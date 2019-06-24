24.06.2019 15:42
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En mutlu günlerinde yolda kaldılar

En mutlu günlerinde yolda kaldılar

Çorum'un İskilip ilçesinde gelin ve damat yolda kaldı.

Çorum 'un İskilip ilçesinde gelin ve damat yolda kaldı.

Gelin alma törenin ardından konvoyda araçları bozulan gelin ve damat neye uğradıklarını şaşırdı. Nazara gelen çiftin yardımına yakınları koştu.

İskilip ilçesinde yaşayan İzzet Karabulut, gönlünü Cemile Divan'a kaptırdı. Genç çift için hafta sonu ilçede düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Gelin alma törenin ardından genç çift kendileri için süslenen otomobilli damat evine doğru yol aldı. Ancak Çevreyolu üzerinde bozulunca otomobili sağa çektiler. Bu duruma gelin ve damadın yanı sıra konvoyda bulunan herkes şaşırdı. Konvoyda bulunan herkes yaklaşık 20 dakika boyunca arıza yapan aracı çalıştırmak için uğraşsa da başarılı olamadı.

Bunun üzerinde konvoyda gelin ve damat konvoyda bulunan başka bir otomobile alındı. Gelin arabasında bulunan süslerde bozulan araçtan sökülerek diğer otomobile takıldı.

Nazara geldiklerini üzerlerinde göz olduğunu dile getiren damat İzzet Karabulut, "Nazara geldik. Göz var bizde göz. Gözü olanın gözü çıksın" dedi. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Genç , Çorum , İskilip , Güncel

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