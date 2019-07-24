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En İyi Asistler: Tanguy Ndombele Vs Juventus

Tanguy Ndombele, sezon öncesi ilk İtalyan Tottenham Hotspur asistanını İtalyan şampiyonlar Juventus'a karşı düzenledi. Ndombele topu uzaklaştırmak için Lucas Moura adına topu uzaklaştırdı.

24.07.2019 20:06
En İyi Asistler: Tanguy Ndombele Vs Juventus
Tanguy Ndombele, sezon öncesi ilk İtalyan Tottenham Hotspur asistanını İtalyan şampiyonlar Juventus'a karşı düzenledi. Ndombele topu uzaklaştırmak için Lucas Moura adına topu uzaklaştırdı. En İyi Asistler: Tanguy Ndombele Vs Juventus

Tottenham Hotspur, Lucas Moura, Juventus, Spor

Kaynak: Dugout

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