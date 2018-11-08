Arslan: "En kötü beraberlik bizim elimizdeydi"
Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan
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"Bu inanç ve irade ilerisi için de sakatlara bir tane eklense bile ümitle bakmamızı sağladı"
(Fotoğraflı) Barış Gezici
- Önder Aydın
- Sadık Cangel - Tolga Tahçı MANİSA (İHA) - Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Sevilla
maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Güzel ve tarihi bir akşamdı. Galibiyetimizle de sonuçlanabilirdi. En kötü beraberlik bizim elimizdeydi" dedi. UEFA Avrupa
Ligi J Grubu dördüncü maçında Akhisarspor, evinde konuk ettiği İspanya
ekibi Sevilla'ya 3-2 mağlup olarak, gruptan çıkma şansını kaybetti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Güzel bir futbol akşamıydı. İlk yarı Sevilla üstünlüğü vardı. Skor olarak da üstündü. Maç öncesi ve maç içerisinde bu platformda bizim biraz da tedirginliklerimiz vardı. 1-0 olduktan sonra reaksiyon verdik 1-1 yakalamak adına ama bitirici noktalara getiremedik. 3. bölgede sorunlar yaşadık. Tam maçı dengelediğimizde 2. gol bizi demoralize etti. Caner'in sakatlanması biraz olumsuz etkiledi. Devre arası oyuncularla görüşmemizde, ikinci yarı daha üretken futbola dönebilirsek atacağımız bir gol ve bunun arkasından biraz daha ümitlenebiliriz dedik. Manu'nun bireysel becerisiyle zamanlama açısında iyi bir gol attık. Yine Manu'nun bireysel becerisiyle penaltı ve kırmızı kart geldi. Orada golün gelmesi sağlanabilirdi, penaltıyı atamadık belki ama penaltı atamamaktan dolayı da kimseyi suçlamıyorum. 2-2'yi yaptık, bunu yaptıktan sonra pozisyon üretme çabamız yine iyiydi. 3'ü de yapma çabamız vardı. Üzüntüm şu; güzel ve tarihi bir akşamdı. Galibiyetimizle de sonuçlanabilirdi. Kendi ayağımızdaydı top, rakip altıpas içerisinde pozisyon üretirken aynı pozisyon penaltı olarak bize döndü. En kötü beraberlik bizim elimizdeydi. Biraz daha rakibe 3 puanı hatayla biz hediye etmiş olduk. Sevilla'yı tebrik ediyorum. Kendi oyuncularımı da yürekten kutluyorum. Bu inanç ve irade ilerisi için de sakatlara bir tane eklense bile ümitle bakmamızı sağladı" dedi.
SEVİLLA CEPHESİ
Sevilla Teknik Direktörü Pablo Machin, Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Skoru korumak benim için önemliydi. Karşı takım da çok iyi oynadı. İkinci yarıdaki performansları kayda değerdi" dedi. UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta maçında Sevilla, deplasmanda konuk olduğu Akhisarspor'u son dakikalarda penaltıdan bulduğu gol ile 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sevilla Teknik Direktörü Pablo Machin, "İlk yarı harika başladık. Dışarıda oynanan oyun için mükemmel diyebilirim. İkinci yarı düşüşe geçtik. Enerjimiz ve oyun yoğunluğu karşı tarafa geçti. Bunu gören karşı takım pozisyonlar buldu. Rakibin ilk golünden sonra bir kırılma oldu. İkinci golden sonra bunu tamamen lehine geçirdiler. Penaltı kaçırmaları bizim işimize geldi. Bir eksik oynadık ama bu oyunu aslında çok da değiştirmedi. 2-2'den sonra ilk anlarda gösterdiğimiz performansı çok eleştirebilirim ancak daha sonraki takındıkları tavır maçın devamında çok farklı oldu. Bu yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Skoru korumak benim için önemliydi. Karşı takım da çok iyi oynadı. İkinci yarıdaki performansları kayda değerdi. Avrupa maçlarında böyle geri dönüşler, düşüşler olabileceğini düşünüyorum. Böyle şeylere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Önümüzde grup maçlar var. Bizim açımızdan iyi bir sınav oldu" dedi. Oyuncuların performansıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Machin, "Maçlardan sonra böyle sorular çok geliyor. Sizlerin de çok sevdiği sorular biliyorum ama bugün böyle bir konuda bir şey söylemeyeceğim. Çocukların hepsi ellerinde geleni yaptı. Sadece takım olarak bazı yerlerde kopuşlar oldu. Bu kopuşları da iyi değerlendirmeyi başardılar. Maçı sonuna kadar konsantrelerini korudular. Böyle bir skor almışken oyuncularımı eleştirmeyi doğru bulmuyorum" diye konuştu.
(Önder Aydın - Sadık Cangel - Barış Gezici - Tolga Tahçı/İHA)
Sevilla,Cihat Arslan,Barış Gezici,Önder Aydın
08 Kasım 2018 Perşembe 23:51