En Özel Hediye, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi'den

Karabağlar Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri, Okul Müdürü Hakan Emrah Bodur, Müdür Yardımcısı Gülfidan Uğur eşliğinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ile birlikte kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

38 özel eğitim öğrencisinin kendi elleriyle yaptığı keçe çiçekleri kadın personele sunan otizmli ve orta düzeyde zihinsel engelli özel öğrencilerin heyecanı yüzlerinden okunuyordu.

Güzel anlara sahne olan ziyarette duygularını paylaşan özel eğitim öğrencisi 16 yaşındaki Büşra Çetin ve 7 yaşındaki Sırat Emre Pekyen, "Ben ve arkadaşlarım bu çiçekleri sizler için hazırladık. Kadınlar Gününüz kutlu olsun." dedi.

Milli eğitim müdürlüğüne hizmet almak için gelen kadınların da gününün unutulmadığı kutlamada İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'ye, Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcıları Andan Kaygısız, Fuat Uğur ve Mehmet Büküm eşlik ettiler.

Pasaport başvurusunda bulunan emekli kadın öğretmenlerin gününün el yapımı keçe çiçeklerle özel öğrenciler tarafından kutlanmasında duygusal anlar yaşandı.

Her konuya hassasiyetle yaklaşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, "Toplumun mayası olan kadınları yalnızca bir günde hatırlamak elbette ki yeterli olmayacaktır. Medeniyetimiz ve kültürümüzdeki yeri tartışmasız son derece kıymetli olan kadınlarımız, tarihimiz boyunca yapmış oldukları fedakârlıklarla her daim örnek olmuştur. Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı, Nezahat Onbaşı, Fatma Seher, Halime Çavuş ve daha niceleri milli mücadele sırasında gösterdikleri kahramanca tutum ile gönüllerimizi fethetmiştir. İstiklal Savaşımızın mümtaz neferleri, bağımsızlık türkülerinin en güzel sesi Türk kadınları, eşsiz bir ruh kudretinin sembolleridir." diyerek kadınların omuz vermediği hiçbir hareketin başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını belirtti.

Anne Kalbi, Çocuğun Okuludur

"Anne kalbi, çocuğun okuludur. Bu okul; vicdanı, merhameti, adaleti, paylaşmanın erdemini, zayıf ve güçsüz olanı kollamayı hülasa insanlığa dair ne varsa öğretir." diyen Yahşi, kadınların, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarının tüm insanlığın mesuliyetinde olduğunu sözlerine ekledi.

Türk kadınının devlet yönetiminden eğitime, kültürden sosyal hayata kadar hayatın her alanında varlık gösterdiğini kaydeden Yahşi, İlk Türk devletinden bu yana kadınların, tarihimizin her döneminde millet ve devlet yapısının merkezinde yer aldığını belirtti.

"Tarih boyunca kadınları baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir medeniyetin mirasçıları olarak bizler, kız çocuklarımızın eğitim imkânlarından eşit ölçüde yararlanması için yapılan her türlü çalışmaya destek veriyoruz." diyen Yahşi, kamu hayatında, özel sektörde, sivil toplum örgütlerinde kadınları aktif olarak görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yahşi, "Bugün dünyanın dört bir tarafında, çocuklarıyla savaşın ortasında kalan veya çeşitli nedenlerle hak, hukuk, adalet ve demokrasi mücadelesi veren kadınları da unutmuyoruz. Bu vesileyle; ilimizi ve ülkemizi kadını ve erkeğiyle aydınlık yarınlara taşıyacak bir toplumsal duyarlılık ve bilincin oluşması temennisiyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum." dedi.

Yahşi, ayrıca eğitimin gözbebeği olan özel öğrencilerimizin el emeği göz nuru çalışmaları ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirerek "Özel eğitim öğrencilerimizin yapmış olduğu bu çalışma ile kadın personelimizin kadınlar gününü kutlamak istedik. Öğrencilerimize ve onlara üretmeyi öğreten öğretmenlerimize de teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Bültenler