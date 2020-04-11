Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

En istikrarlısı Silviu Lung ve Lopes

Hes Kablo Kayserispor'da geride kalan 26 hafta sonunda en çok süreyi kaleci Silviu Lung ve sağ bek Miguel Lopes aldı.

11.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:18
En istikrarlısı Silviu Lung ve Lopes
Hes Kablo Kayserispor 'da geride kalan 26 hafta sonunda en çok süreyi kaleci Silviu Lung ve sağ bek Miguel Lopes aldı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da 2019-2020 futbol sezonunda geride kalan 26.hafta sonunda en çok süreyi bin 890 dakika ile Lung ve Lopes aldı. Kadroda tek süre almayan isim ise kaleci Hakan Arıkan oldu.

Hes Kablo Kayserispor'da futbolcuların sahada kaldıkları süreler:

Silvi Lung - 1.890 dakika

Miguel Lopes - 1.890 dakika

Brice Dja Djedje - 1.872 dakika

Bernard Mensah - 1.695 dakika

Pedro Henrique - 1.533 dakika

Ben Rienstra - 1.287 dakika

Karahan Yasir Subaşı - 1.268 dakika

Hasan Hüseyin Acar - 1.130 dakika

Aymen Abdennour - 903 dakika

Muris Mesanovic - 794 dakika

Gustavo Campanharo - 745 dakika

Artem Kravets - 725 dakika

Ziya Alkurt - 702 dakika

Diego Angelo - 630 dakika

Emre Taşdemir - 611 dakika

Cristian Sapunaru - 540 dakika

Mert Kula - 515 dakika

Emre Demir - 501 dakika

İsmail Çipe - 450 dakika

Mario Situm - 429 dakika

Zoran Kvrzic - 315 dakika

Aksel Aktaş - 156 dakika

Enver Cenk Şahin -150 dakika

Paul Ntep - 140 dakika

Nurettin Korkmaz - 129 dakika

Ramazan Emirhan Civelek - 90 dakika

Oğuzhan Çapar - 90 dakika

Anthony Uzodimma - 90 dakika

Ömer Uzun - 89 dakika

Levent Gülen - 82 dakika

Alpay Çelebi - 5 dakika - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayserispor, Hes Kablo, Miguel, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Ronaldo’dan sonra kardeşi de ortalığı karıştırdı! Yasağı delip kaçtı Spor
Ronaldo'dan sonra kardeşi de ortalığı karıştırdı! Yasağı delip kaçtı
Menajerine tam yetki veren yıldız futbolcu G.Saray’dan ayrılıyor Spor
Menajerine tam yetki veren yıldız futbolcu G.Saray'dan ayrılıyor
Talisca heyecan yarattı! Sergen’i etiketlediği paylaşım dikkat çekti Spor
Talisca heyecan yarattı! Sergen'i etiketlediği paylaşım dikkat çekti
Sneijder’in gözü Fatih Terim’in koltuğunda! Spor
Sneijder'in gözü Fatih Terim'in koltuğunda!
G.Saray, tecrübeli ismin sözleşmesini uzatıp maaşını düşürecek Spor
G.Saray, tecrübeli ismin sözleşmesini uzatıp maaşını düşürecek
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Spor
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Emre’nin F.Bahçe’deki yeni görevi netleşti! Türkiye’de bir ilk olacak Spor
Emre'nin F.Bahçe'deki yeni görevi netleşti! Türkiye'de bir ilk olacak
Ünlü modelin köpek sevgisi, yıldız futbolcuyla aşkını ortaya çıkardı Spor
Ünlü modelin köpek sevgisi, yıldız futbolcuyla aşkını ortaya çıkardı
Haberler ›› Spor ››En istikrarlısı Silviu Lung ve Lopes - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

17:00: Mesut Özil tesisleri korona virüs engeline takıldı - Spor 16:48: Türkiye Tekvando Federasyonu, sporcular ve antrenörler için antrenman videoları hazırladı - Spor 16:38: Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı - Spor 16:01: Isparta 32 Spor Kaptanından "Özledik" mesajı - Spor 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin 15:33: Pınar Karşıyaka'da yabancılardan sadece Tony Taylor, İzmir'de kaldı! - Spor 14:46: Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı - Haber