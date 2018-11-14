En Küçük Bigalılar, Partide Buluştu

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:08



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:08

Biga'da yeni doğan bebekler için "Hoşgeldin Bebeğim" partisi düzenlendi.Biga Belediyesi, belediye binasında düzenlediği "Hoşgeldin Bebeğim" partisi ile ilçede son bir yıl içeresinde dünyaya gelen 516 bebeği ve ailelerini bir araya getirdi.Belediye Başkanı İsmail Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin dördüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Bu partide, en küçük hemşehrileriyle tanıştıklarını anlatan Işık, şunları kaydetti:"Çocuklarımıza daha güzel ve daha temiz bir Biga bırakmak için çalışıyoruz. Bu gibi etkinlikler günlük hayatın keşmekeşinde bizlere de çalışmalarımızda moral ve motivasyon anlamında çok büyük katkıları oluyor. Çocukları ve gençleri son derece önemsiyorum. 180 öğrenci kapasiteli iki kreşimiz, devamında diğer kreşlerimiz de gelecek. Çocuklarımızı geleceğe hazırlanmak anlamında çok küçük bir katkımız olabiliyorsa bu yaptığımız işlerin en hayırlısı diye düşünüyorum. Çocuklarımıza uzun ömürler diliyorum. Bigamızda yeni doğan bebeklerimize hoş geldin diyor, anne ve babaları ile birlikte mutlu, sağlıklı ve uzun ömürler geçirmelerini diliyorum."Işık, partide anne ve bebekleri ile pasta keserek, her birene fotoğraf albümü hediye etti.