En İyi "Tuzlu Balık" İçin Yarıştılar

Türkiye
'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop
'ta düzenlenen tuzlu balık (lakerda) yarışmasında katılımcılar en iyi tuzlu balığı yapmak için mücadele etti.
Sinop Kültür ve Turizm Derneği tarafından bir çay bahçesinde gerçekleştirilen yarışmaya 31 kişi katıldı.
Daha önceden hazırlanan palamut lakerdaları, jüri tarafından tadılarak değerlendirildi.
Lakerdanın kokusu, tuz oranı ve diriliği değerlendirilerek yapılan puanlamada, Şükrü Kıyıcı, Sedat Yalçınkaya ve İbrahim Konukçu'nun hazırladığı lakerdalar ilk üçe girdi. Dereceye giren yarışmacılara çeşitli hediyeler takdim edildi.
Dernek Başkanı Cemalettin Kaya
, yaptığı konuşmada, Sinop'un bir balık kenti olduğunu ancak bunun yeteri kadar tanıtımının yapılmadığını söyledi.
Düzenledikleri bu yarışmayla tuzlu balığın hem tüketimine hem de tanıtımına katkı sunmaya çalıştıklarını ifade eden Kaya, "Tuzlu balık bizim bölgemizde çok fazla tüketiliyor. Bizim amacımız bunu ülke geneline yaymak." dedi.
Yarışmaya katılanlara teşekkür eden Kaya, şunları dile getirdi:
"Arkadaşlarımızın özenle hazırladıkları tuzlu balıklar bugün görücüye çıktı. Bilindiği gibi tuzlu balık yapmak çok emek isteyen bir iş. Balığın temizlenmesi, tuzlanması bir hayli zaman alıyor. Buna rağmen kentimizde tuzlu balık yapan arkadaşlarımız var. Bizim açımızdan tuzlu balık tüketmek bir kültür. Biz bu kültürü ülkemizin diğer bölgelerine, kentlerine de yaymak istiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu yarışma sayesinde inanıyorum ki tuzlu balığın bilinirliği biraz daha artacaktır. Vatandaşlarımıza önerimiz mutlaka tuzlu balık tüketsinler."
Türkiye,Sinop
16 Aralık 2018 Pazar 17:09