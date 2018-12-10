En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü'ne Layık Görülen Kübra Süzgün, Sahnede Gözyaşlarına Boğuldu

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, dün akşam Zorlu Center'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecede 'En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü'nü hak eden Kadın dizisinin genç oyuncusu Kübra Süzgün, ödül aldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu.

AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI

Gecede En iyi Çocuk Oyuncu Ödülü'nün sahibi 'Kadın' dizisinden Kübra Süzgün ile Ali Sami Sefil, 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinden Demir Birinci oldu. Ödülünü, dizide annesini canlandıran Özge Özpirinçci'nin elinden alan Kübra Süzgün ağlamaktan konuşamadı.

ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ SAKİNLEŞTİRDİ

Genç oyuncuyu sakinleştirmek ise dizide annesini oynayan Özge Özpirinççi'ye kaldı.

HIÇKIRIKLAR İÇİNDE TEŞEKKÜR ETTİ

Sahnede bir süre kaldıktan sonra eline mikrofonu alan Kübra Süzgün, hıçkırıklar içinde rol aldığı dizinin yapımcısına ve yönetmenlerine teşekkür etti.

Kübra Süzgün, Özge Özpirinççi ve Ali Semi Sefil/ Kadın

Demir Birinci/ Sen Anlat Karadeniz