En kapsamlı park olan Dilek Sabancı Parkı yenilendi

Engelli erişimine uygun olarak hizmet veren parkın açılış töreni 26 Eylül Perşembe günü Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. H.C. Dilek Sabancı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Serra Sabancı, Türkan Sabancı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Zerrin Koyunsağan, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

2002 yılında hizmete açılan Dilek Sabancı Parkı, engelli bireylerin erişimi için asansör, engelli aracı şarj üniteleri, kabartmalı park haritası, hobi bahçesi gibi hizmetler sunuyor. Bünyesindeki basket sahası, egzersiz alanları ve yürüyüş yollarının yanı sıra Beşiktaş Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi de bulunan Dilek Sabancı Parkı, Türkiye'nin engellilere uygun en kapsamlı parkı olarak hizmet veriyor. 16 bin 750 metrekare alan içerisinde 500'den fazla bitki ve ağaç bulunuyor.

Engellilerin tüm ihtiyaçlarına yanıt veren bir park tasarladıklarını belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. H.C. Dilek Sabancı, "Biz Sabancı Vakfı olarak, bütün bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum vizyonuyla çalışıyoruz. Bu anlamda, engelli bireylerin sosyal ve toplumsal hayata katılımlarını çok önemsiyoruz. Bunun sağlanması için şehirleri, sokakları onların kullanımına uygun tasarlamamız gerekiyor. Dilek Sabancı Parkı'nı tamamen yenileyerek engelli erişimine daha da uygun hale getirdik. Bu parkın bir model olmasını, ülkemizde engelli erişimine uygun parkların sayısının artmasını temenni ediyorum" dedi.

Engelsiz belediye olma yolunda hızlı adımlarla ilerlediklerini belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "2002 yılında Sabancı Vakfı tarafından yapılan bu park, düzenlemelerin ardından bugün tekrar açılıyor. Burası, dezavantajlı ve engelli bireylerin hiçbir yardım almadan rahatça erişebildikleri bir park. Kıymetli Sabancı Vakfı'na, bu parka ismini veren Sayın Dilek Sabancı'ya Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Güler Sabancı'ya Beşiktaş Belediyesi adına yürekten teşekkür ediyorum. Bu parkta olduğu gibi biz Beşiktaş'ın bütün sokaklarını erişilebilir kılacağız. Bu kentin sokaklarını, parklarını engelli bireyler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız için erişilebilir hale getireceğiz." dedi.