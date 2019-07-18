En İyi Saç Ekim Klinikleri

Saç ekim klinikleri, saç dökülmesi problemi yaşayan kişilerin tedavi edildiği ve doğal saç görüntüsüne kavuşmalarını sağlayan yerlerdir. Başarılı ve doğal görünüme sahip saç ekimi işlemlerinin yolu profesyonel ve uzman kadroya sahip saç ekim kliniklerinden geçer. Bu nedenle saç ekimi işlemini yaptırmadan önce mutlaka en uygun araştırma yapılarak en iyi saç ekim klinikleri arasından tercih yapılmalıdır. Uzman personele sahip saç ekim merkezi ile tedavi sürecine başlandığında başarı oranı artmaktadır.

Saç ekimi tedavisinin nerede yapılacağı tedavinin sonucunu direkt olarak etkileyen bir faktördür. En az kullanılacak tedavi yönteminin belirlenmesi kadar önemli olan saç ekimi merkezi seçimi yapılırken hijyen, uzmanlık, profesyonel ekip, tecrübe ve kullanılan malzemelerin teknolojik üstünlükleri gibi kriterlere dikkat etmek gerekmektedir. Bu nedenle en iyi saç ekim klinikleri mutlaka araştırılmalıdır. İyi bir saç ekimi görüntüsü için mutlaka iyi bir saç ekimi merkezi ile tedavi sürecini başlatmak gerekmektedir. En iyi saç ekim klinikleri arasından seçim yapılmadan önce ilk olarak, tedavinin kimler tarafından yapılacağına dikkat edilmektedir. Estetik bir problem olan saç ekimi işlemi tedavi edilirken uygulanan bütün işlemler tıbbi işlemlerdir. Bu nedenle en iyi saç ekimi klinikleri arasından seçim yaparken, klinikte hizmet veren doktorların uzman ve profesyonel kişiler olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Saç ekimi alanında eğitim almış kişiler tarafından yapılan saç nakli işlemleri saç dökülmesi sorunlarınıortadan kaldırmaktadır.

1-Dr. Zen Hair Transplant

En iyi saç ekimi klinikleri sıralamasında 1. sırada yer alan ve bu alanda zirveyi kimseye bırakmayan Dr. Zen Hair Transplant, bünyesinde 40'dan fazla uzman ekip barındıran bir saç ekim merkezidir. Saç ekimi alanındaki başarısını uzman kadrosundan ve saç ekimi alanında sergilediği çalışmalardan almaktadır. Doktor, hastane ve sağlık personeli konusunda titiz ve yasal sorumluluk bilinciyle hareket eden Dr. Zen Hair Transplant; saç ekimi ve estetik alanında konusunda uzmanlaşmış doktorları ve deneyimli akademik kadrosuyla, tam teşekküllü hastane ortamında, donanımlı ameliyathaneleri ve en son teknoloji ürünü ekipmanları ile hizmet vermektedir. Saç ekimi hastalarına hasta değil misafir muamelesi yapan Dr. Zen Hair Transplant, misafirlerini son derece lüks ve 5 yıldızlı otellerde misafir etmektedir. Saç ekimi alanında zirvede olan ve en iyi saç ekimi klinikleri arasında her zaman ilk sırada yer alan Dr. Zen Hair Transplant, Avrupa, Amerika ve Kanada'daki en son gelişmeleri takip ederek en son gelişmeleri ilk olarak uygulayan saç ekim merkezidir. En iyi saç ekimi klinikleri arasında lider olan Dr. Zen Hair Transplant'da tüm işlemler deneyimli; plastik cerrahi uzmanı ve profesyonel ekip tarafından steril bir hastane ortamında gerçekleştirilir.

Dr. Zen Hair Transplant, vizyon olarak hem hasta hem de çalışan memnuniyetini benimsemiştir. Uzmanları arasında ekip ruhununhakim olmasıyla beraber 16 yılda yaklaşık 20 bin kişiye saç ekimi yapmıştır. Dünyada ilk kez FİBER FUE Saç Ekim işlemini uygulayan ve geliştiricisi olan Dr. Zen Hair Transplant, bu yöntem ile 4 ayda kelliğe son garantisi vermektedir. Dr. Zen Hair Transplant'in Türk uzmanları tarafından geliştirilen Fiber Fue saç ekimi işlemi sayesinde uzun süren tedavi süreleri yaklaşık 3 aylık bir sürece iniyor. Fiber Fue saç ekimi yönteminde, klasik saç ekimi yönteminde yaşanan saç dökülmesi ve saç derisi gibi problemler de meydana gelmiyor. Fiber Fue saç ekimi yöntemi saç ekimi yaptıracak kişilere çok kısa zaman sağlıklı çözümler ve gür saçlara kavuşma imkanı sunuyor. Fiber FUE yönteminin en önemli avantajı dokulu olarak ekilmesinden kaynaklanıyor. Yani saç ekimi işlemi köprü ile bağlantısı yapılmış halde gerçekleşiyor. Bu nedenle de gür ve sık saçların oluşması çok kısa bir sürede gerçekleşiyor. Fiber FUE yönteminin en önemli özelliği kılcal damarlardan oluşan köprülerin kullanılmasıdır. Bu sayede dokular hızlı bağlanıyor. Bu durumda önemli olan diğer etken de kan akışı olmuş oluyor. Eğer saç ekimi yaptıracak hastanın DNA'sı ile ilgili bir problem yoksa işlem 3 ay içerisinde sonuç veriyor ve saç oluşması başlıyor. Bu nedenle Fiber FUE yöntemi son zamanların en ilgi çeken saç nakli işlemi olurken Dr. Zen Hair Transplant ise en iyi saç ekim klinikleri listesinde zirvede yerini alıyor.

2- Mega Hair Trans

En iyi saç ekimi klinikleri sıralamasında 2. sırada yer alan Mega Hair Trans Türkiye'de 1995'ten beri hizmet vermektedir. Saç Ekimi üzerine hizmet veren bir kuruluş olan Mega Hair Trans aynı zamanda farklı ülkelerde yaşayan yabancıların veya Türkler'in Saç Ekimi için Türkiye'ye gelmelerini organize ederek tedavi etme imkanı sağlar. Türkiye'ye saç ekimi için gelen kişilere tüm ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak şekilde hizmet vermeyi amaçlar. Bilimsel yöntemler ve üstün teknik ekipmanlar ile saç nakli işlemini gerçekleştirirler. Saç ekimi organizasyonu ile saç ekimini tatil anlayışı ile birleştirerek ve konfor sunarak hastalarının mutluluğunu hedeflemektedir. Doktor, hastane ve sağlık personeli konusunda titiz ve yasal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir saç ekimi merkezidir. Saç ekimi, sağlık ve estetik ile birleşen bir sanattır. Bu sanatın icra edilmesi için saçsızlıkla sorun yaşayan kişilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan ve saç konusunda tüm bakımları dahil hizmet veren, kişiye özel fiyat politikası ile müşteri memnuniyeti için çalışmalarını kişi odaklı tutan bir yapıya sahiptir.

3- İstanbul Hair Center

En iyi saç ekimi klinikleri sıralamasında 3. sırada yer alan İstanbul Hair Center, saç ekimi ve saç tedavisi yöntemleri ile ilgili hizmet ve tedavilerin yapılması amacıyla yıllardır faaliyet gösteren konusunda uzmanlaşmış ekiple bugüne kadar binlerce saç ekim vakasını başarıyla gerçekleştirmiş, konusunda uzman bir saç ekim merkezidir. Tam teşekküllü bir hastanede operasyonları gerçekleştirirler. Alanında uzman ekiplerle, steril ve güvenli şekilde işlemler gerçekleştirilmektedir. Deneyimli, Plastik Cerrahi Uzmanı ve profesyonel ekip tarafından saç ekimini işlemleri yapılır. Bilimsel yöntemler kullanılarak saç nakli işlemleri yapılıyor. FUE yöntemini, kendi bilgi ve tecrübelerini de katarak başarılı şekilde uygulamaktadırlar. Donor alanda ve saçların ekildiği saçsız alanlarda % 100 doğallık sağlamakta uzman doktorlar ile ekipler başarılı ekim işlemleri gerçekleştirmektedir. Saç ekimi işleminde kullanılan greft sayısı için hastalarına garanti vermektedir. Graft sayılarını yapılan ön muayenelerde tam sayı olarak bildirmek suretiyle sürpriz bütçelerle karşılaşmalarını önlüyor, gerçekte ihtiyaçları olan greftlerle doğal saçlarına kavuşturuyor.

4- Dr Emrah Cinik

En iyi saç ekimi klinikleri sıralamasında 4. sırada yer alan Dr. Cinik Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Kliniği, 15 yıldan uzun bir süredir, 1500'den fazla saç ekimi işlemi (FUE, DHI) yapan ve çok sayıda deneyimli tıbbi personeli ile dünyanın dört bir yanındaki hastaları tedavi etmek için çalışan bir kliniktir. Tüm ameliyatlar JCI-USA sertifikalı uluslararası tam hizmet Hastanesinde yapılır. Dr. Emrah Cinik Klinik'te çoğu ülkenin (yani ABD, İngiltere, Avrupa, Kanada, Kore, Rusya, ABD, Dubai, Çin ve Brezilya) karşılaştırıldığında % 80 daha uygun fiyat politikası uygulanmaktadır. Dr. Cinik'in kliniğini seçmek için Emrah Cinik tarafından belirlenen nedenler; uygun fiyat politikaları uygulamaları, ekstra ücret veya farklı maliyetler çıkartmaları, 7 gün 24 saat hasta bakım yardımcısı sağlamaları, yüksek teknoloji ürünü donanımlar sağlamaları,garanti belgesi imkanı sunmaları doğal sonuçlar vermeleri, ISHRS üyesi doktorlara sahip olmaları, JCI-USA sertifikalı hastanede tedavi imkanı sunmaları ve hasta memnuniyeti garantisi vermeleri gösterilmektedir.

5- Dr. Serkan Aygın Clinic

En iyi saç ekimi klinikleri sıralamasında 5. sırada yer alan Dr. Serkan Aygın Clinic, Dr. Serkan Aygın tarafından kurulmuş bir kliniktir. Bir hastanın deneyimi tüm hastaların deneyimi felsefesiyle hareket etmektedir. 1996 yılından beri saç ekimi alanında hizmet veren Dr. Serkan Aygın, klinik hastalarına 7 farklı alanda hizmet veriyor. Saç ekimi ve saç tedavileri alanında çalışma gösteren Dr. Serkan Aygın, dünyanın sayılı hastaneleri arasında yer alıyor ve Türkiye'nin en prestijli hastanesinde saç ekimi operasyonlarını yapıyor. Operasyon öncesi ve sonrası hastalara rehber hizmetiyle birlikte özel bir dinlenme alanı sunulması, hastaların kendini konforlu hissetmesini sağlıyor. Saç ekimi ve diğer tıbbi tedavilerde kullanılan materyallerin sadece o hasta için bir defa kullanılıyor olması ve hastalara operasyon planı aşamasında belirtilen bedel dışında hiç bir ek ücret çıkarılması temel prensipleridir. Dr. Serkan Aygın Klinik, saç ekimi hizmeti ile ilgili bir garanti belgesi sunmakta ve Serkan Aygın tarafından düzenli olarak, operasyon olan hastaların geldiği ülkeleri ziyaret edip, operasyon sonuçlarını kendi ülkelerinde dahi kontrol edilme fırsatının sunmaktadır. Tüm bu özelliklerle Dr. Serkan Aygın Klinik hastalarının kafasında herhangi bir soru işareti kalmamasını amaçlamaktadır.