut bir örneğini teşkil ediyor. BentaygaSpeed'de eşsiz tasarım hatlarının vurgulanması amacıyla farklı renklerin kullanıldığıyeni bir iç tasarım sunuluyor. Bu farklılığın merkezinde bir Bentayga modelindeilk kez kullanılan Alcantara bulunuyor. Tasarım hatları kapı ve kapı koluçevresinde, koltuk minderlerinin ve koltuk arkalığı yastıklarının kenarında vealt konsolda bulunan zarif'tasarımlar' ile kendini daha iyi gösteriyor.Dikişlerde kontrast renk kullanımı tüm Bentayga modellerinde mevcut. Beş koltukyerine dört koltuklu olan tüm Speed modellerinde minder destek bölümlerinde,koltuk arkalıklarının üst kısımlarında, kapı pedlerinde ve bagaj kapaklarındakielmas şeklindeki işlemelerde de bu tasarım uygulanmış.Bentayga müşterilerinin opsiyonel olarak koltukarkalıklarının üst kısmına Bentley kanatlarını işlettirebilmesine karşın, yeniSpeed modellerinin hem baskı dikişlerinde hem de kontrast dikişlerinde bukanatların yerini 'Speed' kelimesi alıyor. Metal bir Speed yazısı yolcutarafındaki konsolu süslerken, lüksten ödün vermeyen kabinin girişinde Speedyazısının bulunduğu aydınlatmalı bir basamak sacı yolcuları karşılıyor.The post En hızlı Bentley: Bentayga Speed appeared first on Carmedya.