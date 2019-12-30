"En İyi Erkek Oyuncu" ödülü ile döndü

Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm tarafından, 20-26 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenen 7. Uluslararası Antakya Film Festivali'nin 'Altındefne' ödülleri açıklandı.

"Omar ve Biz" filminindeki başarılı performansla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne Cem Bender layık görüldü.

Yönetmenlerden Mehmet Bahadır Er; Zor bir karakteri başarıyla hayata geçiren Cem Bender'e profesyonelliği, disiplini ve insanlığı ile filme kattıkları için teşekkür etti, bu ödülü fazlasıyla hak ettiğini" belirtti.

Omar ve Biz, Türkiye | Yunanistan sınırında yaşayan emekli komutan İsmet (Cem Bender)'in komşusu Sabri (Menderes Samancılar)'nin hayatını kurtaran iki göçmeni evinde misafir etmeye başlaması ile istemediği iki yeni komşusuyla arasındaki derin çatışmalı hikâyeyi anlatıyor.

Kültür Bakanlığı destekli ve TRT ortaklığı ile çekilen "Omar ve Biz"festival yolculuğuna 35.Varşova Film Festivali'nde aldığı ödül ile başladı, ilk gösterimin ardına yeni yıla kadar geçen iki buçuk ayda 11 ulusal ve uluslararası festivale katıldı ve 9. Malatya Uluslararası Film Festivali , 7. Kayseri Film Festivali'nin ardına şimdi de 7. Uluslararası Antakya Film Festivali'nden ödül ile döndü...