Haberler » Güncel » En maceracı takımlar belirlendi - Haber

En maceracı takımlar belirlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) çerçevesinde gerçekleştirilen 'Maceraya Hazır mısın?

08.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:07 En maceracı takımlar belirlendi
Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) çerçevesinde gerçekleştirilen 'Maceraya Hazır mısın?'da Bursa'nın en maceracı okulları belirlendi.

Bu yıl 250 bin öğrencinin sporla buluşturulması hedeflenen BOSE kapsamında gerçekleştirilen Maceraya Hazır mısın? faaliyeti Hüdavendigar Kent Parkı'nda yapıldı. Gelişme çağındaki çocukların, beceri, koordinasyon, sürat, çabukluk, iletişim kurma ve birlikte hareket etme gibi yeteneklerini sergileme ve geliştirme fırsatı buldukları etkinliğin ortaokul etabı tamamlandı. Bursa genelinden 57 okuldan 520 öğrencinin katıldığı ortaokul müsabakaları oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Parkuru birinci tamamlamak için zamanla yarışan öğrenciler, tüm hünerlerini sergiledi. Ortaokul etabının erkekler kategorisinde Şaypa Ayşe Şaylı Ortaokulu birinci, Nilüfer 22. Yüzyıl Ortaokulu ikinci ve Gürsu Hamdi Çalış Ortaokulu da üçüncü oldu. Kızlar kategorisinin birincisi Ataevler Koleji olurken, Gürsu Hamdi Çalış Ortaokulu ikinci ve Zekai Gümüşdiş Ortaokulu üçüncü oldu. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:34   Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi haftası programına katıldı
19:33   Niğde Kitap Fuarı İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'nin katılımıyla açıldı
19:33   Erdoğan mevlid-i nebi haftası açılış programında konuştu
19:33   Antalya atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümüne 81 metrekarelik 'ebru'
19:32   DHA YURT BÜLTENİ-25
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
18:19   Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım
17:26   Bahçelievler'de parti binası mühürlenen Davutoğlu, yeni binayı Küçükçekmece'de tuttu
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 19:35:56