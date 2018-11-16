En İyi Bildiri ve En İyi Eser Ödülü KISBÜ Akademisyenlerine

İLKİ KIBRIS'TA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

İlki Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde Lefkoşa'da düzenlenen kongrenin ikincisi Kapadokya'da, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

BİLDİRİLERİNİ SUNDULAR

KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer'in açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği etkinlikte ayrıca KISBÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ülkü Tosun, KISBÜ Öğretim Üyesi Dr. Nebiye Konuk, KISBÜ Öğretim Görevlisi Servet Yalçınkaya, KISBÜ Öğretim Görevlisi Selime Güntaş ve KISBÜ Öğretim Görevlisi Büşra Mollaahmetoğlu bildirilerini sundular.

EN İYİ BİLDİRİ VE EN İYİ ESER ÖDÜLÜ KISBÜ'YE

Ayrıca KISBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yurdagül Mehmetoğlu tarafından hazırlanan ve Kongre'de sergilenen eserler arasında " Ejderârâ ile Cihânârâ" isimli çalışmasıyla Sanat Dalı'nda "En İyi Eser Ödülü", Dr. Nebiye Konuk ve Öğr. Gör. Büşra Mollaahmetoğlu tarafından hazırlanan "Kıbrıslı Türklerde Dine Bakış: İnanç ve Ritüeller" konulu çalışma Sosyal Bilimler alanında "En İyi Bildiri" ödüllerine layık görüldü.

BİLDİRİLER BEĞENİ TOPLADI

KISBÜ Akademisyenlerinin EMI Kongresi'nde sunduğu bildiriler şu şekilde:

-Dr. Nebiye Konuk & Öğretim Görevlisi Büşra Mollaahmetoğlu'nun ortak çalışması "Kıbrıslı Türklerde Din Yaklaşımı: İnanç ve Dini Törenler",

-Dr. Nebiye Konuk & Öğretim Görevlisi Selime Güntaş'ın ortak çalışması "Sosyal Medya Kullanımı Eğitimi ve Bir Eğitim Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı",

-Dr. Nebiye Konuk'un çalışması "Bir Sosyal Medya Aracı Olarak İnstagram Kullanımı ve Kişisel İletişim Kaygısı Üzerine Üniversite Öğrencileri İle Araştırma",

-Yrd. Doç. Dr. Ülkü Tosun & Öğretim Görevlisi Servet Yalçınkaya'nın ortak çalışması "Üniversite Öğrencilerinin Akademik çalışmalarında Sahteciliğe Yönelme Eğilimleri: Kuzey Kıbrıs Örneği",

3.'SÜ TEKRARDAN KISBÜ'DE

Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi'nin 3.'sünün tekrardan Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde yapılması planlanıyor.