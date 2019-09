Her yıl yaz tatilinde milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Türkiye 'den götürülen en kıymetli hediyelerden biri Türk kuruyemişi oldu. Turistlerin yanı sıra gurbetçiler Türkiye'den dönüşte en fazla kuruyemiş götürdü.Merkezi Aydın 'da bulunan Türkiye'nin değişik il ve ilçelerinde yaklaşık 100 şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş, yaz sezonu boyunca turistlerden ve gurbetçilerden gelen talebi karşılayabilmek amacıyla ek istihdam oluştururken, bu yıl tonlarca kuruyemiş vakumlanarak turistlerle birlikte yurtdışına çıkış yaptı. Özellikle turizm beldelerinde turistlerin dönerken incirden, lokuma Türkiye'ye has ürünleri daha çok tercih ettiği belirtildi.Turistlerden ve gurbetçilerden gelen yoğun talep üzerine tüm mağazalarda özel vakumlama sistemi kurduklarını belirten Tuğba Kuruyemiş İş Geliştirme Uzmanı Nevzat Atmaca, "Ülkemizin iklimi, tarihi ve coğrafi güzellikleri kadar incirinden lokumuna kadar pek çok tadı da turistlerden yoğun ilgi görüyor. Turistlerin yanı sıra gurbetçiler de memleket hasretini Türkiye'den götürdükleri özel tatlarla gideriyor. Son yıllarda Türkiye'den dönenler için lokum ve Türk kuruyemişleri en önemli hediyeler arasında yerini aldı. Yurtdışına ürün götürmek isteyenler için özel stantlar ve vakumlama üniteleri kurduk. Yaz sezonu boyunca her gün vakumlanmış şekilde turistlere tonlarca ürün satışı yapıyoruz" dedi. - AYDIN