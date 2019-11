En iyi Kore dizileri! 2019'un en iyi Kore dizileri

Dizi keyfinize Kore dizileri ile farklı bir renk katmak ister misiniz? Kore dizilerini farklı ve özgün konsepti ile farklı bir dizi keyfi yaşayabilir, klasik dizi çizgiden farklı yapımlar izleyebilirsiniz. İşte tamamlanmış Kore dizileri, romantik komedi Kore dizileri, izlenmesi gereken Kore dizileri, fantastik Kore dizileri, Kore mini diziler, Kore okul dizileri, en iyi Kore dizileri listesi ve kısa Kore dizileri. 2019'un en iyi Kore dizileri ve En iyi Kore dizileri

KORE DİZİLERİ/ Hotel Del Luna

Ölü ruhların kaldığı bir oteli işletmek üzere çağrılan seçkin bir otelci, mekânın oldukça yaşlı sahibini ve onun tuhaf dünyasını tanımaya başlar.

Başroldekiler:Lee Ji-eun (IU), Yeo Jin-goo, Shin Jung-geun

Yaratıcılar:Oh Chung-hwan, Hong Jeong-eun, Hong Mi-ran

Hotel Del Luna

KORE DİZİLERİ/ Rookie Historian Goo Hae-Ryung

Özgür ruhlu Goo Hae-ryung, kadın tarihçiler için resmi bir devlet görevi açıldığını öğrenince, Joseon kraliyet sarayında âlim olarak yeni bir hayata başlar.

Başroldekiler:Shin Sae-kyeong, Cha Eun-woo, Park Ki-woong

Rookie Historian Goo Hae-Ryung

KORE DİZİLERİ/ Life

Kore'nin en iyi üniversite hastanesinde, hasta odaklı bir acil servis doktoruyla hastanenin yeni CEO'su arasında ideal ve çıkar çatışması yaşanır.

Başroldekiler:Lee Dong-wook, Cho Seung-woo, Won Jin-ah

Life

KORE DİZİLERİ/ Doktor John

i Sung , Lee Se-young , Lee Kyu-hyung ve Hwang Hee'nin başrol oynadığı2019 Güney Koreli bir televizyon dizisidir. Yo Kusakabein Tanrı'nın ElindekiJapon romanı üzerine kurulu ve19 Temmuz - 7 Eylül 2019 tarihleri arasında SBS'de yayınlandı. Dizi boyunca tekrarlanan bir tema ötanazi konusundaki tartışmadır.

KORE DİZİLERİ/ Bad Guys

Kim Sang-hoon, Park Hae-jin, Ma Dong-seok, Jo Dong-hyuk ve Kang Ye-won'un oynadığı Güney Kore televizyon dizisidir.

Artan şiddet suçlarına karşı mücadele etmek için Dedektif Oh Goo Tak suçlulardan oluşan bir ekip kurar. Oh Goo Tak aşırı şiddet kullandığı için işinden alıkonulmuş bir dedektiftir. Dedektifin kurduğu ekipte Müfettiş Yoo Mi Young, dahiyane bir zekaya sahip Mensa'nın en genç üyesi, psikopat seri katil Lee Jung-moon, mafya patronu Park Woong Cheol ve kiralık katil Jung Tae Soo var.

KORE DİZİLERİ/ A Korean Odyssey

A Korean Odyssey, 2017 ve 2018 yılında tvN kanalında yayınlanan Güney Kore'nin televizyon dizisi.

KORE DİZİLERİ/ Another Oh Hae-young

Another Miss Oh' Hayatları birbirinin tam tersi olan, aynı ismi paylaşan (Oh Hae Young) iki kadın hakkındaki romantik-gizem dizisidir.

Oh Hae Young ortalama görünümlü, ortalama zekada ve sakar biridir.Liseden beri sürekli daha popüler, yetenekli ve iyi bir zekası olan diğerOh Hae Young'un gölgesinde kalmıştır. İronik olan ise liseden mezun olduktan sonra aynı şirkette Müdür Yardımcısı ve Ekip Yöneticisi olarak çalışmaya başlamalarıdır.Tüm bunların merkezindeki Park Do Kyung, bu iki kadın arasında aklınızı başınızdan alacak bir kadere sahiptir.Film endüstrisinin en iyi ses yönetmeni ve işinde mükemmelliyetçi olan Do Kyung bir gün aniden kısa vadeli olaral geleceği görme yeteneği kazanır. Ve Park Do Kyung, bu iki kadının hayatına girerek kendisini çözmeye çalışır.

KORE DİZİLERİ/ Are You Human?

2018 yılında KBS2 kanalında yayınlanan Güney Kore'nin televizyon dizisi.

KORE DİZİLERİ/ Autumn Tale

Öykümüz iki ana karakterin gençliği ile başlıyor: Yoon Joon-suh ve Yun Eun-suh. Bu ikisi zengin bir profesörün çocukları olup, Yun Eun-suh'un geçirdiği kazaya kadar kardeş olduklarını sanıyorlardı. Fakat kaza sonrasında Yun Eun-suh'un kanı aileden kimseye uymaz ve onun aslında bu ailenin gerçek kızı olmadığı anlaşılır. Ailenin gerçek kızı ise fakir bir ailenin kızı olan Choi Shin-ae'dir. Yun Eun-suh ile aynı okula giden Choi Shin-ae ondan hiç hoşlanmıyordur. Bunun nedeni ise Yun Eun-suh'un onu her alanda geride bırakması ve zengin olmasıdır. Hastanede yapılan araştırmada ise o gün sadece iki çocuğun doğduğunu öğrenen Yun Eun-suh'un ailesi, istemeden de olsa çocukları değiştirmeye karar verir. Bu olaydan oldukça etkilenirler ve çocukları değiştirdikten sonra asıl çocukları olan Choi Shin-ae ile beraber Amerika'ya giderler. Yun Eun-suh ise oldukça fakir bir ailede kalır.

KORE DİZİLERİ/ Mystery 6

Mystery 6, 2006 yapımı popüler grup Super Junior'ı içeren bir mokümanter. Donghae programın temel karakteri. Program, Super Junior'ın apartmanında yaşamış eski bir kiracının ölümü arkasındaki perdeyi gizli kameralar, röpörtajlar ve öyküleştirilmiş belgesellerle aralamaya çalışıyor.

KORE DİZİLERİ/ Orange Marmalade

200 yıl önce insanlar ve vampirler bir dostluk anlaşması imzaladılar. Ama halen birbirleriyle anlaşmaları çok zordur.

Günümüzde Jae-Min (Yeo Jin Goo) okulun en popüler öğrencisidir. Okula yeni transfer olan kız öğrenci Baek Ma Ri'ye aşık olur. Baek Ma Ri ise gerçek kimliğini herkesten gizlemeye çalışan bir vampirdir.

KORE DİZİLERİ/ Remember: War of the Son

Woo-Bin (Yoo Seung-Ho), kişinin geçmişine yönelik olaylar ve deneyimleri, normal insanlardan çok daha fazla hatta hayatının çoğunluğunu kapsayacak derecede hatırlamasına neden olan hipertimestik sendromundan muzdariptir ve babasının (Jeon Kwang-Leol) suçsuzluğunu kanıtlamak için bir avukat olmuştur. Babasının suçsuzluğunu kanıtlamak için mücadele ederken Alzheimer nedeniyle yavaş yavaş hafızasını kaybetmeye başlar.

KORE DİZİLERİ/ Reply 1988

Reply 1988 ya da bir diğer adıyla Answer me 1988, kadrosunda Lee Hyeri, Ryu Jun Yeol, Go Kyung Pyo, Park Bo Gum ve Lee Dong Hwi'nin yer aldığı 2015 yapımı nostaljik güney kore dizisidir.[1][2][3]

Deoksun(Lee Hyeri), Junghwan(Ryu Jun Yeol), Sunwoo(Go Kyung Pyo), Taek( Park Bo Gum) ve Dongryong(Lee Dong Hwi) aynı mahallede büyüyen 5 yakın çocukluk arkadaşıdır. Tıpkı kendileri gibi aileleri de birbirleriyle çok yakındır. Hikâye 1988'de Ssangmungdong'da geçmektedir ancak günümüze dönüşler de vardır.

KORE DİZİLERİ/Cheese In the Trap

Başrollerini Park Hae-jin, Kim Go-eun ve Seo Kang-joon'un paylaştığı dizi, 4 Ocak-1 Mart 2016 tarihleri arasında tvN kanalında yayınlanmıştır. Dizi, 2010-2016 yılları arasında Naver'de yayınlanan aynı isimli webtoondan uyarlanmıştır. Dizinin yapımı sırasında webtoon bitmediği için dizinin finali webtoondan farklıdır.

Dizinin başrollerde yine Park Hae-jin ve farklı bir başrol bayan oyuncuyla film versiyonu çekilecektir.

KORE DİZİLERİ/ Denizler İmparatoru

Denizler İmparatoru (Hae-shin veya Emperor of The Sea), Kang Il Soo (Wang Guhn) ve Kang Byung Taek'in yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Jung Jin Ok Sangdo ve Hwang Joo Ha (Dae Jang-geum)'un yazdığı Kore ( Şila Hanedanlığı )'de 787-846 yıllarında yaşayan Jangbogo (Goong-Bo) adlı tüccarın hayatını, kölelikten kurtuluşunu, yükselişini ve verdiği savaşları anlatan biyografi tarzındaki televizyon dizisi.

KORE DİZİLERİ/ Düşlerimin Prensi

Dizi, 1911'deki Japon işgaline kadar Kore'yi yöneten ve bu kuşatmadan sonra bir daha kendini toparlayamayan Kore'nin son kraliyet ailesi model alınarak hazırlanmıştır.

Dizi Kral'ın hastalandığı haberiyle başlar. Kral'ın her an ölebileceği düşüncesiyle veliaht prens Shin'e bir eş bulmak gereklidir. Shin, balerinlikle uğraşan Hyorin'e evlenme teklif eder ama Hyorin balerin olmayı daha çok istediğini söyleyerek onu reddeder. Bunun üzerine Shin, daha önce verilmiş bir sözün üzerine Chae-kyong adında bir kızla evlenmek zorunda kalır... Chae-kyong'un saray yaşamına alışma süreci, diğer kral adayı Yul'un da İngiltere'den gelmesiyle olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır...

KORE DİZİLERİ/ Encounter

Kader tarafından bir araya getirildi, her şeye sahip gibi görünen bir kadın ve hiçbir şeye sahip olmayan genç bir adam, birlikte olmak için sıradan bir hayattan vazgeçmeye karar veriyor.

KORE DİZİLERİ/ Exo Next Door

Moon Ga-young ve K-pop erkek grubu EXO'nun üyelerinin oynadığı 2015 yapımı Güney Kore web dramasıdır. 9 Nisan-28 Mayıs 2015 tarihleri arasında Naver TV Cast'te Salı ve Perşembe günleri saat 22:00'da yayınlandı.

Exo Next Door 50 milyon izlenme sayısıyla Kore'deki en popüler web dramalarından biri oldu.CJ E&M tarafından filme çevirilerek 68th Cannes Film Market'de yayınlandı.

KORE DİZİLERİ/ Saraydaki Mücevher

Saraydaki Mücevher (Dae Jang Geum), Güney Kore televizyon kanalı MBC tarafından yapılmış 2003 TV serisidir. Türkiye'de, 14 Ocak 2008'den itibaren TRT 1'de yayınlanmıştır.

Joseon Hanedanlığı'nın Vakayiname'sinde betimlenen tarihi kişiden esinlenilerek oluşturulan hikâye, Kore'nin Joseon Hanedanı'nın ilk bayan saray hekimi Jang Geum'nın (oynayan: Lee Young-ae) üzerine odaklanır. Ana tema, Jang-geum'nın sebatı olmakla beraber geleneksel Kore kültürünün özellikle de Kore saray mutfağının ve tıbbının betimlemesidir.

KORE DİZİLERİ/ Sarayın İncisi

Inhyeon'un güvenini kazanan Dong Yi'nin hayatının anlatıldığı dizi. Dong Yi bir köle olarak doğmuştur, ama pek çok asilden daha zekidir. Jang Hee Bin ise kralın gözde cariyesidir, ama çok büyük hırsları vardır. Dong Yi hem Jang Hee Bin ile mücadele eder hem de yaptığı haksızlıkları ortaya çıkarmaya çalışır. Kral Sukjong'a karşı büyük bir sevgi besler.

Bir Kore Draması olan Sarayın İncisi'nin orijinal adı Dong Yi'dir.

Türkiye'de TRT tarafından 6 Şubat 2012 tarihinden itibaren TRT 1'de yayınlanmaya başlamıştır.

KORE DİZİLERİ/ Sassy, Go Go

Onlar zeki ve varlıklı ödüllendiren ve daha az entelektüel yetenekli tepeden bakıyor birakademik bir ortamda hayatta kalmak için bir girişim içinde olan Seul elit Sevit Lisesi'nde , Sassy Go Go beş öğrenci hayatlarını anlatıyor . Kang Yeon - doo ( Jung Eun - ji) serseri sokak dans kulübü Real King lideridir ve bazı sorunlar yüzünden dağılan grubu bir araya getirmek için uğraşır. Kim Yeol ( Lee Won - Keun ) Baek Ho, öğrencilerin en zeki 5 kişiden oluşan elit bir kulüp başkan yardımcısıdır. iki kulüp birleşti ve bir amigoluk kadrosu oluşturmak zorunda , hem de kulüpleri yararına aralarındaki farklılıkları bir kenara koymak zorunda kalıyorlar .

KORE DİZİLERİ/ She Was Pretty

She Was Pretty 2015 yılında yayınlanan Güney Kore dizisidir. Dizinin Türk uyarlaması olan Seviyor Sevmiyor 15 Haziran 2016'da yayınlanmıştır.

KORE DİZİLERİ/ Şehir Avcısı

Kim Hana, eski bir judocu olup Kore Başkanlık Ofisi'nde koruma olarak çalışmaktadır ve kendini Ulusal İletişim Takımı'nın çalışanı Lee Yoon Sung ve Kim Yoong Su adında bir savcı ile aşk üçgeninin ortasında bulur.

KORE DİZİLERİ/ Guardian: The Lonely and Great God

Bir goblin olan Kim Shin (Gong Yoo) ölümsüz hayatını sonlandırmak için insan bir geline ihtiyacı vardır. Bir gün, amnezyadan (hafıza kaybı) muzdarip olan bir ölüm meleği (Lee Dong-Wook) ile tanışır ve birlikte yaşamaya başlar. Onlar birlikte ölmüş insanları bu dünyayı terk ederken uğurlarlar

KORE DİZİLERİ/ Heartstrings

Heartstrings, bir üniversitede okuyan gençlerin aşklarını, arkadaşlıklarını ve hayallerini anlatan melodram Güney Kore dizisidir. Güney Kore'de yayınlanmasından sonra dizi; Japonya, Çin ve Kuzey Amerika dahil olmak üzere sekiz ülkeye satılmıştır.

KORE DİZİLERİ/ Hidden Identity

Cinayet masası dedeftiklerinden oluşan bir araştırma timi kurulur. Timin gizli olarak görev yapan üyeleri arasında komando birliği ve swat ekibinde çalışan aynı zamanda gizliden gizliye kız arkadaşının ölümü için intikam planları yapan Cha Gun Woo; kılık değiştirme, psikoanaliz ve dövüş sanatlarında uzman Yoo Min Joo ve istihbaratını arka sokaklardan toplayan kurnaz Choi Tae Pyeong vardır. Timi oluşturan, prensiplere bağlı Amir Jang Mu Won ise ekibin başarısızlığa uğraması durumunda sorumluluğu üstlenecek kişidir.

KORE DİZİLERİ/ Hello Monster

Hello Monster Seo In- guk ve Jang Na - ra nın başrolünde oynadığı bir 2015 Güney Koreli televizyon dizisidir . Bu dizi 16 bölümü vardır. Pazartesi ve Salı günleri 22 Haziran 2015'te KBS2 kanalında yayınlanmıştır .

İlk başlığı Korece'den dönüştürülümün den sonra Hello Monster oldu uluslararası İngilizce başlığı olarak muhafaza edildi .

KORE DİZİLERİ/ Hit the Stage

Hit the Stage Mnet tarafından yayınlanan sekiz K-pop İdolün yarıştığı bir programdır.[1][2] Program 27 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır.[3] Programın sunuculuğunu komedyen Jun Hyun-moo ve Lee Soo-geun yapmakta.

KORE DİZİLERİ/ Man to Man

Uzun zamandır ünlü olan Yeo Woon-gwang (Park Sung-woong) bir korumaya ihtiyacı duyar ve özel eğitimli bir adam olan Kim Seol-woo'yu (Park Hae-jin) kiralar. Kim Seol-woo çok yetenekli, gizemli bir adamdır. Dizide yıldız ve koruması arasındaki dostluk ve yaşanan olaylar anlatılıyor.

KORE DİZİLERİ/ Mianhada, saranghanda

Mianhada saranghanda, ("I'm Sorry, I Love You" olarak da bilinir) Kore televizyonu KBS'nin 16 bölümden oluşan bir dizisidir. Güney Kore'de 2004 yılında yayınlanmıştır.

KORE DİZİLERİ/ Modern Farmer

Modern Farmer, 18 Ekim 2014 tarihinden itibaren haftalık 2 bölüm, toplamda 20 bölüm olarak SBS kanalında yayınlanmış Kore dramasıdır. Türü romantik komedi olup baş rollerinde Lee Hong Ki ve Lee Ha Nui yer almaktadır. Senaristi Kim Ki Ho ve yönetmeni Oh Jin Suk'tur.

KORE DİZİLERİ/ Moorim School

Moorim Okulu yalnızca yüksek akademik puanlara odaklanmış bir okul değildir. Bu okulda, öğrencilere dürüstlük, inanç, özveri ve iletişim de dahil olmak üzere erdemli bir insan olmayı öğretmektedirler. Okulda bulunan öğretmenler ve öğrenciler farklı ülkelerden gelmişlerdir ve her birinin kendi hikâyesi vardır.

KORE DİZİLERİ/ Muhteşem Kraliçe

Muhteşem Kraliçe (Seondeok Yeowang, Queen Seon Deok veya The Great Queen Seondeok), Güney Kore televizyon kanalı MBC tarafından 2009 yılında yapılmış dizisi. Türkiye'de, 7 Aralık 2009'dan itibaren TRT 1'de yayınlanmıştır.

KORE DİZİLERİ/ Yaban Çiçeği

Yaban Çiçeği (ya da Boys Over Flowers veya Boys Before Flowers) 2009 yılında KBS2 kanalında yayınlanan Güney Kore'nin televizyon dizisi. Türkiye'de, TRT Okul tarafından yayınlanmaktadır. Dizinin orijinal isminin Türkçe karşılığı Yaban Çiçeği'dir. Dizi orijinalinde bir manga olan ve Japonya'da dizi olarak da yayınlanıp çok tutulan Hana Yori Dango'nun Kore versiyonudur.

KORE DİZİLERİ/ Yong-pal

Yong- palJoo Won , Kim Tae - hee , Chae Jung -an ve Jo Hyun - jae'nin oynadığı bir 2015 Güney Koreli drama dizisidir. Bu dizi 18 bölüm için 21:55 de Çarşamba ve Perşembe günleri 1 Ekim 2015 Ağustos 5 den SBS yayınlanmıştır. Başlangıçta 16 bölüm için planlanan drama popülerlik nedeniyleiki bölüm daha uzatıldı. Drama sonra on sekiz bölümden toplam sona erdi .

KORE DİZİLERİ/ Zoraki Prens

Zoraki Prens (Goong S), 2007 yılında Güney Kore'nin MBC kanalında yayınlanmış 20 bölümlük bir dizi. Goong serisi ile bir bağlantısı bulunmamakla beraber bu iki serinin de yapımcısı aynıdır. Goong S yine Goong gibi bir saray hikâyesini anlatır fakat bu seri Goong'un devamı değildir. Dizi 29 Ocak 2009 - 25 Şubat 2009 tarihleri arasında Türkiye'de TRT 1 kanalında yayınlanmıştır.

KORE DİZİLERİ/ Uncontrollably Fond

Shin Joon-Young (Kim Woo-bin) ve No Eul (Bae Suzy) ayrılığı daha çocukken tatmış kalpleri kırık iki küçük çocuk. Yıllar sonra iki yetişkin birey olarak tekrar karşılaşırlar. Shin Joon-Young şimdilerin en iyi aktör ve şarkıcısı aynı zamanda fazlasıyla zeki ve çekici biridir. No Eul ise belgesel yapımcılığı yapmaktadır. Dürüstlükten daha çok paraya önem vermek ile birlikte, ondan daha üst seviyedeki insanlara yalakalık yapmaktan da çekinmeyen biridir.