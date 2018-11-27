En Kıdemli Öğretmene Sürpriz Ziyaret

27 Kasım 2018 Salı 13:16



27 Kasım 2018 Salı 13:16

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, emekliye ayrılacak olan ilçenin kıdemli öğretmeni Halil Mustafa Kerpiç'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.Yüzügüllü, yıllardır ilçede birçok okulda görev yapmış, emekliye ayrılacak olan Sivrihisar'ın kıdemli öğretmeni Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Halil Mustafa Kerpiç'e görev yapmakta olduğu son Öğretmenler Gününde sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek öğretmenler gününü kutladı. Üzerinde 'Güzel Yürekle Öğretmenimiz' yazılı pastayı kıdemli öğretmenle birlikte kesen Başkan Yüzügüllü, çiçek ve çeşitli hediyeler verdiği Halil Mustafa Kerpiç'e yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür edip hayırlı uzun ömürler diledi" - ESKİŞEHİR