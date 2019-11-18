En iyi sekizin en iyisi Stefanos Tsitsipas

Şubatta Marsilya’da ve nisanda Estoril’de ATP 250 turnuvaları, kasımda ise ATP Sezonu Sonu Finalleri şampiyonluğu... 21 yaşındaki Yunan raket Stefanos Tsitsipas, 2018 NextGen Finalleri şampiyonluğu sonrasındaki ilk sezonunda üç turnuva kazandı. Dün kazandığı son turnuva, aynı zamanda kariyerinin ilk büyük turnuva galibiyetiydi.



Round Robin’de, yani grup aşamasında Daniil Medvedev, Alexander Zverev ve Rafael Nadal ile eşleşmişti Yunan tenisçi. İlk maçında Medvedev’i, ikinci maçında ise Zverev’i set vermeden mağlup eden Tsitsipas, yarı finali garantilemiş hâlde çıktığı Nadal maçında 2-1 mağlup olsa da grup birincisi oldu. Yarı finalde rakip, kendisinden 17 yaş büyük olan Roger Federer'di.



İki gün önce Novak Djokoviv’i mükemmel bir oyunla 2-0 geçen Federer’i set vermeden mağlup eden Tsitsipas, ilk kez katıldığı Sezon Sonu Finalleri’nde finale adını yazdırdı. Finaldeki rakip ise grup aşamasında hem Federer’i hem Djokovic’i yenen, yarı finalde ise Zverev’i geçen çok formda bir Dominic Thiem’di.



Finalde ilk set tie-break’e gitti. Thiem, tie-break’te 8-6 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. Ancak ikinci sette mükemmel bir Tsitsipas performansı vardı. Yunan raket bu seti 6-2 ile aldı ve maç final setinde gitti. Final setinde de ilk sette olduğu gibi tie-break oynandı. Tsitsipas bulduğu ilk maç puanını değerlendirdi ve ilk kez katıldığı Sezon Sonu Finalleri’nde şampiyon oldu.



Henüz 21 yaşında bu önemli turnuvada şampiyon olan Yunan raket, Sezon Sonu Finalleri’nde 2001 yılında 20 yaşındayken şampiyon olan Lleyton Hewitt’ten bu yana bu turnuvayı kazanan en genç tenisçi oldu.





İlk büyük turnuva





Tsitsipas, düne dek üç turnuva galibiyeti yaşamıştı. 2018’de Stokholm’de, 2019’da srasıyla Marsilya ve Estoril’de gelen şampiyonlukların hepsi ATP 250 seviyesindeydi.



Bu yılki altıncı, kariyerindeki dokuzuncu finale dün çıktı Tsitsipas. Ve bu final sonucunda kariyerinin ilk büyük turnuva galibiyetini elde etti. Aynı zamanda bu denli büyük bir turnuvada şampiyonluk yaşayan ilk Yunanistanlı tenisçi oldu.





“Grand Slam şampiyonluğuna yakınım”





21 yaşındaki raket, maçtan sonra artık hedefinin Grand Slam’lerde şampiyonluk yaşamak olduğunu, ve buna kendini çok yakın hissettiğini söyledi: “Grand Slam şampiyonu olmaya çok yakın olduğuma inanıyorum.”



Tsitsipas, kariyerinin ilk Grand Slam ana tablosunu 2017 Roland Garros’ta, henüz 19 yaşını bile doldurmamışken gördü. Paris’te ilk turda elenen Stef, aynı yıl Wimbledon’da da ana tabloyu görmüş fakat yine ilk turda çimlere veda etmişti.



2018’de dört Grand Slam’de de ana tabloya yükselme başarısı gösteren Tsitsipas, Wimbledon’da son 16’ya kadar ilerleyerek önemli bir başarı elde etmişti.



Yunan raketin Grand Slam’lerdeki en büyük başarısı bu sezon başında geldi. Stef, Avustralya Açık son 16 turunda Roger Federer’i setlerde 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup etti. Çeyrek finalde Roberto Bautista Agut’u geçen Tsitsipas, yarı finalde Nadal engeline takıldı. 21 yaşındaki oyuncu, Roland Garros’ta son 16’ya kadar yükselse de Wimbledon ve Amerika Açık Stef için tam bir hayal kırıklığı oldu. Tsitsipas, her iki turnuvanın da ilk turunda elenmekten kurtulamadı.



Maçların beş set üzerinde oynandığı Grand Slam’lerde zirveye ulaşmak için, birçok tenis otoritesine göre fiziksel güç ve form durumu kadar mental açıdan da güçlü olmak gerekiyor. Tsitsipas’ın Sezon Sonu Finalleri’nde en güçlü isimleri geçerek şampiyon olmasının ona ne denli mental kuvvet vermiş olduğunu 2020’nin ocak ayında göreceğiz.

Kaynak: EuroSport.com