En 'Özel' Bowling Şenliği Bursa'da

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) ile bu yıl 250 bin öğrenciyi sporla buluşturmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi, aynı etkinlik çerçevesinde 17 ilçeden 125 öğrenciyi bowling şenliğinde buluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde; sporun tabana yayılmasını ve her çocuğun oyun, fiziki etkinlik ve sporla buluşmasını hedefleyen etkinliklerin en anlamlılarından biri olan 'Özel Çocuklar Bowling Şenliği', Nilüfer Carrefour Bowling Salonu'nda renkli görüntülere imza attı.

Bursa'dan 19 özel eğitim kurumundan 125 özel öğrencinin katıldığı şenlik, çocukların sporla dolu bir gün geçirmeleri, birbirleriyle iletişim kurmaları, problem çözme becerileri, baskı altında karar verme, sorumluluk alma, nesne kontrolü ve alan farkındalığı gibi özelliklerinin geliştirilmesine de katkı sağladı. Sabah saatlerinde başlayan şenlik, eğlenceli anlara sahne oldu. Turnuvada bir yandan keyifle bowling oynayan ve takım olmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, aynı zamanda turnuvaya eşlik eden müziklerde de coşkuyla dans etti.

"HER ÇOCUK ÖZEL VE GÜZELDİR"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez de özel çocukların eğlenceli anlarına eşlik etti. Çocuklarla sohbet eden ve bowling oynayan Sönmez, "Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın birçok farklı branştaki etkinliklerde bir araya gelmelerini önemsiyoruz. Her çocuk özel ve güzeldir. İnanıyorum ki, özel çocuklarımız her alanda olduğu gibi bu faaliyetleri de güzel anılarla ve başarılarla yaşıyorlar. Burada bir araya gelip hep birlikte eğlenmek ve iletişim halinde olmak, madalya almaktan çok daha önemli" diyerek şenliğe katılan tüm çocukları tebrik etti. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Kemal Ünal, şenliğe katılarak yeteneklerini sergileyen çocuklara madalyalarını verdi. Özel çocuklar, madalya sevincini ise aileleri ve öğretmenleriyle paylaştı.