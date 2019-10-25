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"En iyi elma" yarışması düzenlendi

Niğde'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda "en iyi elma" yarışması yapıldı.

25.10.2019 18:18
Niğde'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda "en iyi elma" yarışması yapıldı.
Fuarın üçüncü gününde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ziraat Odası tarafından organize edilen yarışmaya, 20 elma üreticisi katıldı.
Elmaların; rengi, şeker oranı ve tadıyla değerlendirildiği yarışmada, üreticilerden Kadir Tulgar'ın yetiştirdiği elma birinci, Yahya Özşahin'in elması ikinci ve Ercan Güler'in elması üçüncü seçildi.
Dereceye giren yarışmacılara çeyrek altın, katılımcılara ise ağaç budama makası hediye edildi.
Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'nin, elma üretiminde Türkiye'de üçüncü olduğunu söyledi.
Niğde elmasını birinci sıraya getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Baş, gelecek senelerde düzenlenecek fuarlarda, kentin öne çıkan ürünlerine daha fazla ağırlık vereceklerini ifade etti.
Yarışmada birinci olan elma üreticisi Kadir Tulgar, çok mutlu olduğunu aktardı.
Kazandığı ödülü Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını belirten Tulgar, 10 yaşından beri elma üretiminde yer aldığını ve sürekli elma tükettiğini dile getirdi.

Ercan Güler, Niğde, Güncel

Kaynak: AA


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