14.06.2019 11:20
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En iyi orman fotoğrafı Manisalı öğretmenin objektifinden

En iyi orman fotoğrafı Manisalı öğretmenin objektifinden

Manisa Türk Hava Kurumu İlkokulunda Rehber Öğretmen olarak görev yapan Erdem Arif Yiğit, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında 4 bine yakın fotoğraf arasında 'Ormanda sis' adlı çalışmasıyla birinci seçildi.

Manisa Türk Hava Kurumu İlkokulunda Rehber Öğretmen olarak görev yapan Erdem Arif Yiğit, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında 4 bine yakın fotoğraf arasında 'Ormanda sis' adlı çalışmasıyla birinci seçildi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında 4 bine yakın fotoğraf içerisinden birinci seçilen Rehber Öğretmen Erdem Arif Yiğit'e ödülünü Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli takdim etti.

"180. yılında Türkiye'nin ormanları" temalı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından 5'incisi düzenlenen fotoğraf yarışmasına 1112 katılımcı tarafından 3 bin 829 eser katıldı. Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Türk Hava Kurumu İlkokulunda Rehber Öğretmeni olan Erdem Arif Yiğit, 'Ormanda Sis' adlı fotoğrafıyla birinci seçildi. 5 bin TL para ödülü ve TFSF Altın Madalyasını almaya hak kazanan Erdem Arif Yiğit'e ödülünü Ankara'da düzenlenen törenle Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli takdim etti. 8 yıldır hobi olarak fotoğraf işiyle uğraştığını kaydeden Rehber Öğretmeni Erdem Arif Yiğit, ödülden dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Manisa, Orman Genel Müdürlüğü, Güncel

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