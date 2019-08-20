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En küçük hacı 15 aylık Amine

Kutsal topraklardan dönen hacılar Trabzon'da yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

20.08.2019 17:21 En küçük hacı 15 aylık Amine
Kutsal topraklardan dönen hacılar Trabzon'da yakınları tarafından sevinçle karşılandı. Kafilede yer alan 15 aylık Amine Hayal Rizelioğlu en küçük hacı unvanını alırken yakınlara minik hacıya büyük ilgi gösterdi.

Trabzon İl Müftülüğü bünyesinde kutsal topraklara giden 322 kişilik hacı kafilesi Türk Hava Yolları'na ait uçak ile Trabzon'a döndü. Yakınları tarafından karşılanan hacılar oldukça heyecanlı oldukları gözlenirken çok büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Kafilenin en küçük hacısı olan Amine Hayal Rizelioğlu, babası Murat Rizelioğlu ile birlikte havalimanına gelirken baba Rizelioğlu duygularının anlatılmaz olduğunu söyledi. Çocuğuyla birlikte hac ibadetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten baba Rizelioğlu, "Bu çok değişik duygu insan yaşamadan bilmiyor. Çok şükür Allah'ımıza, dua ediyoruz, çocuğumuzla beraber gitmek bize nasip oldu. Buralara genç yaşta gitmek gerekiyor. Genelde hep emekli olduktan sonra gitmeyi tercih ediyorlar. Bu bana göre çok yanlış. Gitmek için 6 yıl bekledim. Ailece gittik" dedi.

Çocuğuyla hac ibadetini yerine getirmenin kendisi için ayrı bir duygu olduğunu kaydeden baba Rizelioğlu, "Çocukla gitmek sabır istiyor ancak çok güzel. Evlatla birlikte bunu yaşamak gerekir. Kafilenin en küçük hacısı Amine Hayal. Kafilenin en küçük hacısı Amine Hayal. Dolayısıyla çok meşakkatli bir durum. Ne kadar anlatsak anlatılacak gibi değil. O duyguyu orada yaşamak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Hacılardan İdris Çolak da hacı olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtirken çok duygulandığını söyledi. Çolak, "Allah herkese nasip etsin. Bunu orada yaşamak gerekir. Çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Türk Hava Yolları, Trabzon, Hacılar, Güncel

Kaynak: İHA

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