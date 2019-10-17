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En kısa sürede hizmete girecek

2018 yılında yapımına başlanan, içerisinde sosyal tesis ve idari binasının da bulunduğu Boğaziçi Düğün Salonu inşaatı tamamlandı.

17.10.2019 14:00En kısa sürede hizmete girecek
2018 yılında yapımına başlanan, içerisinde sosyal tesis ve idari binasının da bulunduğu Boğaziçi Düğün Salonu inşaatı tamamlandı. Belediye Başkanı İbrahim Ercan, binanın en kısa sürede hizmete girmesi için ilgili birimlere talimat verdiğini söyledi.

Belediye Başkanı İbrahim Ercan, Belediye Meclis Üyesi Akif Koç ile birlikte tamamlanan düğün salonu inşaatını yerinde inceleyerek müteahhit firma yetkilisinden son durum hakkında bilgi aldı.

Ercan, inşaatı tamamlanan Düğün salonu ve sosyal tesis binasının en kısa sürede hizmete girmesi için ilgili birimlere gerekli talimatı verdiğini belirterek "Düğün salonumuzun yöremize ve Düzce'mize hayırlı, uğurlu olmasını dilerim" dedi. - DÜZCE

Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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