Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında sahasında 16 Mart Cumartesi günü İstanbulspor ile karşılaşacak Giresunspor 'un teknik direktörü Kemal Kılıç , "Stratejik açıdan daha zor bir maç çünkü kazanmamız halinde sıralamada bir takım daha altımızda kalacak." dedi.Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Boluspor maçında kazanıp sadece nefes aldıklarını söyledi.Oyuncuların bu galibiyetle bir nebze öz güvenlerinin yerine geldiğini ifade eden Kılıç, buna rağmen şu an için rahat bir durumda olmadıklarını belirtti.Önlerindeki İstanbulspor maçının daha zor bir müsabaka olduğunu vurgulayan Kılıç, "Stratejik açıdan daha zor bir maç çünkü kazanmamız halinde sıralamada bir takım daha altımızda kalacak. Kazanırsak bunun rahatlığını milli maç arasıyla daha iyi yaşarız." diye konuştu.Kılıç, İstanbulspor'un kendini birden bire düşme hattının içerisinde bulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Onlar da kazanmak, en kötü kaybetmemek için her şeylerini ortaya koyacaklar. İçerisinde bulundukları duruma aldanmamak lazım, oyuncularıma da söyledim 'Gevşemeyin' diye. Birbirine alışkın ve iyi oynayan bir takımdır, dolayısıyla sahamızda en kritik maçlardan birine çıkacağız. İnşallah kazanmak istiyoruz. Son haftalarda golcü bir takım hüviyetinde olmamız da bir avantaj gibi görünüyor ama gol yemediğimiz her dakika bizim avantajımıza bir durum."Öte yandan yeşil-beyazlı takım, sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını Giresunspor tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.