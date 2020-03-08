En iyi olabilmek için 1 milyon TL harcadı
Kayseri'de 25 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Serkan Arpalı, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için iş yerine 1 milyon lira harcadı.
08.03.2020 10:36
Kayseri 'de 25 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Serkan Arpalı , müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için iş yerine 1 milyon lira harcadı.
Müşterilere her türlü hizmetin sunulduğu kuaförde, 5'i üst katta ve 2 tanesi VIP konumda olmak üzere 7 tıraş koltuğu, çocukların tıraş olabilmesi için ayrı bir bölüm, masaj salonu, lazer salonu, sıcak ve soğuk içecek ikramı yapılabilmesi için de bir bar bulunuyor.
Müşterilerin hizmetlerinden memnun kaldığını ve iyi dönüşler aldıklarını söyleyen Serkan Arpalı, "En İyi Best firması 2019 yılında iş yerimize gizli bir müşteri göndererek, hizmet kalitemizi görmüşler. Hizmeti ve kaliteyi beğendikleri için de bizleri Kayseri'nin en iyi erkek kuaförü seçmişler. Burada iş yerimizde toplam 7 koltuğumuz var. Yukarıda 5 koltuğumuz ve aşağı katta da 2 tane VIP salonumuz var, çocuk salonumuz var. Ayrıca lazer odası, manikür pedikür hizmetleri, cilt bakım hizmetleri var. Burayı yaptırırken mimarlarımız içeriye içecek barı da koydular. Buraya toplamda 1 milyon TL harcayarak hizmet kalitemizi yükselterek, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için bu duruma getirdik. Burada müşterilerimize sıcak ve soğuk içecek ikramlarımız oluyor ve daha iyi ağırlıyoruz. Hizmetlerimizden dolayı da müşterilerimizden çok olumlu dönüşler alıyoruz. Vatandaşlarımızın da salonumuza gelip görmelerini ve sunduğumuz hizmetleri yaşamalarını isteriz" dedi. - KAYSERİ
Müşterilere her türlü hizmetin sunulduğu kuaförde, 5'i üst katta ve 2 tanesi VIP konumda olmak üzere 7 tıraş koltuğu, çocukların tıraş olabilmesi için ayrı bir bölüm, masaj salonu, lazer salonu, sıcak ve soğuk içecek ikramı yapılabilmesi için de bir bar bulunuyor.
Müşterilerin hizmetlerinden memnun kaldığını ve iyi dönüşler aldıklarını söyleyen Serkan Arpalı, "En İyi Best firması 2019 yılında iş yerimize gizli bir müşteri göndererek, hizmet kalitemizi görmüşler. Hizmeti ve kaliteyi beğendikleri için de bizleri Kayseri'nin en iyi erkek kuaförü seçmişler. Burada iş yerimizde toplam 7 koltuğumuz var. Yukarıda 5 koltuğumuz ve aşağı katta da 2 tane VIP salonumuz var, çocuk salonumuz var. Ayrıca lazer odası, manikür pedikür hizmetleri, cilt bakım hizmetleri var. Burayı yaptırırken mimarlarımız içeriye içecek barı da koydular. Buraya toplamda 1 milyon TL harcayarak hizmet kalitemizi yükselterek, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için bu duruma getirdik. Burada müşterilerimize sıcak ve soğuk içecek ikramlarımız oluyor ve daha iyi ağırlıyoruz. Hizmetlerimizden dolayı da müşterilerimizden çok olumlu dönüşler alıyoruz. Vatandaşlarımızın da salonumuza gelip görmelerini ve sunduğumuz hizmetleri yaşamalarını isteriz" dedi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :En iyi olabilmek için 1 milyon TL harcadı
Manşet
Haberler
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Güncel
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı
Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Güncel
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti
Güncel
Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu
Güncel
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
Güncel
Hakim karşısına çıkan Gülben Ergen: Aylık gelirim 15 bin TL