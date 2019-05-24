En İyi Özgün Film Müziği Ödülü 'Yuva'ya

– 'Yuva' filmi, 30. Ankara Uluslararası Film Festivali 'nde En İyi Özgün Film Müziği ödülüne layık görüldü.

30. Ankara Uluslararası Film Festivali, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. 16 kategoride ödüllerin verildiği festivalde 'Güvercin Hırsızları' 'En İyi Film' seçilirken, 'En İyi Yönetmen' ödülü 'SAF' filmiyle Ali Vatansever'in oldu.

Yönetmen, oyuncu ve sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği ödül töreninde dünya prömiyeri geçtiğimiz yıl Venedik Film Festivali'nde yapan, bu yıl İstanbul Film Festivali'nde Jüri Özel, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini kazanan "Yuva" filmi En İyi Özgün Film Müziği ödülünü aldı.

'Yuva' filmine yaptığı müzikle ödül kazanan Altınbaş Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Dekan Yrd. Mustafa Avcı, ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Filmin özgün müziklerinin yer aldığı albümü çıkartmak için çalışmalara devam ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA