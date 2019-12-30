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En İyi İş İnsanı Ödülü Demirtaşoğlu'na

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Türkiye Doğu Ödülleri kapsamında "Yılın En İyi İş İnsanı" ödülünün sahibi oldu.

30.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:45 En İyi İş İnsanı Ödülü Demirtaşoğlu'na
Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Doğu Ödülleri kapsamında "Yılın En İyi İş İnsanı" ödülünün sahibi oldu.

'da düzenlenen Türkiye Doğu Ödülleri sahiplerini buldu. Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu "Yılın En İyi İş İnsanı" ödülüne layık görüldü.

Ödül töreni sonrasında konuşan Demirtaşoğlu, "2023 Türkiye vizyonuna katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığını da böylesi güzel bir ödülle aldık. Ben bu ödülü Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği adına alıyorum. 2019 yılını 2 milyar dolarlık ihracatla kapatan derneğimiz her yıl bu ihracatını artırarak yoluna devam edecek. 2023 yılında yapmayı hedeflediğimiz 7 milyar dolarlık ihracatla ülkemizin büyümesine omuz vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Diyarbakır, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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