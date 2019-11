En iyi köpek cinsleri! Samoyed, chihuahua, akita, border collie, bull terrier, yorkshire terrier, shih tzu, danua, chow chow, papillon köpek cinsleri

Hayvan dostlarımzı seven biriyseniz ve köpek sahibi olmak istiyorsanız samoyed yavru, chihuahua köpek, akita köpek, border collie yavru, staffordshire bull terrier, american pit bull terrier, danua köpek, danua cinsi köpek, chow chow yavru, papillon köpek hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Yetrinc bilgi edinip size uygun köpek cinsini belirledikten sonra chow chow, papillon, samoyed, chihuahua , akita, border collie, bull terrier, yorkshire terrier, shih tzu ve danua köpek cinleri içindne seçim yapabilirsiniz.

SAMOYED KÖPEK CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ

Samoyed , 19. yüzyılda modern ırkların ortaya çıkışını önleyen bir bazal cins olarak tanımlanmıştır .Samoyed sadece beyaz değil aynı zamanda daha geniş bir renk çeşitliliğine sahip bir köpektir. Samoyedler başlangıçta Sibirya'daki Samoyede halkına avlanma, ren geyiği sürüsü ve taşıma kızakları için kullanılıyordu.Fridtjof Nansen , kızak köpeği kullanımının kuzeyi keşfetmenin tek etkili yolu olduğuna ve Samoyed'leri kutupsal seferlerinde kullandığına inanıyordu.

Samoyed köpeği erkeklerde omuz 21-23,5 inç (53-60 cm) ve dişilerde 19-21 inç (48-53 cm) dir.Samoyed gözleri genellikle siyah veya kahverengidir ve badem şeklindedir. Mavi veya diğer renkli gözler oluşabilir.

Samoyed kulakları kalın ve kürkle kaplı, üçgen şeklinde ve diktir. Neredeyse hep beyazdırlar, ancak genellikle kulakların uçları çevresinde açık-koyu kahverengi bir renk tonuna sahip olabilirler.

Samoyed kuyruğu, cinsin ayırt edici özelliklerinden biridir.Soğuk havalarda, Samoyeds ek sıcaklık sağlamak için kuyruklarıyla burunlarının üzerinde uyuyabilir. Neredeyse tüm Samoyed'lerrahat olduklarında kuyruklarının düşmelerine izin verir

Samoyed'ler yoğun, çift katmanlı bir posta sahiptir. Son kat , beyaz, ancak gümüş renginin bir ipucu olan uzun, kaba ve düz koruyucu tüyleri içerir. Bu üst tabaka astarı tutarnispeten temiz ve döküntü içermez. Alt tabaka veya alt tabaka, köpeği sıcak tutan yoğun, yumuşak ve kısa bir kürkten oluşur. Astar tipik olarak yılda bir veya iki kez ağır şekilde tutulur ve bu mevsimsel işleme bazen "üfleme ceketi" denir. Bu, Samoyed'lerin ancak o dönemde döküleceği anlamına gelmez; İnce tüyler (mevsimsel dökülme sırasında yoğunlaşan yoğun kümelenmelere karşı) tüm yıl boyunca dökülecek ve kumaşa yapışmaya ve havada yüzmeye eğilimli olacaktır. Standart Samoyed, bisküvi ve beyaz renk karışımının bir karışımı olarak gelebilir, ancak saf beyaz ve tüm bisküvi köpekleri yaygındır.

Samoyed

CHİHUAHUA KÖPEK CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ

Bir Chihuahua'nın davranışı, ebeveynlerinin ve büyük ebeveynlerinin genetik mizacına bağlıdır. Küçük bedenleri, onları daha büyük hayvanlardan kaynaklanan yaralanma ve saldırılara karşı hassas ve kırılgan hale getirir. Tüm köpekler gibi, uygun sosyalleşme ve eğitimden yararlanırlar. Chihuahualar, bir muamele veya pozitif güçlendirme ile ödüllendirildiğinde daha iyi öğrenme eğilimindedir. Doğru bir eğitim ile bir Chihuahua ihtiyacı bu köpeğin çok zeki olabilir. Köpeğinizi yetiştirme şekliniz davranışlarını etkileyecektir.

Chihuahualar kolayca korkabilir veya saldırıya neden olabilir, bu nedenle küçük çocuklu evler için genellikle uygun değildir. Cins, belirli bir kişiye şiddetle sadık olma eğilimindedir ve bazı durumlarda kişinin, özellikle diğer insanların veya hayvanların etrafında, aşırı korumacı hale gelebilir ve genellikle eşlik etmeyi tercih eden bir "klan" doğasına sahip olma eğilimindedir

Chihuahualar kolayca üşüdüğü için yoğunluğunu sevme eğilimindedirler ve genellikle yastıklarda, çamaşır engellerinde ve battaniyelerde kendilerini sararlar. Genellikle örtülerin altında veya yatağın dibinde bulunurlar. Chihuahualar güneş ışığında da zaman geçirir Chihuahua'lar bazen kediler gibi davranır ve genellikle yastığın tepesinde, bir koltukta en yüksek noktaya tırmanır ve bir topun içine kıvrılır. Chihuahuaların kendine özgü bir kişiliği vardır. Uyanık olma eğilimindedirler ne istediklerini size bildirmek için kolayca kendilerini ifade edebilirler. Chihuahualar genellikle korku göstermezler.

Chihuahua

AKİTA KÖPEK CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ

Akitanın karakteristik fiziksel özellikleri arasında, boynun kemerinden sonra hafif bir açıyla yerleştirilmiş dik, üçgen kulaklara sahip büyük, ayı benzeri bir bölüm bulunur. Ayrıca, Akita'nın gözleri küçük, koyu, derinlemesine yerleştirilmiş ve üçgen şeklindedir. Akita'ların kalın çift katları ve sıkı, iyi kedi benzeri ayakları vardırKuyrukları arka üstünden yumuşak veya iki kat kıvrılarak taşınır.

Olgun Amerikan tipi erkeklerde, tipik olarak, alt kısımlarında 66-71 cm ölçülür ve 45-59 kg arasındadır. Olgun dişiler tipik olarak 61-66 cm ölçülür ve 32-45 kg arasındadır.

Akita

BORDER COLLİE KÖPEK CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ

Son derece zeki, son derece enerjik, akrobatik ve atletik kabul edilirler, ve köpek sporlarında büyük başarı ile rekabet eder.

Border cornellie, diğer birçok ırktan çok daha fazla günlük fiziksel egzersiz ve zihinsel aktivite gerektirir.Border collie, en zeki köpek ırkı olarak kabul edilir. Border cornellienin birincil rolü çoban köpeği olmakla beaber olmakla birlikte, cins bir evcil hayvan olarak giderek daha popüler hale gelmektedir.

Eğitilebilir olduklarından, uygun sosyalleşme eğitimi verildiğinde, diğer evcil hayvanlarla dostane bir şekilde yaşayabilirler.

Amerikan Border Collie Association, ırkı bir evcil hayvan olarak kabul etmeden önce sahiplerinin, border cornellienin yüksek enerjisine ve olağanüstü dayanıklılığına orantılı olarak düzenli egzersiz yapmalarını sağladığından emin olmalarını önerilir. Border cornellie, zorlu hayvanları kontrol etmek için deneyimini, kişiliğini ve zekasını kullanarak, günde kilometrelerce koşabilir. .

Border cornellie "keskin nişancı" köpekler olarak kullanılmasına rağmen, nezaket ve duyarlılıklarını hem hastanelerde hem de yaşlılar için evde, kayıtlı bir "PAT köpeği" olarak istihdam edilenleri de vardır.

Border cornellie

BULL TERRİER KÖPEK CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ

Bull Terrier hem bağımsız hem de inatçı olabilir. Bu nedenle tecrübesiz bir köpek sahibi için uygun görülmemektedir. Her ne kadar engelleyici olsa da, özellikle insanlar için iyidir. Erken sosyalleşme, köpeğin diğer köpekler ve hayvanlarla iyi geçinmesini sağlayacaktır. Kişilikleri cesur, ruh dolu, eğlenceyi seven bir tavır, çocukları seven bir köpek ve mükemmel bir aile üyesi olarak tanımlanır.

Bull Terrier

YORKSHİRE TERRİER KÖPEK CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ

Yorkshire terrier, küçük olmasına rağmen, aktif, aşırı korumacı, meraklı ve ilgi gösteren bir köpektir. Zihinsel olarak sağlam ve duygusal olarak güvenli olanlar normalde kucak köpeklerinde görülen yumuşak itaatkâr mizacı göstermemelidir, ancak çoğu uygunsuz davranış nedeniyle bu davranışı sergiler. Bu nedenle, bir Yorkie'nin tipik küçük çocukları olan bir ev için uygun olmayacağı tavsiye edilir. Bunun yerine, daha saygın yetiştiricileri olan yaşlı aileler için rutin olarak sadece 10 yaşından büyük çocuklu ailelere, köpeğin rahatı için değil, daha çok çocuğun yararına toplanmaları için ideal şekilde eşlik ederler.

Yorkshire Terrier yetiştirmesi kolay bir köpek ırkıdır. Doğal olarak zekidirler. İyi seyahat ederler ve birçok ev için uygun evcil hayvanlarıdır. Küçük boyutlarından ötürü, sınırlı egzersiz yapmayı gerektirir, ancak insanlarla günlük etkileşime ihtiyaç duyarlar. Dikkat ve sevgi içinde gelişirler. Ancak birçoğu diğer köpeklerin etrafında daha çekingendir ve rahat olması için insanlarına yakın olmayı tercih eder.

Yorkshire terrier

SHİH TZU KÖPEK CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ

Shih Tzu, büyük siyah gözleri olan küçük bir köpektir . Onlar yumuşak ve uzun bir çift postu vardır. Bir Shih Tzu,26,7 cm ve ideal ağırlığı 4,5 ila 7,3 kg olmalıdır. Kulakları uzun kürklerle kaplıdır ve yoğun şekilde kürklü kuyruk arkaya kıvrılmış olarak taşınır. Port, herhangi bir renkte olabilir, ancak beyaz ve gri sıkça görülür.

Shih Tzu'nun mizacı köpeklerden köpeğe değişse de, cins sadık, şefkatli, giden, sevimli ve uyanık bir kişiliğe ve mizacına sahiptir. Diğer köpeklerin etrafında iyelikli olma eğilimindedirler. Eğitim ve uygun sosyalleşme, Shih Tzu'nun temel komutlara uyması için genç yaşta başlamalıdır. Çünkü Shih Tzu, eğitim konusunda inatçılığa yatkındır. Shih Tzu, uyanıklığı ve aktif doğası nedeniyle mükemmel bir bekçi köpeği olsa da, bu amaç için özel olarak yetiştirilmemiştir.Shih Tzu, arkadaşlarına yakın olmayı tercih ediyor ve yabancılara şefkatini daha fazla sunar. Samimi doğası gereği, Shih Tzu diğer köpeklerle ve çocuklarla ve yetişkinlerle iyi etkileşim kurma eğilimindedir. Bekarlar, çiftler ve büyük çocuklu ailelerle iyi uyum sağlarlar. Genel olarak Shih Tzu diğer evcil hayvanlarla iyi geçinir. Genellikle iyi davranırlar ve aileler için uygundurlar.

DANUA KÖPEK CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ

Almanya'da ortaya çıkan Danua köpeğinin atalarının İrlanda kurt köpeği, Mastiff ve tazılar olduğu düşünülüyor. Bu arada Danua zaten Mastiff köpek grubuna dahil ırklardan biri. 1876 yılında Almanya'nın ulusal köpeği seçilen Danua tüm dünyada tanınmaya başladı. Bugün Danua Almanya'da ortaya çıkmasının üzerinden geçen yüzlerce yılda dünyanın dört bir yanında tanınan ve beslenilen bir dost haline gelmiş durumda.

Yaşam Süresi: 10 yıl

Köken: Almanya

Ağırlık:

Erkek: 54-72 kg Dişi: 45-59 kg

Boy:

Erkek: 76-86 cm Dişi: 71-81 cm

Kullanım: Bekçi ve Av Köpeği

Yazımızın başında bu güne dek yaşamış olan en uzun köpeğin Zeus isimli bir Danua olduğunu söylemiştik, elbette Zeus kendi ırkdaşlarından daha uzundu ama yine de tüm Danualar için dev demek pek de abartı sayılmaz. Erkek Danuaların yükseklikleri en az 76-79, dişilerin yükseklikleri ise en az 71-76 santimdir ki bunların en az olduğunun da altını çizelim. Danuaların hem dişilerinin hem de erkeklerinin ağırlığıysa en az 50-82 kilo arasındadır. Danuaların kısa tüyleri siyah-beyaz, mavimsi gri, açık kahverengi, siyah, alacalı renklerde olabilir ve hangi renkte olursa olsun tüyleri mutlaka parlaktır. Danuaların gözleri genellikle koyu renkli olsa da açık renk tüyleri olan Danualarda bazen daha açık renkli gözler görülebilir. Gözleri de aynı tüyleri gibi parlaktır ve zeki ifadelidir.

Danua

CHOW CHOW KÖPEK CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ

Chow Chow, geniş bir kafatasına ve yuvarlak uçları olan küçük, üçgen, dik kulaklara sahip, kare şeklinde, sağlam şekilde köpektir. Cins,düz ya da pürüzlü çok yoğun bir çift post ile kaplıdır.Kürk, boyun bölgesinde özellikle kalın, kendine özgü bir kabarıklık veya yele görünümü veriyor . Kat gölgeli, kırmızı, siyah, mavi, tarçın, kahverengi veya krem olabilir. Bu renk çeşitlerinin tümü tüm ülkelerde geçerli olarak tanınmamaktadır. Düzensiz veya çok renkli paltolu bireylerin cins standardının dışında olduğu kabul edilir. Chow-Chow gözleri tipik olarak koyu renkli ve badem şeklindedir. Cins sıradışı mavi-siyah/ mor dili ve çok düz arka bacakları ile ayırt edilir ve oldukça stilize bir yürüyüşle sahiptir. Dudaklarında ve ağız boşluğunda ayırt edici mavimsi renge sahip tek köpek ırkıdır. Başka bir ayırt edici özellik kıvırcık kuyruktur. Kalın saçı var ve sırtında kıvrılmış yatıyor. Burun siyah olmalı, ancak mavi kaplı Chow-Chow'un masmavi bir mavi veya kayrak renkli bir burnu olabilir. Amerikan Kennel Kulübü'nün cins standartlarına göre, yarışmalar için başka hiçbir ton kabul edilemez.Ancak FCI ülkeleri kremada kendi renginde bir burun olmasına izin veriyor.

Chow chow

PAPİLLON KÖPEK CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ

Papillon, yeni numaralar öğrenmeleri çok kolay olan çok zeki ve kendine güvenen köpeklerdir. Bu köpekler çocuklarla ve yabancılarla etkileşime girebilir, ancak genellikle yeni insanların etrafında saklanır. Ayrıca, diğer evcil hayvanlarla iyi geçinmek için sosyalleştirilebilirler, ancak onları yaralayabilecekleri gibi, çirkin evcil hayvanlara veya pençeli kedilere dikkat edilmelidir. Düzgün sosyalleşmezse papillonlar güvenilmez ve diğer köpeklere ve insanlara karşı agresif eğilimler sergileyebilir. Papillons ayrıca çok eğlenceli ve şefkatli olabilir. Yaygın bir şekilde eşlik eden köpekler olarak bilinen, aktif ailelere ayak uydurabilecekleri ruh ve enerjileri vardır, ancak eşit derecede şefkatli bir sahibinin kollarında uyurken mutlu olmak için yeterince sakin olabilirler. Papillons, sahiplerini ortamındaki değişimler konusunda uyaracakları için mükemmel bekçi köpekleri olarak bilinir. Papillons'un en ikonik yönü, kulakları büyük ve iyi saçaklı, kelebek kanat benzeri bir görünüm veren kulaklarıdır. Papyonlar, rengarenk ya da beyazdır ve herhangi bir renkteki yamaları içerir.

Papillons'un mizacı mutlu, arkadaş canlısı, maceracı köpeklerdir. Utangaç veya agresif değiller. Papillons, mükemmel aile köpekleri yapar, ancak küçük bir çocuğun köpeğin davranışını anlamadığı ve köpeği üzecek bir şeyler yapma ihtimalini anlamadığı için herhangi bir köpek gibi küçük çocukların etrafında izlenmesi gerekir.