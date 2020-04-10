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En küçük savaşçı koronayı yendi

Bursa'da koronavirüse yakalanan 13 aylık bebek, 6 günlük verdiği savaşı kazanarak hastalığı yendi.

10.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:06
En küçük savaşçı koronayı yendi
Bursa 'da koronavirüse yakalanan 13 aylık bebek, 6 günlük verdiği savaşı kazanarak hastalığı yendi.
Bursa'da yaşayan 13 aylık Z.D'nin aile fertlerinin koronavirüse yakalanmasıyla yapılan testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan bebek Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavilerin ardından iyileşen Z.D, 6. gün taburcu oldu. Minik bebeğin aile fertlerinin de koronavirüs kaptığı, evde karantina altında olduğu öğrenildi. Hastalığı atlatan minik bebek hastane personelinin alkışlarıyla taburcu edildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Güncel
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