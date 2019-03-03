En Korkunç Maskelerini Taktılar

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Bulgaristan'ın Yambol kentinde düzenlenen "kötü ruhları kovma" ritüelinin canlandırıldığı maske festivali renkli görüntülere sahne oldu. 3 bin yıllık ritüele birbirinden ilginç maskeler damga vurdu.Kadim antik çağ geleneği olarak Trakya, Bulgaristan ve Yunanistan'da yaşayan Traklar'dan günümüze yansıyan Bulgaristan'daki maske festivalinde maskeli ve renkli tüylü kıyafetler ile baharın yaklaştığı günlerde kıştan kalan kötü ruhların uzaklaştırılmaya çalışması anlatıldı. Yambol Belediyesinin düzenlediği etkinlikte tüylü, boynuzlu, büyük maskeler takmış, farklı giyimleriyle dikkat çeken gruplar, kötü ruhların maskeler ve çan sesiyle kovulmasını canlandırdı. Festivale Bulgaristan'ın çeşitli şehirlerinden binlerce kişi katılırken, Türkiye'den de fotoğraf sanatçıları kadim festivale büyük ilgi gösterdi.Korkutucu maskeler damga vurduEl yapımı "kuker" maskeler ve üstlerindeki sayıca fazla çanlarla hünerlerini sergileyen grupların Trak savaşçılarını temsilen giydikleri kıyafet ve çanlarla çıkardıkları sesler ilgi topladı. 3 bin yıllık ritüele birbirinden ilginç maskeler damga vurdu. Festival, Yambol'da bugün sona eriyor. - BURGAZ